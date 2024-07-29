Haydari nasıl yapılır?

Ana malzemesi süzme yoğurt, beyaz peynir, sarımsak, dereotu ve nane olan haydari, et & balık yemeklerinin yanına çok yakışan en lezzetli mezelerimizden biri...
Kavrulmuş dolmalık fıstıkla lezzeti kat kat artan haydariyi bu şekilde deneyin.
Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Haydari için malzemeler
- 2 su bardağı süzme yoğurt
- 50 gr sert beyaz peynir, ufalanmış
- 2 diş sarımsak, ezilmiş
- 8 - 9 dal dereotu, incecik doğranmış
- 2 - 3 dal taze nane, incecik doğranmış
- Yarım çay kaşığı tuz
Üzerine;
- 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
- Taze nane yaprakları
- 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
Haydari yapılışı
- Süzme yoğurdu geniş bir kaba aktarın, beyaz peynir, sarımsak, dereotu, nane ve tuzu ekleyip karıştırın.
- Dolmalık fıstığı küçük bir tavada kavurun.
- Haydariyi servis tabağına yayın, üzerini dolmalık fıstık, nane yaprakları ve zeytinyağı ile süsleyin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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