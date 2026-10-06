Bilim insanları, kahvenin sindirim sistemi ile beyin arasındaki iki yönlü iletişim mekanizması olan "mikrobiyota-bağırsak-beyin ekseni" üzerindeki biyolojik rolünü ayrıntılı bir şekilde inceledi. Cork Üniversitesi’nde Profesör John Cryan liderliğinde yürütülen çalışmada, kahve tüketiminin bağırsak bakterileri ile sinir sistemi arasındaki karmaşık etkileşimi nasıl şekillendirdiği gözler önüne serildi.

Araştırmanın metodolojisi ve kahvesizlik dönemi

Araştırma kapsamında, günde ortalama 3 ile 5 fincan kahve tüketen 31 düzenli kahve içicisi ile kahve tüketmeyen 31 katılımcı detaylı psikolojik değerlendirmelere ve biyolojik analizlere tabi tutuldu. Çalışmanın ilk aşamasında, düzenli kahve içen gruptan iki hafta boyunca kahve tüketimini tamamen kesmeleri istendi. Bu süreçte toplanan idrar ve dışkı örnekleri incelediğinde, kahveyi bırakan bireylerin bağırsak metabolit profillerinde, hiç kahve içmeyen gruba kıyasla belirgin ve köklü değişimler meydana geldiği tespit edildi.

Kafeinli ve kafeinsiz kahvenin farklı etkileri

İki haftalık kısıtlamanın ardından katılımcılara, içeriği bildirilmeden (kör test yöntemiyle) kafeinli veya kafeinsiz kahve sunuldu. Her iki grubu oluşturan bireyler kahveyi beslenmelerine yeniden dahil ettiklerinde; algıladıkları stres, depresyon ve dürtüsellik puanlarında belirgin bir düşüş kaydetti. Ancak araştırmanın en dikkat çekici bulgusu, bilişsel performans ölçümlerinde ortaya çıktı:

Kafeinsiz kahve: Öğrenme kapasitesi ve hafıza fonksiyonlarındaki belirgin iyileşmelerin yalnızca kafeinsiz kahve tüketen grupta gözlemlenmesi, zihinsel süreçlerde kafein dışındaki polifenol gibi zengin antioksidan bileşenlerin anahtar rol oynadığını gösterdi.

Kafeinli kahve: Zihinsel uyanıklığı ve dikkat süresini artırmanın yanı sıra kaygı duygusunu azaltmada ve vücuttaki iltihaplanma riskini düşürmede öne çıktı.

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Bağırsak florasında koruyucu bakteri artışı

Biyokimyasal analizler, kahve tüketiminin bağırsaklarda yararlı bakteri popülasyonunu doğrudan desteklediğini kanıtladı. Tüketimle birlikte midede asit dengesini ayarlayan Eggertella sp. ve safra asidi üretiminde görev alan Cryptobacterium curtum bakterilerinin oranında artış kaydedildi. Bu iki bakteriyel faaliyetin, sindirim sisteminde zararlı patojenlerin ve olası enfeksiyonların barınmasını zorlaştıran koruyucu bir ortam yarattığı belirlendi. Ayrıca kadınlarda olumlu duygusal durumlarla ilişkilendirilen geniş Firmicutes bakteri grubunun seviyelerinde de belirgin bir yükseliş gözlendi.

Bu sonuçlara göre kahvenin sadece zihni uyandıran basit bir içecek değil; bağırsak bakterileri, metabolizma ve duygusal durumla doğrudan etkileşime giren güçlü bir besin kaynağı olduğunu düşünmek mümkün. Profesör Cryan, elde edilen sonuçların kahveye bakış açısını değiştirmesi gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Kahve sadece zihni canlandıran bir kafein kaynağı değildir; bağırsak mikroplarımızla, metabolizmamızla ve hatta duygusal sağlığımızla sürekli etkileşime giren karmaşık bir beslenme faktörüdür. Bulgularımız, ister kafeinli ister kafeinsiz olsun, kahvenin mikrobiyom dengesini değiştirerek insan sağlığını farklı ancak birbirini tamamlayıcı yollarla destekleyebileceğini göstermektedir."

Referanslar

“Scientists just discovered what coffee really does to your gut and brain”. Şuradan alındı: https://www.sciencedaily.com/releases/2026/09/260927034331.htm (28.10.2026).

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