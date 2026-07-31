Sebzeleri ızgarada lezzetli yapmanın sırrı tek bir adımda saklı

Gazlı ızgaradan çıkan biber, kabak ve patlıcandan çoğu zaman bir türlü köz ateşindeki lezzet alınamıyor. Peki, ne yapmalı? İşin sırrı kalın bir tarçın çubuğunda! Çubuğu alevde tütene kadar yakıp bir su bardağı zeytinyağının içine daldırıyorsunuz, kapağı kapatıp yarım saat bekletiyorsunuz. Sonra bu yağı sebzelere sürüp ızgaraya atıyorsunuz. Hepsi bu.

Dumansız/gaz ızgaralardan neden mangal gibi tat alamıyoruz?

Mangalın tadı kömürden değil, dumandan gelir. Yağlar ve şekerler köze damladığında is ve aromatik bileşikler yükselir, sebzenin yüzeyine siner. Gazlı ızgarada o duman katmanı yok. Alev temiz yanar, sebze güzelce kızarır ama yüzeyde o is tabakası oluşmaz. Eksik olan şey ısı değil, aroma.

ABD'li mutfak sitesi The Kitchn'de paylaşılan tüyo tam da bu boşluğu kapatmak için. İhtiyacınız olan iki şey var: bir su bardağı zeytinyağı ve kalın bir tarçın çubuğu. Önce zeytinyağını cam bir kavanoza ya da küçük bir şişeye boşaltın, ızgaranın yanına hazır koyun. Tarçın çubuğunu mutfak maşasıyla kavrayın ve gazlı ızgaranın ya da ocağın alevine tutun. Orta-yüksek ateşte iki üç dakika çevirin. Kenarları tutuşup beyazımsı bir küle dönüp tütmeye başlar başlamaz yağın içine daldırın ve kapağı hemen kapatın. Amaç dumanı yağda hapsetmek. En az yarım saat demlenmesini bekleyin. Bir iki gün önceden hazırlarsanız odunsu aroma daha da derinleşir yani akşam misafiri varsa yağı sabahtan hazırlayabilirsiniz.Geriye yalnızca demlenen yağı sebzelere fırçayla sürüp ızgaraya yerleştirmek kalıyor. Burada tek püf nokta tarçının kalınlığı. İnce, kolay kırılan çubuklar aleve dayanamadan dağılır. İri, sert tarçın çubukları ise tam bu iş için biçilmiş kaftan. Bu yüzden ince yerine kalın, odunsu olanı seçin. Çubuğu alevde yakarken mutfağı havalandırmakta da fayda var, çıkan duman gerçekten köz ateşi gibi yoğun olabilir.

En çok hangi sebzede fark ediliyor?

Farkı en net gösteren sebze ise taze mısır. Tatlı tanelerin üstüne oturan dumanlı yağ, sokakta közde pişen mısırın tadını balkona taşıyor. Patlıcan da bu yağı seviyor, süngerimsi olduğu için aromayı içine çekiyor. Kabak dilimleri ve etli kırmızı biber kızardıkça yüzeyde hafif bir is hissi bırakıyor. Mantarlarda etki daha az kalıyor ama yine de fark ediliyor. Sulu sebzelerde işler değişiyor. Domates gibi yüksek su oranlı sebzelerde aroma o kadar tutunmuyor, çünkü yüzey ızgarada çabuk yumuşayıp suyunu salıyor. Yağı sürmeden hemen önce sebzeleri kağıt havluyla kurulamak bu yüzden işe yarıyor, kuru yüzey dumanlı tadı daha iyi tutuyor.

Referanslar

Pallavi Mehra. “For the Best-Tasting Grilled Vegetables, I Never Skip My Dad’s Simple 2-Ingredient Trick”. Şuradan alındı: https://www.thekitchn.com/burnt-cinnamon-grill-oil-23788196 (29.06.2026).

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