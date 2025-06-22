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Dekorasyon Önerileri

Feng Shui'ye göre banyo düzenlemesi nasıl yapılır?

Feng Shui'ye göre banyo ve tuvaletler asla evlerin merkezinde bulunmamalıdır. Çünkü merkez alanları mekânın şans alanıdır.

Feng Shui&#039;ye göre banyo düzenlemesi nasıl yapılır?
Giriş: 22 Haziran 2025, Pazar 13:00
Güncelleme: 22 Haziran 2025, Pazar 13:00

Çin kültüründe de bizim Anadolu kültürümüzde de çok eskilerde banyo ve tuvaletler evlerin dışında bulunurdu. Bu durum günümüzdeki kadar sorun sayılmıyordu. Banyolar mekânda Yin enerji barındırır ve Feng Shui’de kirli suyun bulunduğu alan olarak kabul edilir.

Fenk Shui'ye göre banyo dekorasyonu yaparken bunlara dikkat:

  • Feng Shui’ye göre banyo ve tuvaletler asla evlerin merkezinde bulunmamalıdır. Çünkü merkez alanları mekânın şans alanıdır.
  • Banyonun bir duvarı kesinlikle dış kanatta olmalıdır.
  • Banyo ve tuvaletlerin temiz, düzenli, havadar tutulması oldukça önemlidir.
  • Tuvalet veya banyo kapısı ana giriş kapısından kesinlikle görünmemelidir. Bu durum büyük şanssızlıklara sebep olabilir.
  • Banyo kapısı ve klozet kapakları sürekli kapalı tutulmalıdır, aksi takdirde yaşamsal Chi’nin eksilmesine sebep olur.
  • Birden fazla katlı evlerde, üst kattaki bir banyo, ana giriş kapısının üzerinde olmamalıdır. Bu durum çözülmezse büyük kayıplara sebep olur.
  • Chi’nin bu alanda fazla oyalanmasını sağlayacak parlak renkler, parlak yüzeyler, çok fazla aksesuar bulundurmamak gerekir. Parlak görünümlü yansıtıcı yüzeyler, para sıkıntısına sebep olurlar. Bu yüzden özellikle soluk mat renkler kullanılmalıdır.
  • Mekânda, önemli ve şanslı alanlarınızdan birine denk gelen bir banyo için, 5 elementin yok edici döngüsünü veya kontrol edici döngüsünü kullanarak olumsuzluklar minimum seviyeye indirgenebilir.
  • Günümüz modern mimarisinin yaşamlara getirdiği bir büyük sorun da ebeveyn banyolarıdır. Bunların kullanımda konfor, rahatlık hissi vermesi yaydıkları Yin enerji bakımından tamamen bir aldatmacadır. Çünkü ebeveyn banyoları da genel banyo ve tuvaletler gibi negatif enerji alanlarıdır.
  • Banyo ve tuvaletler hangi pusula yönüne denk geliyorsa (sağlık, zenginlik, ilişkiler, kariyer vs.) ilgili pusula yönünün enerjisinin tamamen tuvaletten akıp gitmesine neden olur ki bu durum da büyük sorunlar getirir. Modern mimaride, ebeveyn banyo olmayan daireler bulmak imkânsız gibi. Bu olumsuz durumdan etkilenmemek için buranın kullanılmamasını önemle tavsiye edebilirim.
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DEKORASYON ÖNERİLERİ

Feng Shui'ye göre yatak odası düzenleme

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brush-purple Yorumlar
Misafir 01 Ağustos 2024, Perşembe

Giriş kapısının 2kat üstünde banyo var. Olumsuz etkilerden korunmak için ne yapılmalıdır?

Misafir 13 Ağustos 2023, Pazar

Çok hoş, teşekkür ederim