Makineden yeni çıkmış çamaşırın kokusu insanı yanıltır; o ferah koku çoğu zaman deterjanın parfümünden gelir, kumaştaki bakterinin gittiğini göstermez. Sıradan çamaşır deterjanı lekeyi çıkarır, teri ve kiri söker ama bakteri öldürmek onun işi değil. Yaz aylarında bu ayrım daha çok konuşuluyor. Sıcakta artan terleme ve nem, bakterinin kumaşta tutunmasını kolaylaştırıyor. Havuz sonrası çantada bekleyen ıslak mayo ya da idman dönüşü ter tutmuş forma, çoğu zaman normal bir yıkamadan mikropla çıkıyor. Temiz koku, her zaman temiz kumaş anlamına gelmiyor.

Temizleniyor ama steril değil

Deterjandaki temizleyici maddeler kumaştaki teri ve yağı söküp suya karıştırır. İşleri bu, mikropla mücadele değil. Yıkama sırasında bakterinin bir bölümü suyla akıp gider ama önemli bir kısmı kumaşta kalır. Soğuk suda ve kısa programlarda bu sınırlı etki iyice azalır. Deterjanın parlatıcıları kumaşı gözde daha beyaz gösterir, oysa bunun bakteriyle bir ilgisi yok. Bu yüzden gözle tertemiz görünen bir çamaşır hâlâ canlı bakteri taşıyabilir. Sağlıklı bir yetişkinin günlük kıyafetinde bu genelde dert olmaz. Sorun, bağışıklığı zayıf biri ya da bulaşıcı bir mikrop işin içine girdiğinde başlar.

Bu üç grupta sıradan yıkama yetmiyor

Evde hasta biri varsa iş değişir. Grip ya da mide enfeksiyonu geçiren birinin havlusu ve iç çamaşırı, virüsü tüm ev halkına taşıyabilir. Bazı bağırsak virüsleri kumaşta günlerce canlı kalır. Kirli çamaşırı silkelemek mikrobu havaya yaydığı için, bu kumaşları az karıştırıp doğrudan makineye atmak daha güvenli. Ayrı yıkamak iyi bir başlangıç ama normal programda döndürmek mikropların çoğunu canlı bırakır.

Bebek kıyafetleri ayrı bir başlık. Bağışıklığı henüz oturmadığı için tükürük ya da dışkı bulaşan giysiler daha dikkatli ele alınmalı. Aynı mikrop bebeklerde çok daha kolay sorun çıkarır.

Ter kokan spor kıyafetleri ise başka bir dünya. Sentetik kumaş teri ve onunla gelen bakteriyi hapseder. Soğuk suda yıkadıktan sonra bile geri dönen o inatçı koku bunun kanıtı. Yıkamadan önce sirkeli suda kısa süre bekletmek, kokuyu yapan bakteriyi klor kullanmadan azaltır.

Bakteriyi öldüren sıcaklığa çoğu program çıkamıyor

Bakteriyi asıl azaltan şey ısı. Yaklaşık 60 dereceden sonra çoğu bakteri ölmeye başlar. Hijyen uzmanları da hasta çamaşırını bu yüzden olabildiğince sıcak yıkamayı, ardından iyice kurutmayı öneriyor. Ne var ki çoğu ev makinesi bu sıcaklığa gerçekten çıkamıyor. Enerji tasarrufu için programlar 30-40 dereceye indi. Ekranda 60 yazsa bile su ilerleyen dakikalarda soğur, kısacık bir sıcak durulama da bakteriyi azaltacak kadar uzun sürmez. En sıcak programı seçmek çoğu zaman kâğıt üzerinde kalıyor.

Ek adım nerede devreye giriyor?

İlk ve en kolay ek adım makinenin kendi programında saklı. Çoğu makinede "hijyen" ya da "yoğun temizlik" diye bir döngü var. Suyu daha uzun süre gerçekten sıcak tutup bakteri yükünü sıradan yıkamaya göre belirgin düşürüyor. Üstelik bunu her yıkamada değil, yalnızca o üç grup için yapmanız yeterli.

Kumaşa göre bir de dezenfektan seçeneği devreye girebilir. Beyaz ve dayanıklı kumaşlarda en güçlüsü çamaşır suyu, yıkama suyuna eklendiğinde bakterinin neredeyse hepsini temizliyor. Renklilerde ise klor fazla sert kaçar. Onlar için renklilere özel leke çıkarıcı, sıcak suyla kullanıldığında kumaşı yıpratmadan temizler.

Çamaşır suyu kullanırken kumaşın birkaç dakika bu suda kalması etkisini artırır. Yalnız bu güçlü maddeyi başka temizleyicilerle asla karıştırmayın, yoksa zararlı gaz açığa çıkabilir.

Isı işi burada da bitmiyor. Kurutucunuz varsa yüksek sıcaklığı, nemi çekerken geride kalan mikropların bir bölümünü de götürür. Kurutucusu olmayanlar ütünün buharıyla benzer etkiyi bir ölçüde yakalar. En kolay çözüm ise yaz güneşinden geçiyor. Çamaşırı doğrudan asmak, morötesi ışığın etkisiyle bakteriyi zamanla zayıflatır.

En sık atlanan nokta ise makinenin kendisi. Lastik contada ve deterjan çekmecesinde biriken bakteri, tertemiz sandığınız çamaşırı yeniden bulaştırabilir. Ayda bir, boş makineyi en yüksek sıcaklıkta ve biraz çamaşır suyuyla çalıştırmak bu birikimi temizler. Çekmeceyi ve contanın kıvrımlarını nemli bezle silmek de küf ve koku yapmasını önler.

Referanslar

Kristeen Cherney. “Most Laundry Detergents Aren't Actually Disinfecting Your Clothes” Şuradan alındı: https://www.hunker.com/2208738/does-laundry-detergent-disinfect-clothes-kill-bacteria/ (07.07.2026).

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