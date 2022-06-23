Kuru cacıklı atom tarifi

Servis: 4 - 6 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Kuru cacıklı atom için malzemeler:
Kuru cacık için:
- 4 orta boy Çengelköy salatalık
- 8 yemek kaşığı süzme yoğurt
- 2 diş sarımsak, ezilmiş
- Yarım çay kaşığı tuz
Atom için:
- 7 - 8 adet kurutulmuş acı biber
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
Kuru cacıklı atom yapılışı:
*Salatalıkları yıkayıp çok minik küpler halinde doğrayın, yoğurt, sarımsak ve tuzu ekleyip karıştırın.
*Acı biberleri ince doğrayın ve zeytinyağı ile birlikte tavaya alın, kısık ateşte 3 - 4 dakika kavurup toz biberi ekleyerek ocağı kapatın.
*Kuru cacığı yayvan bir tabağa alın, üzerine kavrulmuş biberleri serpiştirin ve tavada kalan yağı üzerlerine gezdirin.
Kısa bir not:
*Acı biber çok çabuk kavrulduğundan yakmamaya dikkat edin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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