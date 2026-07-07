Izgaraya çok yakışan bir salata: Ekşi kremalı salatalık salatası

Mangal sofralarında bir salata var ki çoğu masada ilk boşalan tabak o oluyor. Hemen hepimizin evinde olan malzemelerden oluşuyor: Salatalık, ekşi krema, biraz soğan, dereotu, bir tutam sirke. Tarif kulağa yabancı gelse de Türk sofralarının yarısı zaten bu tadın yakınında dolaşıyor: Cacık. Bu tarifin cacıktan farkı ise yoğurt yerini ekşi krema kullanılması... Yoğurttan daha yoğun, daha kremsi, dereotuyla sirkenin ekşiliğini taşıyacak kadar dolgun. Sarımsak ve nane olmaması sebebiyle cacıkla arasındaki fark hissedilir olsa da bu tariff alıştığınız tadı tanıdık ama yeni bir yere taşıyor.

Ekşi kremalı salatalık salatası nasıl yapılır?

Salatalığın içi neredeyse tamamen sudur. İnce dilimleyip doğrudan ekşi kremaya katarsanız suyunu hemn verir ve sos sulanır, gevreklik gider. Çözüm basit: Dilimlenmiş salatalıkları bir kaseye alıp üzerine bir yemek kaşığı tuz serpin, karıştırın, yarım saat süzgeçte bekletin. Tuz, salatalığın suyunu çeker. Bu sürenin sonunda avuçla hafifçe sıkıp kuru bir beze yatırdığınızda elinizde gevrek, suyu alınmış dilimler kalır ve sos ancak o zaman olması gerektiği gibi kıvamlı durur. Süzülmüş salatalık hazır olunca işin geri kalanı oldukça basit. İşte ekşi kremalı salatalık salatası için atmanız gereken adımlar:

4 orta boy salatalığı ince dilimleyin, tuzlayıp yarım saat süzdürün, sonra suyunu sıkın.

Yarım su bardağı ekşi kremaya 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 2 yemek kaşığı kıyılmış taze dereotu, ince doğranmış birkaç dilim kırmızı soğan ekleyin.

Bir çimdik şeker ve tuzla tatlandırıp çırpın.

Kurulanmış salatalıkları sosa katın, karıştırın, servise kadar buzdolabında bekletin.

Soğan keskinliğinden çekiniyorsanız kırmızı soğan yerine yeşil soğan da iş görür, tat daha yumuşak kalır. Sirke konusunda elma sirkesi şart değil, beyaz sirke de aynı ekşiliği verir. Misafir gelmeden birkaç saat önce hazırlayıp buzdolabına koyabilirsiniz. Salatalığın suyu önceden alındığı için bekledikçe sulanmaz, hatta dereotuyla soğanın tadı sosa daha iyi geçer. Soğuk ve hafif bir tabak, sıcak yağlı etin yanında ferahlık veriyor. Ekşi kremanın kremsiliği ağızdaki yağı keser, sirkenin asidi de bir sonraki lokmaya iştah açar.

Referanslar

Lindsay Funston. “What Makes This Sour Cream Cucumber Salad So Good (Its Always The First Thing Gone!)”. Şuradan alındı: https://www.thekitchn.com/sour-cream-cucumber-salad-recipe-review-2-23788129 (29.06.2026).