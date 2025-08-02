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Mükemmel tatilin bilimsel ipuçları

Tatil yaparken bir sorunla karşılaşmamak herkesin en büyük arzularından biri. Peki mükemmel tatil nasıl yapılır? İşte tatili güzel geçirmenin yolları...

Mükemmel tatilin bilimsel ipuçları
Giriş: 02 Ağustos 2025, Cumartesi 15:00
Güncelleme: 02 Ağustos 2025, Cumartesi 15:01

Tatiller, aldatıcı bir biçimde komplekstirler. Doğaları gereği, stressiz olmaları gerekir; bu yüzden üzerlerinde çok düşünmemek gerektiğini farz ederiz. Ancak davranış bilimi araştırmaları, belirli stratejilerin, seyahatleri neredeyse her zaman daha iyi hale getirdiklerini ortaya koyuyor - hem maddi bakımdan hem de memnuniyet konusunda.

Mükemmel tatilin ipuçları

Beklenti yaratabilmek için mümkün olduğunca erken plan yapın

Davranışsal ekonomi uzmanı Dan Ariely'nin de vurguladığı gibi, Disney World'de yapılacak bir haftalık tatil, üç şeyden oluşur: aylar boyu Mickey'yi görme beklentisi, yolculuğun kendisi ve yıllar boyu süren nostalji. Eğlenceyi maksimuma çıkarmak adına, her bir aşamayı hayata geçirmek gerekiyor.

Uçak biletleri, uçuştan yaklaşık 57 gün önce en ucuza mal olur; dolayısıyla bu tarihe dek, işleri netleştirmekten kaçınmak akıllıca. Ancak yine de aylar öncesinden otel aramaya başlamalısınız. Yapılan bir araştırmaya göre, insanların çoğu, sonrasına kıyasla, yolculuk öncesinde çok daha mutlu olurlar. Beklenti, çok güçlü bir duygudur.

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Yol yorgunluğunu önlemenin ipuçları

Pişmanlığı en aza indirgemek adına kendinizi birkaç seçenekle sınırlandırın

Kafanızdaki diğer seçenekleri pas geçtiğinizde, bunları tercih etmediğiniz için pişman olmayacağınızın garantisi var mı? Psikologlara göre, insan beyni fazla sayıda seçenekle karşı karşıya geldiğinde, kendini kapatır. Psikolog Barry Schwartz, bu durumu 'tercih paradoksu' olarak adlandırıyor. Elde seçenek olması, hiç olmamasından iyidir, ancak bu, çoğun, azdan iyi olduğu anlamına gelmiyor.

Yolculuktan önce, final tercihinizi, iki seçenekle sınırlandırın. En iyisini seçtiğinizi bilerek kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

Tatilinizi bir haftada tamamlayın - ikinciyi hatırlamayacaksınız

Ünlü davranışsal ekonomi uzmanı Daniel Kahneman şöyle der: "Özbenliğimiz ikiye ayrılır: deneyimleyen benliğimiz ve hatırlayan benliğimiz. Deneyimleyen benlik, şimdiki zamanda yaşar; hatırlayan benlik ise geçmişte."

Hatırlayan benliğimiz, bir haftalık tatili, iki haftalık tatilden ayırmakta güçlük çeker; çünkü eklenen yeni hatıralar yoktur. Hikâye değişmez. Hatırlayan benliğin bakış açısından, kısa ve uzun tatiller, birbirlerinden çok da farklı değildir.

Dünyanın en iyi 50 oteli

Avrupa
Cotton Ev Hotel, Barselona, İspanya
Lime Wood Hotel, İngiltere 
Ett Hem, Stockholm, İsveç
Les Fermes de Marie, Megève, Fransa
Cap-Eden-Roc Hoteli, Fransa
Four Seasons Hotel Gresham Palace, Budapeşte, Macaristan
Ballyfin County Laois, İrlanda
The Gritti Palace, Venice, Italya
Castello di Casole, Toskana, Italya
La Bastide de Gordes, Fransa
Belmond Hotel Splendido, Portofino, Kuzeybatı İtalya
Büyük A Villa Feltrinelli Hoteli, Garda, İtalya
Four Seasons, Moskova, Rusya
Claridge's, Londra, İngiltere
La Reserve, Paris, Fransa
Finca Cortesin, Costa del Sol, İspanya
Asya ve Avustralya  
Laucala, Fiji
Qualia, Whitsundays, Avustralya
Amansara Siem Reap, Kamboçya
Asaba Izu Peninsula, Japonya
Mandarin Oriental, Tokyo, Japonya
The Peninsula, Şanghay, Çin
UMA by COMO, Punakha, Bhutan
Alila Uluwatu, Bukit Peninsula, Bali
The Upper House, Hong Kong, Çin
Nihiwatu, Sumba, Endonezya
The Taj Mahal Palace, Mumbai, Hindistan
The Oberoi Vanyavilas, Racasthan, Hindistan
Southern Ocean Lodge, Kanguru Adası, Avustralya
Iniala Sahil Evi, Phang Nga, Tayland
Amerika ve Karayipler Sugar Beach Viceroy St Lucia, Karayipler
Mashpi Lodge, Chocó, Ekvador
Inkaterra La Casona, Cusco, Peru
Amangiri, Utah, Amerika
Fogo Island Inn, Newfoundland ve Labrador, Kanada
Crosby Street Hotel, New York, Amerika
Fasano, Rio de Janeiro, Brezilya
Belle Mont Farm, St Kitts, Karayipler
Shutters on the Beach, Santa Monica, Amerika
The Ranch at Rock Creek, Montana, Amerika
Orta Doğu, Afrika ve Hint Okyanusu Qasr Al Sarab Desert Resort, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri
Four Seasons Landaa Giraavaru Baa Atoll, Maldivler
Royal Mansour, Marakeş, Fas
Burj al Arab, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
&beyond Mnemba Adası, Zanzibar, Afrika
Singita Sasakwa Lodge, Grumeti Reserves, Tanzanya
D-Hotel Maris, Marmaris, Türkiye
Ellerman Evleri, Cape Town, Güney Afrika

Mental açıdan tatil moduna girebilmek için kendinize zaman verin

İş etiği uzmanı Al Gini, insanların yolculuğa çıkmadan önce, gevşemek için birkaç güne ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Yolculuk başlamadan önceki bu birkaç gün içerisinde, bavul toplamak ve günlük işlerin aradan çıkarılması en iyisi. Ne kadar az acele ederseniz, seyahate iyi bir şekilde başlamak da o kadar kolay olur.

Maksimum mutluluk için eşyalara değil deneyimlere para harcayın

Söz konusu mutluluğu artırmak olduğunda, yapılması gereken şey bellidir: havalı yeni şeyler satın almaktansa, deneyim almak. Kahve kupaları, hediyelik eşyalar için ayırdığınız bütçeyi en aza indirgeyin ki hatırlayan benliğinizin bayılacağı o değerli anıları edinmek için harcayabileceğiniz paranız olsun.

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Başta keşfedin, sonra tadını çıkarın

Bilgisayar bilimcisi Brian Christian, olasılığın, ne zaman yeni şeyler denememiz, ne zaman aşina olduklarımızı yapmamız gerektiği konusunda karar vermemize yardımcı olabileceğini söylüyor. Bu duruma 'keşfet/yararlan' problemi deniyor. Christian, kişinin tatilin başında daha keşifçi, sonlara doğru ise daha 'istismarcı' olması gerektiğinden bahsediyor. Çünkü favorilerinizden daha iyi bir şey bulma şansınız, zaman geçtikçe azalır.

Birinci günde her şey yenidir; kabul edin. Ama yedinci günde, artık nelerden hoşlandığınızı az çok biliyorsunuz. Büyük bir keşif yapsanız da geri dönecek vaktiniz olmayacak. Bu yüzden favorilerinizin tadını çıkarın.

Döndüğünüzde, tatiliniz hakkında konuşun

Rafting maceranızla büyük heyecan yaşadıysanız eğer, döndüğünüzde arkadaşlarınıza anlatın. Mutluluk üzerine yapılan araştırmalara göre, insanlar, konuşarak bir deneyim üzerine hislerini uzun süre koruyabiliyorlar.

Yapılan bir çalışmaya göre deneyimler üzerine konuşmak, materyal alışverişler üzerine konuşmaya kıyasla daha fazla mutluluk getiriyor.

Masal köyü: Giethoorn

Giethoorn, Hollanda'da Overijssel eyaletinde bir köydür. 
Kuzey'in Venedik'i veya Hollanda Venedik'i olarak bilinen Giethoorn'da 180 tane köprü vardır. 
Amsterdam'ın kuzeyine 150 metre uzaklıkta olan bu köyün bazı kuralları var. 
Mesela; bu köye motorlu taşıt ile girmek yasak. 
Belli bir yere kadar araba ile gidilebiliyor fakat sonrasında arabanızı park etmeniz şart. 
Köy içindeki ulaşım kanallarla ya da bisikletler yapılıyor.
Köyün nüfusu ise 3 binin altında.
Kanallar arasında kano ve teknelerle dolaşmak mümkün. 
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