Haydari nasıl yapılır?

Ana malzemesi süzme yoğurt, beyaz peynir, sarımsak, dereotu ve nane olan haydari, et & balık yemeklerinin yanına çok yakışan en lezzetli mezelerimizden biri...

Kavrulmuş dolmalık fıstıkla lezzeti kat kat artan haydariyi bu şekilde deneyin.

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Haydari için malzemeler

2 su bardağı süzme yoğurt

50 gr sert beyaz peynir, ufalanmış

2 diş sarımsak, ezilmiş

8 - 9 dal dereotu, incecik doğranmış

2 - 3 dal taze nane, incecik doğranmış

Yarım çay kaşığı tuz

Üzerine;

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

Taze nane yaprakları

1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Haydari yapılışı

Süzme yoğurdu geniş bir kaba aktarın, beyaz peynir, sarımsak, dereotu, nane ve tuzu ekleyip karıştırın.

Dolmalık fıstığı küçük bir tavada kavurun.

Haydariyi servis tabağına yayın, üzerini dolmalık fıstık, nane yaprakları ve zeytinyağı ile süsleyin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...