Yapay zekâ, meme kanserinin erken teşhisinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir mi? İngiltere’de yaklaşık 700 bin kadının katılımının hedeflendiği dünyanın en büyük klinik araştırmalarından biri, yapay zekânın meme kanseri taramalarında insan uzmanların yerini ne ölçüde alabileceğini inceleyecek. EDITH adı verilen çalışmayla erken teşhis oranlarının artırılması, sağlık çalışanlarının iş yükünün azaltılması ve gereksiz tanıların önüne geçilmesi hedefleniyor. Öte yandan İsveç’te yürütülen başka bir araştırma, yapay zekâ destekli sistemlerin meme kanserinin bazı işaretlerini klinik tanıdan yıllar önce çekilmiş mamografi görüntülerinde ayırt edebildiğini ortaya koydu. Peki, yapay zekâ meme kanserini gerçekten yıllar öncesinden fark edebilir mi?

İngiltere’de 700 bin kadınin katılımıyla yapay zekâ destekli meme kanseri taraması araştırılacak

İngiltere genelinde yaklaşık 700 bin kadın, yapay zekânın meme kanseri taramalarına nasıl katkı sağlayabileceğini araştıran kapsamlı bir çalışmaya katılmaya davet ediliyor. Çalışmaya katılımcı alımı, Cambridge Üniversite Hastaneleri’nde başladı. Mevcut uygulamada mamografi adı verilen meme röntgenleri iki NHS uzmanı tarafından ayrı ayrı inceleniyor. EDITH çalışmasında ise uzmanlardan birinin yerine yapay zekâ destekli bir sistemin kullanılması test edilecek. Daha önce yapılan küçük çaplı araştırmalar, yapay zekânın meme kanseri tespit oranlarını artırabileceğine işaret etmişti. Ancak araştırmacılar, teknolojinin daha fazla kanser belirtisi yakalarken kadınları gereksiz ileri tetkiklere yönlendirmemesinin ve aşırı tanıya neden olmamasının da önemli olduğunu vurguluyor. Warwick Üniversitesi Nüfus Sağlığı Profesörü Sian Taylor-Phillips, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Yapay zekâ destekli teknoloji erken kanser tespitini iyileştirmeye yardımcı olabilir ancak hiç belirti vermeyecek daha hafif seyirli hastalıkların aşırı tanılanmasından kaçınmak istiyoruz.”

Cambridge Üniversitesi Radyoloji Bölümü’nden Prof. Fiona Gilbert ise her yıl milyonlarca kadının mamografi taramasından geçtiğini ve bunların yüzde 1’inden azında kanser tespit edildiğini belirterek teknolojinin görüntülerin incelenmesini daha verimli hale getirebileceğini ifade etti. Gilbert’e göre yapay zekâ, uzman meme radyologlarının kanser hastalarının bakımına daha fazla zaman ayırmasına yardımcı olarak daha hızlı tanı ve erken tedavi süreçlerini destekleyebilir.

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Yapay zekâ destekli meme kanseri taraması nasıl işleyecek?

Kadınlar rutin tarama davetlerini aldıklarında EDITH çalışması hakkında bilgilendirilecek. Araştırmaya katılıp katılmamak ise kendi tercihlerine bırakılacak. Çalışma, kadınların rutin meme taraması randevularında yapılan işlemlerde herhangi bir değişikliğe yol açmayacak. Araştırmada temel olarak, yapay zekâ destekli sistemlerin mamografileri inceleyen iki insan uzmanından birinin yerini alıp alamayacağı değerlendirilecek.

Çalışmanın bir kolunda yapay zekâ sistemi, mamografi görüntülerini NHS uzmanlarına gönderilmeden önce puanlayacak. Diğer kolda ise görüntüler uzmanlar tarafından incelendikten sonra yapay zekâ değerlendirmesi yapılacak. Yaklaşık üç yıl sürmesi beklenen araştırmada dört yapay zekâ şirketinin teknolojileri değerlendirilecek.

Yapay zekâ meme kanserinin işaretlerini tanıdan altı yıl önce fark edebilir mi?

İngiltere’de başlatılan çalışma, yapay zekânın mevcut meme kanseri taramalarında nasıl kullanılabileceğine odaklanırken İsveç’te yürütülen başka bir araştırma, teknolojinin bundan daha erken bir aşamada da potansiyel taşıyabileceğini gösterdi.

Geçtiğimiz aylarda Radiology dergisinde yayımlanan araştırmada, yapay zekâ kullanılarak meme kanseri tanısı alan kadınların geçmiş mamografi görüntüleri incelendi. Karolinska Üniversite Hastanesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, 10 yıllık bir dönemde 31 bin 394 kadına ait yaklaşık 89 bin mamografi görüntüsü analiz edildi.

Sonuçlara göre yapay zekâ sistemleri, ilerleyen yıllarda meme kanseri tanısı alan kadınların bir bölümünün geçmiş mamografi görüntülerinde, klinik tanıdan yıllar önce bazı dikkat çekici örüntüleri ayırt edebildi. Bu oran, tanıdan altı yıl önce yaklaşık yüzde 20, dört yıl önce yüzde 25,2 ve iki yıl önce yüzde 39,3 olarak belirlendi. Başka bir ifadeyle yapay zekâ, ilerleyen yıllarda meme kanseri tanısı alan kadınların geçmiş görüntülerinde, hastalık henüz klinik olarak teşhis edilmemişken bazı işaretleri fark edebildi. Ancak bu sonuç, yapay zekânın altı yıl önceden kesin kanser teşhisi koyabildiği anlamına gelmiyor. Araştırma, geçmiş mamografi görüntülerindeki örüntüleri geriye dönük olarak değerlendiren bir analiz niteliği taşıyor.

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Araştırmanın yazarlarından Dr. Fredrik Strand, bulguların yapay zekânın radyologların henüz fark edemediği bazı erken kanser işaretlerini saptama potansiyelini gösterdiğini belirtti. Araştırmacılara göre yapay zekâ sistemlerinin ürettiği risk skorlarının zaman içinde takip edilmesi, meme kanseri açısından daha yakından izlenmesi gereken kadınların belirlenmesine ve tarama programlarının kişiselleştirilmesine katkı sağlayabilir.

Araştırmalar, yapay zekânın meme kanserinin erken teşhisini destekleme ve mamografi görüntülerindeki bazı ince değişiklikleri belirleme potansiyeline işaret ediyor. Bununla birlikte teknolojinin daha fazla kanser şüphesi tespit etmesi, her zaman daha iyi sağlık sonuçları elde edileceği anlamına gelmiyor. Yanlış pozitif sonuçlar, gereksiz ileri tetkikler ve aşırı tanı riski de değerlendirilmesi gereken konular arasında yer alıyor. Özellikle hiçbir zaman belirti vermeyecek veya kişinin yaşamını etkilemeyecek bazı kanserlerin tespit edilmesi, gereksiz tedavilere ve hastalarda kaygıya neden olabiliyor. Bu nedenle yapay zekânın meme kanseri taramalarında ne ölçüde güvenilir olduğu, insan uzmanlarla birlikte nasıl kullanılabileceği ve hastalar açısından gerçek bir fayda sağlayıp sağlamadığı büyük ölçekli klinik araştırmalarla değerlendirilmeye devam ediyor.

İngiltere’deki EDITH çalışmasının sonuçları, yapay zekânın rutin tarama programlarına güvenli ve etkili biçimde dahil edilip edilemeyeceği konusunda önemli veriler sağlayabilir. İsveç araştırması ise teknolojinin yalnızca mevcut kanser işaretlerini belirlemekle kalmayıp gelecekte daha yakından takip edilmesi gereken kişilerin saptanmasına da yardımcı olabileceğine işaret ediyor. Yapay zekânın meme kanseri taramalarındaki rolü henüz kesinleşmiş değil. Ancak mevcut bulgular, teknolojinin insan uzmanların yerini almaktan çok, onların değerlendirmelerini destekleyen ve erken teşhis olanaklarını geliştirebilecek bir araç olarak öne çıktığını gösteriyor.

Referanslar

Fergus Walsh. “Can AI spot breast cancer earlier? NHS launches world's largest trial to find out”. Şuradan alındı: https://www.bbc.com/news/articles/cmpdwnw3nvzjo (23.11.2026).

“AI Could Provide 'Early Alert' for Breast Cancer 6 Years in Advance”. Şuradan alındı: https://www.rsna.org/news/2026/june/ai-flags-breast-cancer-early (09.06.2026).