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Yemek Tarifleri

Baklava yufkasıyla ıspanaklı börek

Baklava yufkasıyla kolaylıkla hazırlayabileceğiniz ıspanaklı, taze otlu ve peynirli leziz börekler… Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden!

Baklava yufkasıyla ıspanaklı börek
Giriş: 17 Ağustos 2026, Pazartesi 09:53
Güncelleme: 17 Ağustos 2026, Pazartesi 09:53

Servis: 38 - 40 adet minik börek

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 35 - 40 dakika

Malzemeler

300 gr ıspanak

2 sap taze soğan

7 - 8 dal maydanoz

7 -8 dal dereotu

250 gr böreklik beyaz peynir

1 çay kaşığı karabiber

75 gr eritilmiş tereyağı

15 adet baklava yufkası

Yapılışı

  • İç harcı için; Ispanak, taze soğan, maydanoz ve dereotunu yıkayıp incecik doğrayarak geniş bir kaba aktarın, peyniri ufalayıp yeşilliklere ekleyin, en son karabiberi ilave ederek elinizle iyice karıştırın.
  • Yufkalardan birini tezgaha serin, üzerine fırça yardımıyla tereyağı sürün, ikinci yufkayı yağlanmış ilk yufkanın üzerine serin ve yine yağlayın, en son üçüncü yufkayı yağlanmış iki kat yufkanın üzerine serip yağ sürün. İç harcın 1/5 ini yağlanmış üç katlı yufkanın üzerine serpiştirin ve geniş taraftan başlayarak gevşek rulo yapın, ikişer parmak kalınlığında olacak gibi keserek pişirme kağıdı serilmiş tepsiye sıralayın.
  • Diğer yufkalara da aynı işlemi uygulayın (toplamda 5 rulo oluyor ve her birini iki parmak genişliğinde kesiyoruz).
  • Kalan tereyağını tepsideki ruloların üzerine sürün.
  • 170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar 35 - 40 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…

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