Tatiller, aldatıcı bir biçimde komplekstirler. Doğaları gereği, stressiz olmaları gerekir; bu yüzden üzerlerinde çok düşünmemek gerektiğini farz ederiz. Ancak davranış bilimi araştırmaları, belirli stratejilerin, seyahatleri neredeyse her zaman daha iyi hale getirdiklerini ortaya koyuyor - hem maddi bakımdan hem de memnuniyet konusunda.
Mükemmel tatilin ipuçları
Beklenti yaratabilmek için mümkün olduğunca erken plan yapın
Davranışsal ekonomi uzmanı Dan Ariely'nin de vurguladığı gibi, Disney World'de yapılacak bir haftalık tatil, üç şeyden oluşur: aylar boyu Mickey'yi görme beklentisi, yolculuğun kendisi ve yıllar boyu süren nostalji. Eğlenceyi maksimuma çıkarmak adına, her bir aşamayı hayata geçirmek gerekiyor.
Uçak biletleri, uçuştan yaklaşık 57 gün önce en ucuza mal olur; dolayısıyla bu tarihe dek, işleri netleştirmekten kaçınmak akıllıca. Ancak yine de aylar öncesinden otel aramaya başlamalısınız. Yapılan bir araştırmaya göre, insanların çoğu, sonrasına kıyasla, yolculuk öncesinde çok daha mutlu olurlar. Beklenti, çok güçlü bir duygudur.
Yol yorgunluğunu önlemenin ipuçları
Pişmanlığı en aza indirgemek adına kendinizi birkaç seçenekle sınırlandırın
Kafanızdaki diğer seçenekleri pas geçtiğinizde, bunları tercih etmediğiniz için pişman olmayacağınızın garantisi var mı? Psikologlara göre, insan beyni fazla sayıda seçenekle karşı karşıya geldiğinde, kendini kapatır. Psikolog Barry Schwartz, bu durumu 'tercih paradoksu' olarak adlandırıyor. Elde seçenek olması, hiç olmamasından iyidir, ancak bu, çoğun, azdan iyi olduğu anlamına gelmiyor.
Yolculuktan önce, final tercihinizi, iki seçenekle sınırlandırın. En iyisini seçtiğinizi bilerek kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.
Tatilinizi bir haftada tamamlayın - ikinciyi hatırlamayacaksınız
Ünlü davranışsal ekonomi uzmanı Daniel Kahneman şöyle der: "Özbenliğimiz ikiye ayrılır: deneyimleyen benliğimiz ve hatırlayan benliğimiz. Deneyimleyen benlik, şimdiki zamanda yaşar; hatırlayan benlik ise geçmişte."
Hatırlayan benliğimiz, bir haftalık tatili, iki haftalık tatilden ayırmakta güçlük çeker; çünkü eklenen yeni hatıralar yoktur. Hikâye değişmez. Hatırlayan benliğin bakış açısından, kısa ve uzun tatiller, birbirlerinden çok da farklı değildir.
Mental açıdan tatil moduna girebilmek için kendinize zaman verin
İş etiği uzmanı Al Gini, insanların yolculuğa çıkmadan önce, gevşemek için birkaç güne ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Yolculuk başlamadan önceki bu birkaç gün içerisinde, bavul toplamak ve günlük işlerin aradan çıkarılması en iyisi. Ne kadar az acele ederseniz, seyahate iyi bir şekilde başlamak da o kadar kolay olur.
Maksimum mutluluk için eşyalara değil deneyimlere para harcayın
Söz konusu mutluluğu artırmak olduğunda, yapılması gereken şey bellidir: havalı yeni şeyler satın almaktansa, deneyim almak. Kahve kupaları, hediyelik eşyalar için ayırdığınız bütçeyi en aza indirgeyin ki hatırlayan benliğinizin bayılacağı o değerli anıları edinmek için harcayabileceğiniz paranız olsun.
Bebekle uçak seyahati nasıl kolaylaştırılır?
Başta keşfedin, sonra tadını çıkarın
Bilgisayar bilimcisi Brian Christian, olasılığın, ne zaman yeni şeyler denememiz, ne zaman aşina olduklarımızı yapmamız gerektiği konusunda karar vermemize yardımcı olabileceğini söylüyor. Bu duruma 'keşfet/yararlan' problemi deniyor. Christian, kişinin tatilin başında daha keşifçi, sonlara doğru ise daha 'istismarcı' olması gerektiğinden bahsediyor. Çünkü favorilerinizden daha iyi bir şey bulma şansınız, zaman geçtikçe azalır.
Birinci günde her şey yenidir; kabul edin. Ama yedinci günde, artık nelerden hoşlandığınızı az çok biliyorsunuz. Büyük bir keşif yapsanız da geri dönecek vaktiniz olmayacak. Bu yüzden favorilerinizin tadını çıkarın.
Döndüğünüzde, tatiliniz hakkında konuşun
Rafting maceranızla büyük heyecan yaşadıysanız eğer, döndüğünüzde arkadaşlarınıza anlatın. Mutluluk üzerine yapılan araştırmalara göre, insanlar, konuşarak bir deneyim üzerine hislerini uzun süre koruyabiliyorlar.
Yapılan bir çalışmaya göre deneyimler üzerine konuşmak, materyal alışverişler üzerine konuşmaya kıyasla daha fazla mutluluk getiriyor.