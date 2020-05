Sabah erken saatte uyanmanın faydaları nelerdir?

30 gün boyunca sabah 05.00'da kalkabilmek için yapabileceğiniz birkaç ipucuyla başlayalım;

Akşamları daha erken yatmaya başlayın.

Daha erken yatabilmek için tüketime dayalı gece bağımlılıklarınızdan kaçının.

İlk birkaç gece uykuya dalmakta zorlanabilirsiniz, bu normaldir. Bu nedenle de ilk birkaç sabahınız yorgun geçecektir, bu da normaldir. Kararlılıkla erken yatıp erken kalkmaya devam ettiğinizde, birkaç gün sonra bu yorgunluğunuz gidecek ve yerine yeni uyku düzeniniz gelecek.

Kurduğunuz alarm yatağınızdan olabildiğince uzak olsun hatta mümkünse başka odada olması kalkabilmeniz için daha iyi olur.

Her sabah alarmınızı kapattıktan sonra büyük bir bardak su için.

Yatağa geri dönmeyin.

Sabah uyandığınızda ne yapacağınızı dün akşamdan planlamış olun. Ama kendinizi bu aşamada çok da zorlamayın, yapacağınız işler 3'ten fazla olmasın.

Uyanıklık halinde pasif değil aktif olun. Uyanık kalmakta çok zorlanıyorsanız dışarı çıkıp biraz yürüyün.

Uyanıklık halinde aktif olduğunuzda 5-10 dakika sonra kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlayacaksınız.

Sabah rutininiz olsun ve bu rutine kendiniz için anlamlı olan bir şey ekleyin.

30 gün boyunca sabah 05.00'da uyandığınızda;

1- Bağlanmak için zamanınız olur

Çoğu insan meşgul bir halde uyanır. Kendileriyle, amaçlarıyla ve güçleriyle bağlantı kurmak için zamanı olmaz. Bu nedenle çoğu insan düşük seviyelerde faaliyet göstermeye yatkındır. İlham ve enerji dolu bir halde çalışmak için sabahları kendinizle, amacınızla tekrar tekrar bağlantı kurmanız gerekir. Bu sayede tüketimden ziyade niyet ve yaratımla geçen bir yaşamınız olur. Amacınızla bağlantı kurmak, hedeflerinize ve hayallerinize doğru ilerlemenizi sağlar. Bunu yapmıyorsanız, bugünü, dünün bir tekrarı olarak yaşarsınız.

2- Kişisel gelişim için zamanınız olur

Her sabah 05.00'da uyanarak kendinize gelişmek için büyük bir alan açmış olursunuz. Çoğu insan hayatının çok meşgul olduğundan ve kendi kişisel gelişimine zaman bulamamaktan yakınır. Kitap okumaya bile zaman bulamazlar. İşte her sabah erken kalkarak kendinize bu kişisel gelişim alanını açabilirsiniz.

3- Zirveye çıkabilirsiniz

Her sabah erken kalkıp, kişisel gelişiminize, kendinize ve amaçlarınıza zaman ayırdığınızda ruh haliniz çok daha iyi olacak ve hatta zirveye çıkacaktır. Daha fazla "yoğun anlarınız" olacaktır. Bu yoğun anlar içinizden gelen büyük bir şükran duygusu ya da bir huşu hali olabilir. En yoğun deneyimler rastgele yaşanmaz ancak siz onları çağırırsanız gelirler. Ne kadar çok deneyim edinirseniz o kadar çok dönüşürsünüz ve bu da sizin daha yüksek standartlı bir hayat yaşamanızı sağlar. Her sabah erken kalkarak, şükran duygusuyla güne başlayabilirsiniz ve bu günün devamında daha ilham dolu ve tutkulu bir hayat yaşamanıza yol olabilir.

4- Ahlaki otoriteniz gelişir

Ahlaki otorite satın alınabilecek bir şey değildir. Ahlaki otorite kendinize olan güveniniz ve bütünlük hissidir. Bu da sözlerinizin ve eylemlerinizin aynı olması demektir. Daha erken uyanmak ve işleri halletmek, bir insan olarak ahlaki otoriteye sahip olmanızı sağlar ve sözlerinizi yerine getirmenin verdiği bütünlük ve güven hissi hayatınızda büyük kolaylıklar sağlar.

5- Güven artışı

Güven, olumlu eylemin yan ürünüdür. Güven, esnekliğin ve hayal gücünün temelidir. Kendinize ne kadar güven duyarsanız, geleceğe de o kadar emin adımlarla ilerlersiniz. Sabah uyanır ve alarmın erteleme düğmesine basarsanız, güne negatif bir ivme ile başlarsınız. Bu güven için gerçekten kötüdür ve gün boyunca negatif dalgalanmalar yaratır. Güven, küçük ve tutarlı kazançlar ile oluşturulur. Gününüze küçük kazançlarla başladığınızda, bu diğer kazançlara ve nihayetinde daha büyük kazançlara yol açar. Her sabah erken kalkarak hedeflerinize doğru ilerlersiniz ve çok daha yüksek bir güven seviyeniz oluşur. Daha büyük kararlar vermekte, güven en büyük yardımcınız olur. Güven olmadan karar vermekte ise tereddüt edersiniz. Kararsızlık ve ilgisizlik durumunda yaşamaya devam edersiniz.

6- Daha çok motive olursunuz

Artan güvenle beraber netlik de artar. Belirli hedeflerinize ne kadar odaklanırsanız, motiveniz de o kadar artar. Karmaşıklık ve amaç eksikliği ise motivasyonu öldürür. Hedefleriniz ve odaklanmanız ne kadar kesin olur ve eyleme geçirilebilirse o kadar motive olursunuz. Motivasyonunuz arttıkça, hayalleriniz ve hedeflerinize doğru ilerlediğinizi hissetmeye başlarsınız.

7- Yaptığınız her şey için standlartlarınız artar

"Bir şeyi nasıl yaptığın, her şeyi nasıl yaptığını gösterir." (Zen Budizmine atfedilen bir söz)

Hayatınızda bir "kilit taşı alışkanlığı" olursa, bu tüm hayatınızı nasıl yaşadığınıza sızar. Eğer hayatınızın bir kilit alanını değiştirirseniz, diğer her alan da doğal olarak değişecektir. Bu nedenle her sabah erken kalkmayı alışkanlık haline getirmek, hayatınızın diğer alanlarına da olumlu bir yönde etki eder.

Kendiniz için daha yüksek bir vizyonunuz olursa, bu sayede kişiliğiniz de daha güçlü olur.

Kendinizi önemser ve severseniz, bu sayede daha iyi beslenmeye başlarsınız.

Anlamsız sosyal medya uyaranlarından daha uzak bir yaşam sürersiniz.

8- Daha iyi uyursunuz

Her insana geceleri en az 7 saat uyku gereklidir. Eğer gün içerisinde aktif performans sergiliyorsanız bu uyku ihtiyacı 8-10 saate kadar çıkabilir. Eğer hayatınızı arzu ettiğiniz yönde hareket ettiriyorsanız, açık bir bilince sahip olursunuz. Ve açık bir bilinç daha iyi uyumanızı sağlar. Daha erken yatarsanız daha uzun uyursunuz. Daha iyi bir uyku için yatmadan önce şeker, kafein, önemsiz medya gibi yüksek uyarıcı ve dopamın artırıcılardan kaçınmalısınız.

9- Daha fazla kazanç sağlayabilirsiniz

Daha erken yatarsanız, daha erken uyanırsınız ve bu sayede daha fazla öğrenir, güven inşa edersiniz. Bütün bunlar da kazancınıza olumlu yönde etki eder. Hedefleriniz için daha aktif olur ve daha çok gelişim gösterirsiniz.

10- Değişim size uğrar

"Cehennemin tanımı: Yaşamınızın sonunda, olduğunuz kişi, olabileceğiniz kişiyle tanışır."

Eğer 30 gün boyunca sabah 05.00'da uyanırsanız büyük ihtimalle bunu hayatınızın geri kalanında da devam ettirmek istersiniz. Sizin için mümkün olanlara gözünüzü açmış olursunuz. Belki de uzun zaman sonra ilk kez, kendinizi canlı hissedeceksiniz. Bir amaç duygusu hissedeceksiniz. Geçtiğimiz 30 gün içinde, birkaç yıl geçirdiğinizden daha fazlasını başaracaksınız. Gerçek ilerleme, işleri halletmekle ilgili değildir; doğru şeyleri yapmakla ilgilidir. "Acil" kelimesini hayatınızdan çıkarır ve "önemli" olan şeylere odaklanırsınız. Bu da hayatınızda daha fazla özgürlüğe sahip olmanızı sağlar. Bütün bu yaşadığınız değişimlerle daha fazla gelişme fırsatı bulacaksınız.

Referanslar:

Benjamın Hardy, "10 Reasons You Should Wake-Up At 5AM For 30 Days Straight"(9 Nisan 2020) Şuradan alındı: https://medium.com/mind-cafe/10-reasons-you-should-wake-up-at-5am-for-30-days-straight-6cb052ae54b9