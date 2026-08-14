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Tatlılar ve Atıştırmalıklar

Erik marmelatlı crumble tart

Çay & kahve yanına çok yakışan erik marmelatlı leziz crumble tart tarifi, Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden sizlerle buluşuyor.

Erik marmelatlı crumble tart
Giriş: 14 Ağustos 2026, Cuma 09:00
Güncelleme: 14 Ağustos 2026, Cuma 09:00

Servis: 26 cm lik tart kalıbında

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 35 dakika

Malzemeler

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 1 çay kaşığı tereyağı, kalıp için
  • 1 yumurta
  • Yarım bardak toz şeker
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 125 gr tereyağı, eritilmiş
  • 2,5 bardak + 3 yemek kaşığı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 5 - 6 yemek kaşığı erik marmelatı

Üzerine;

  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı

  • Tart kalıbına tereyağı sürün.
  • Yumurta ve şekeri karıştırma kabına alıp el çırpıcısıyla iyice çırpın. Yoğurt ve eritilmiş tereyağını sırayla ekleyip çırpmaya devam edin.
  • Unun 2,5 bardağı, kabartma tozu ve vanilyayı harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma ekleyin ve elinizle yoğurun, bu aşamada gerekirse 3 yemek kaşığı unu da kontrollü olarak ilave edin (yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz). Hamurdan 3 adet mandalina boyutunda parçalar ayırarak donması için derin dondurucuya alın.
  • Kalan hamuru yağlanmış kalıba yanlarını da yükselterek yayın. Erik marmelatını hamurun üzerine yayın. Donmuş hamur parçalarını rendenin iri tarafıyla rendeleyerek marmelatın üzerine serpiştirin.
  • 175 derece fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar 35 dakika pişirin.
  • Tartı fırından çıkardıktan sonra üzerine pudra şekeri serpiştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…

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