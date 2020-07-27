Gambilya ezmesi

Tarif defterimden;

Sarı mercimeğe benzeyen ve Bodrum civarında bilinen yabani bir bezelye türü olan Gambilya'yı çorbalarda, favasını yaparak veya aşağıda tarifini verdiğim ezmesi gibi lezzetlerde kullanabiliriz.

Ezmenin üzerine çok yakışan domates ve kornişonlu salata ile lezzeti kat kat artıyor.

Ezmeyi hazırladıktan sonra salatasını eklemeden buzdolabında birkaç gün saklayabilirsiniz.

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 35 + 15 dakika

Malzemeler:

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

2 bardak gambilya, 350 gr

3,5 bardak su, 700 ml

Sonradan eklenecekler;

1/2 bardak tahin

1/4 bardak sızma zeytinyağı

2 diş sarımsak, ezilmiş

1 limon suyu + rendelenmiş kabuğu

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı tuz

Üzerinin salatası için;

3 - 4 adet çeri domates

1 orta boy domates

3 - 4 adet kornişon

2 - 3 adet minik turp

7 - 8 dal maydanoz

1/2 lime veya limon suyu

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Yapılışı:

*Gambilyayı bol suda yıkayarak süzgeçten geçirip derin bir tencereye alın, üzerine 3,5 bardak su ekleyin. Kısık ateşte tencerenin kapağı aralık olarak ara sıra karıştırarak suyu bitene kadar yaklaşık 35 - 40 dakika pişirip ocağı kapatın.

*Gambilya piştikten sonra sıcakken tahin, sızma zeytinyağı, limon suyu ve rendelenmiş kabuğu, pul biber, kimyon, zerdeçal ve tuzu ilave ederek el blenderinden geçirin. Tamamen soğuması için üzerini streç film ile kaplayarak kenarda bekletin (üzeri açık bırakılırsa kuruma yapar).

*Servis yapacağınız zaman ezmeyi geniş bir tabağa alarak ortasını hafifçe çukurlaştırın.

*Domatesler, turp ve maydanozu yıkayıp doğrayın, kornişonları da doğrayın. Limon suyunu ekleyip harmanlayarak ezmenin üzerine yerleştirin. Üzerlerine zeytinyağı ve nar ekşisi gezdirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...