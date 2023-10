Anın keyfini çıkarmanın 5 yolu

Çoğu zaman zihinlerimiz geleceğin kasvetli resimlerini çizer. Bitmeyen 'Ya eğer', 'Ya işimi kaybedersem?', 'Ya karım ayrılırsa?', 'Ya kansere yakalanırsam?' düşünceleri ile boğuşuruz. Bu 'ya olursa'lar bizi şu anda olmayan ve hiçbir zaman var olmayabilecek bir gelecekte tuzağa düşürebilir. Bu bizi şu anda deneyimleyebileceğimiz neşeden, bağlantıdan ve ivmeden mahrum bırakır. İlişkilerde ve yaratıcı çabalarda bu korkular, kaçınmayı umduğumuz gerçekleri yaratmamızı sabote edebilir. Yine de endişelenmemeye çalışmak nadiren etkili olur.

Aklımıza hangi düşüncelerin geleceğini seçemiyoruz. Belirli düşünceleri zihnimizden uzaklaştırmaya çalışmak, Kabul Kararlılık Terapisi'nin plaj topu metaforunda da gösterildiği gibi bunu büyütme eğilimindedir. Düşünceleri ne kadar uzaklaştırırsanız, su altında tutulduğunda plaj topunun aşağıdan patlaması gibi, düşünceler de o kadar güçlü bir şekilde geri gelir.

Gelecek korkusuyla baş etmek için yapmanız gerekenler;

1. Bir bağlantı noktası bulun

Sabitleme egzersizleri, şu anda meydana gelen bir şeye kök salmamızı amaçlamaktadır. Bu bir içecek su, kişinin nefesi veya bir ses gibi bir his olabilir. Sudaki bir teknenin çapasının yaptığı gibi, bu deneyimler ve duyumlar zihnimizi şu anda yerinde tutabilir.

2. Sadece bugün için bir niyet belirleyin

Bugün için bir niyet, gözlerinizi bugünden ayırmamanıza yardımcı olabilir. Niyetiniz 'nazik olmaya niyetliyim' ya da 'yürüyüşümün tadını çıkarmaya niyetliyim' kadar basit olabilir. Sadece bu niyete odaklanmak sizi şimdiki zamana daraltır.

3. Size şimdiyi hatırlatacak bir mantra uygulayın

Mantra, sizi sabit tutmak için tekrarlanabilen bir kelime ya da ifadedir. Bu 'aşk' kadar basit ya da tam bir cümle kadar karmaşık olabilir. Bu tür mantram şu: 'Tek yapmam gereken şu an'. Mevcut endişelerimin dışındaki şeylerden bunaldığımda bu bana yardımcı olur.

4. Kendinize kaygılı olmanıza izin verin

Kaygı hoş olmayan bir durum olabilir. Ancak kendimizi daha az kaygılı hissettirmeye çalışmak çoğu zaman daha fazla kaygıyla sonuçlanır. Kendinize bunu hissetme özgürlüğünü vermek bazen kendinizi imkansız bir savaştan kurtarmak için gereklidir.

5. Planlama için bir zaman ayırın ve endişelerinizi orada tutmaya çalışın

Elbette endişelenmenin bir amacı var. Geleceğe dair planlama yapmamıza yardımcı olur. Bunun bir zamanı ve yeri olabilir. Planlama için zaman ayırmak endişenizle ilgili sınırlar koymanıza yardımcı olabilir, böylece endişeniz görevlerini yerine getirebilir ve böylece siz de kendi görevlerinize katılabilirsiniz.

Kaynak: Jennifer Gerlach. "5 Ways to Enjoy the Present When Worried for the Future". Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/beyond-mental-health/202310/5-ways-to-enjoy-the-present-when-worried-for-the-future. (15.10.2023).