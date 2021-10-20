Göz sağlığı için nelere dikkat etmek gerekir?

Günümüzde sürekli olarak ekranlarla haşır neşir olduğumuzdan, göz sağlığımıza eskisinden daha çok dikkat etmemiz gerek. Uzmanlar, genel olarak sağlığımızı iyileştirecek önlemlerin yanı sıra, göz sağlığımızı korumak için de önerilerde bulunuyorlar:

1- Doğru beslenin

Havuç yemenin gözlerimize iyi geldiğini muhakkak duymuşsunuzdur ama mesele bundan ibaret değil. Genel olarak sağlıklı beslenmeye dikkat etmenin yanı sıra, aşağıdaki besinler de göz sağlığı için önemli:

Ispanak, kale ve kara lahana başta olmak üzere tüm yeşil yapraklı sebzeler, lutein, zeaksantin ve diğer antioksidanları içerir,

Portakal ve diğer narenciyeler, C vitamini açısından değerlidir,

Somon, ton balığı gibi yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleri içerdiğinden, göz sağlığımız için değerlidir.

2- Hareket edin

ABD Ulusal Göz Enstitüsü, fiziksel aktivitenin tip 2 diyabet, hipertansiyon ve yüksek kolesterol gibi görme sorunlarına neden olabilecek riskleri azaltabileceğini bildirmektedir. Bununla birlikte, Amerikan Oftalmoloji Dergisi'nde 2017 yılında yapılan bir meta-analiz, düşük ila orta düzeyde egzersizin bile, 2 milyon Amerikalıyı etkileyen yaşa bağlı makula dejenerasyonu geliştirme olasılığını önemli ölçüde azalttığını gösterdi. Ek olarak, 2018 yılında glokom hastaları üzerinde yapılan bir araştırma, günde fazladan 5.000 adım atmanın görme kaybı oranını yüzde 10 yavaşlatabileceğini buldu.

3- Güneş gözlüğü kullanın

Güneşten gelen UV ışığı, göz merceğindeki proteine ​​zarar vererek katarakt oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle, ister güneşli ister bulutlu olsun, yaz-kış güneş gözlüklerinizi takın. "%100 UV" veya "UV400" korumalı güneş gözlükleri kullanmaya çalışın.

4- Yeterince su için

Gözleriniz, konjonktivayı - ince yüzey zarını - nemli tutmak, tahriş ve iltihaplanmayı önlemek için sıvı üretir. Gözyaşı üretimi, yaşlandıkça doğal olarak azalır, bu nedenle yeterince su içtiğinizden emin olun ve gerekirse suni gözyaşı kullanın. Benzalkonyum klorür gibi kimyasallar tahrişe neden olabileceğinden, koruyucu içermeyen göz damlalarını tercih edin.

5- Koruyucu gözlük kullanın

ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü, her gün 2.000 ABD'li işçinin tıbbi tedavi gerektiren göz yaralanmalarına maruz kaldığını bildiriyor. Koruyucu gözlükler, bu tür yaralanmaların yüzde 90'ını önleyebilir ve hasar meydana gelse bile, ciddiyetini azaltabilir.

6- Ekran kullanımına dikkat edin

Yoğun ekran kullanımı gözlerinizi yorabilir. Bazı raporlar, dijital cihazların gözlerinizi yüksek enerjili görünür (HEV) mavi ışığa maruz bıraktığını, bunun da tahrişe neden olduğunu ve geceleri uykuya dalmayı zorlaştırdığını iddia ediyor. Amerikan Oftalmoloji Akademisi (AAO), bunun sadece dijital göz yorgunluğu olduğunu söylüyor. Her iki durumda da, şu ipuçlarını göz önünde bulundurun:

Ekranı biraz büyütebilen ve göz yorgunluğunu azaltan, bilgisayar kullanımı için tasarlanmış olan reçeteli gözlüklere yatırım yapın. Mavi ışığı nötralize etmek için fotokromik sarı renkli lensler de alabilirsiniz.

Her 20 dakikada bir, göz yorgunluğunu azaltmak için 20 saniye boyunca yaklaşık 6 metre uzağa bakın.

7- Göz kontrolü yaptırın

Yapılan araştırmalara göre, 93 milyon ABD'linin yetişkin görme kaybı riski altında olduğu biliniyor, ancak risk altındakilerin yalnızca yarısı geçen yıl bir göz doktoruna gitti. Yılda en az bir kez göz doktoruna gidin ve gerekli kontrollerinizi yaptırın.

8- Ailenizin göz sağlığı geçmişini gözden geçirin

Birçok göz hastalığı kalıtsaldır, bu nedenle aile üyelerinizin ve akrabalarınızın ciddi göz hastalıkları olup olmadığını gözden geçirin.

Referanslar:

Michael Dregni. "8 Ways to Protect Your Vision". Şuradan alındı: https://experiencelife.lifetime.life/article/8-ways-to-protect-your-vision/ (18.10.2021).