Bazı kişiler uçağa ya da arabaya bindiğinde bulantı hisseder, hatta bazen kusarlar. Bu duruma araba tutması denir. Birçok insan bu rahatsızlığı gemiye bindiği zaman da yaşar, bu yüzden aynı olay olmasına rağmen buna deniz tutması denir. Yolculuklar bu rahatsızlıktan dolayı kısıtlanabilir. Çok az bir kısmında da bu rahatsızlık yolculuk bitse dahi birkaç gün daha sürmektedir. Mide bulantısına ne iyi gelir? yazısını okumak için tıklayın...

Bu problemi en çok da aileler yaşamaktadır. Bazen çocuk ile seyahat etmek özellikle uzun yolculuklarda zor ve çekilmez bir hale gelebilir. Peki çocuğunuzun arabada midesi bulanıyorsa ne yapmak gerekir?

Araba tutmasına ne iyi gelir?

Göbek deliğini hava almayacak şekilde kapatın. Bu işlemi yara bandı ya da gazlı bir bez ile yapabilirsiniz. Sizin ya da çocuğunuzun arabada midesi bulanıyorsa, bir de bu işlemleri yaparak yolculuk yapmayı deneyin.