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Ana Sayfa Stil Giyim 2026 sonbaharına damga vuracak 7 trend
Giyim

2026 sonbaharına damga vuracak 7 trend

Markaların da tasarımlarında yer verdiği, sonbahar sezonunda sık sık göreceğimiz trendleri derledik!

Giriş: 07 Eylül 2026, Pazartesi 15:35
Güncelleme: 07 Eylül 2026, Pazartesi 15:35
1

Dökümlü bluzlar 

Vücudunuzda doğal bir hareketlilik yaratan dökümlü bluzlar, buluşmalardan ofis şıklığına kadar her ortam için vazgeçilmez tercihiniz olacak. Bu trende uyum sağlamak için panço veya aynı etkiyi yaratacak dökümlü bir kazak tercih edebilirsiniz. Yarasa kollu bluz, dökümlü bluz, panço üst giyimde en trend parçalar arasında.

2

Turkuaz rengi

Tipik olarak ilkbahar ve yaz mevsiminin rengi olan turkuaz, mevsimler sonbahara dönerken de ortadan kaybolmayacak. Hatta turkuaz her zamankinden daha popüler olacak. Ayakkanıdan çantaya, gömlekten saç aksesuarına... Sonbaharda toprak tonlarına daha aşina olsak da bu sezon turkuaz rengi birçok rengi gölgede bırakarak ön plana çıkıyor.

3

Nostaljik esintiler

Zengin dokular ve etkileyici desenler sonbahar modasının özünü oluşturuyor. Goblenlerden ilham alan bu moda trendi sonbahar gardırobunuzun temelini oluşturacak parçalarda bu unsurları bir araya getiriyor. 

4

Püsküller her yerde

Boho tarzının yeniden canlandı! Bu sonbaharda, blazer ceketten günlük bir çantaya,  topuklu ayakkabıdan çizmelere kadar her yerde püskül var!

5

Shapless çanta

"Şekilsiz çanta" olarak dilimize çevirebileceğimiz bu modelde yapılı çantalarınızın yerini salaş ve kese tarzı çantalar alıyor. Süet, deri veya parlak kumaştan yapılmış bu çantalar, her görünüme yumuşak ve doğal bir hava katıyor. Bu çanta günlük görünümünüze de akşam şıklığınıza da kolaylıkla entegre edilebilir bir çantadır. 

 

 

6

Sportif esintiler

Rahatlığından ödün vermeyenlere iyi bir haberimiz var eşofmanlar geri döndü! Üstelik sadece sporda değil ofis için hala fazla iddialı olacak olsalar da diğer tüm buluşmalarda eşofmalı kombinler oldukça trend!

7

Canlı renkler

2026 Sonbahar/Kış defilelerinde aşırı doygun tonlar hakimdi. Parlak renkli bir kazak, ceket, ayakkabı veya çantayı kot pantolon ile kombinleyerek kolay yoldan trend bir görünüm elde edebilirsiniz.

 

Referanslar

Jessica Welsh. "The 7 Fashion Trends That Are Dominating Fall 2026" Şuradan alındı: https://theeverygirl.com/fall-fashion-trends/ (28.08.2026)

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