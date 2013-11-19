Televizyonun yeri aile hayatınızı belirliyor!

Feng Shui Akademisi'nin kurucusu Zeynep Akçay: "Televizyon, odanın merkezine yerleştirilirse aile bireyleri arasında ilişki kopukları doğar"

Feng Shui'ye göre Chi'yi aktifleştirmek veya artırmak için televizyonlar da kullanılabilir. Önemli olan TV'nin yerleştirildiği konumdur. Televizyon, odanın merkezine yerleştirilirse aile bireyleri arasında ilişki kopuklukları doğar. Hele günümüzde sık sık rastlandığı üzere her odada bir televizyon olursa ilişkilerde kopukluklara, paylaşımların giderek azalmasına şaşırmamak gerekir.

Televizyon sehpasının yakınına bir saksıda en çok bilinen adıyla aşk merdiveni veya eğrelti otu yerleştirmek zararlı dalgaları bir nebze olsun azaltır. Günümüzde artık televizyonsuz bir ev olmadığını düşünürsek, konumlandığı yere dikkat edilince olumlu anlamda insana hizmet etmesi münkün olur.



Salonda koltuk L şeklindeyse L'nin oluştuğu uzun kısmına kesinlikle televizyonunuzu yerleştirmeyin. Çünkü ani ve büyük anlaşmazlıklara sebep olduğu gibi önemli sağlık sorunlarına da yol açar.

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Feng Shui açısından salon veya oturma odasında televizyon konumlandırılırken, metal elementi ile yönetilen yönler tercih edilebilir.

Batı pusula yönünün elementi metaldir. Salonun batı alanına beyaz bir televizyon sehpası veya ünitesi yerleştirmek çocukların şansına hareket getirirken, yaratıcılıkla ilgili bir iş yapıyorsanız örneğin bir yazar veya ressamsanız size de büyük ölçüde katkısı olur.

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Yine metal elementi ile yönetilen diğer pusula yönü de kuzeybatıdır. Burada da beyaz bir televizyon ünitesi seçebilirsiniz. Diğer seçenekler de lame dokunuşları olan bir sehpa veya ünite ile televizyonunuzu bu alana konumlandırabilirsiniz. Kuzeybatı pusula alanına televizyon yerleştirdiğinizde; hayatınıza size daha fazla yardımcı olacak insanları davet etmiş olursunuz. Destek enerjisi, özellikle maddi destek enerjisini harekete geçirirsiniz.

Televizyonlar için diğer bir uygun pusula yönü de kuzey pusula yönüdür. Eğer salonunuzda televizyonunuzu yerleştireceğiniz kısım kuzey pusula alanına denk geliyorsa iş hayatında mükemmel bir kariyerin ilerleyişin kapısını açmış olursunuz. Bu alan için de yine beyaz, siyah, metal renklerini kullanabilirsiniz.

Yazı: Zeynep Akçay / Feng Shui Akademisi