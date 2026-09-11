11 Eylül saat 06.26’da 18 derece Başak burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor. An haritasında yükselen burcumuz da Başak. Yeni Ay ise haritanın birinci evine, Merkür sıfır derece Terazi burcuna, Venüs ise sıfır derece Akrep burcuna yerleşmiş. Venüs, Kiron ve Plüton arasında ise T kare açı kalıbı mevcut. Peki, bunlar ne anlama geliyor?

Doğanın döngüsünü incelediğimizde başak burcu hasat zamanına denk gelir. Astrolojinin görsel sembolizmasında buğday başağı elinde tutan genç bir kadın figürü olarak görürüz Başak burcunu. Mitolojide tarım ve bereket tanrıçası Demeter’in kızı Persephone ile de bağdaştırılır. Baharla birlikte başlayan üretim ve var etme süreci artık zirve noktasına ulaşmıştır. Doğa tüm cömertliğini sunmuştur. Bir çifti gözünden yorumlarsak sabırla verilen tüm emeklerin hasadıyla yüzleşildiği zamandır. Bu dönem artık sonbaharın gelişini ve toprağın kışa hazırlanmasını temsil eder.

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Coğrafyamızda bağ bozumlarının yapıldığı, konservelerin hazırlandığı kışlık erzak dönemidir.

Bu dönem ambarlara taşınan buğdaylar ayrılır, elenir, un yapılır. Yani atasözümüzde olduğu gibi sapla saman birbirinden ayrılır. Elenecekler elenir, saklanacaklar saklanır. Bundan sonrası elde avuçta var olanı anlamak, plan yapmak ve tasnif etmektir.

Eylül’de yapılan hazırlıklar, yaklaşan kış ve zor günler için tedbir anlamı taşır. Bu dönem ne kadar verimli geçirilirse zorlu kış şartları o kadar kolay atlatılır. Aslında doğanın döngüsü kişisel hayatlarımızda da benzer şekilde yaşanıyor. Yaz tatillerinin bittiği, şehre dönüşün tekrar gerçekleştiği, okulların açıldığı bir dönemdir Eylül ayı. Pazarlama ve satış açısından market trafiğinin, alışverişin en yoğun olduğu zaman olarak tanımlanır, okula dönüş dönemi diye ifade edilir.

Yazın rehaveti biter. Eylül ayı birçok kişinin hayatında yeni düzenin başladığı zamanı ifade eder. Bir nevi hayat rutinlerimiz içerisindeki yeni yıl etkisi taşır. Birçok insanın hayatını tekrar gözden geçirdiği, yeni kararlar aldığı, yeni rutinler belirlediği, yeni kurslara yazıldığı bir dönemdir.

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Ertelemek için bahane kalmadı. Yeniyi başlatmaktan çekinmeyin.

İşte bu içimizdeki yeni başlangıç ve yeni rutin enerjisini inanılmaz destekleyen bir Yeni Ay yaşıyoruz. Yeni Ay sonrası ay büyüme yolculuğuna çıkarken sizler de hayatlarınızda büyütmek ve kalıcı kılmak istediğiniz şeyler için bu dönemi fazlasıyla değerlendirebilirsiniz. Bu dönem yeniyi başlatmaktan, hayatınızı düzene koymaktan ve yeni kararlar almaktan çekinmeyin.

Hasadına bak, hayatına gerçekçi yaklaş, elemelerini yap ve yeni planını belirle!

Aynı doğanın arketipinde olduğu gibi, ilk adım olarak hasadımızla yüzleşmek zorundayız. Bireysel hayatlarımıza gerçekçi yaklaşmalı ve bir durum analizi çıkarmalıyız. Gerçek ihtiyaçlarımızı fark etmek ve anlamlandırmak bu dönem bize daha iyi gelecektir. “Sahip olduklarım bana yetiyor mu?”, “Gerçekten ihtiyacım var mı?”, “Hayatımın genelinde -mış gibi mi yapıyorum?”, “İlişkimde değer görüyor muyum, mutlu muyum?”, “İsteklerim için yeterince emek verdim mi?”, “Nasıl bir gelecek istiyorum?”, “Bu gelecek hayalime nasıl ulaşabilirim?”, “Ulaşamadığım isteklerime engel olan şeyler ne?” Listemiz uzayıp gidebilir…

Tüm bu yüzleşmelerden sonra ise arınma ve eleme aşamasına geçebiliriz. Bu kısmı hem duygular anlamında, hem de fiziken eşyalarınız anlamında düşünebilirsiniz.

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Başak sadeliği sever ve işlevsel olana odaklanır. Karışık konuları, kaosları eleyerek ve ayrıştırarak çözer. Netlik sever. Eğer bu dönem kafanızı karıştıran konular var ise zihninizi düzeltmeye evinizi, çekmecelerinizi düzeltmekten başlayabilirsiniz. Zihnimiz dağınıklığı tehdit olarak algılar, çok fazla veriyi işleyip anlamlandırmaya çalıştığından gerçekten fark etmemiz ve odaklanmamız gereken şeyleri gözümüzden kaçırır. Etrafınızı ve eşyalarınızı bu dönem sadeleştirmeye çalışın.

Ve artık tüm analizlerimiz ve eleme süreçlerimiz bittiyse aynı kış erzağı hazırlığı gibi, zorlu ve çetin şartlara, soğuk bir kışa hazırlanırcasına, ruhumuzu bedenimizi güçlendirmeli ve zorlu hayat şartlarına hazırlamalıyız. Bahsetmek istediğim şey, kişisel gelişimimize önem vermek, ruhumuzu beslemek ve bedenimize iyi davranmak. Ruhen ve bedenen sağlıklı rutinler oluşturmak. İsteklerimiz için somut adımlar atmak. Emek vermek, çalışmak. Olmayana değil, olana, yapabildiklerimize odaklanmak. Kendimizin daha iyi bir versiyonu için çabalamak ve bunu yaparken de istikrarlı ve gerçekçi planlar yapıp aksiyona geçmek bu dönem bize iyi gelecek.

Bu Yeni Ay, döngüsel açıdan baktığımızda son 2,5 yıldır hayatımızda engel çıkaran, bir türlü ilerletemediğimiz konuları çok akışkan bir şekilde çözebilir. İstekleriniz için emek vermekten çekinmeyin. Bu dönem başlattığınız şeylerin, aldığınız kararların ( iş, ilişki, eğitim vs) sonuçlarını Şubat ayında göreceğiz ve iyi ki diyeceğiz.

Ek olarak Venüs, retrosu öncesinde gölge derecelerinden geçiyor. Akrep burcuna yerleşen Venüs’ün Kiron ile karşıtlığı ilişkilerde hayal kırıklıklarına, yara almaya, güç savaşlarına, intikamcı bir dürtüye sahip olunabileceğine işaret ediyor. Yeni başlayan ilişki ve iş ortaklıklarında manipülatif davranışlara dikkat etmekte fayda var. Sağlam olmayan ilişki ve ortaklıkların testten geçeceği bir dönem geliyor. Özellikle bu kombinasyon Ekim ve Kasım aylarında daha çok etkisini gösterebilir. Ayrıca finansal olarak gereksiz harcamalardan uzak durmanızı, özellikle Yeni Ay sonrası on gün güzellik işlemleri, estetik operasyonları gibi konulara ekstra dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Yeni Ay hayatlarımıza güzellikler getirsin.

Çok sevgiler,

Buşra Efe

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KORHAN KILINÇKAYA 11 Eylül Başak Yeniayı ve burçlara etkileri