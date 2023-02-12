Üniversiteler yaza kadar uzaktan eğitime geçiyor

Türkiye'de son 100 yılın en büyük depremlerinden biri olarak kabul edilen ve 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve artçıları devam eden depremin etkileri maalesef sürmeye devam ediyor. Hayatını kaybeden ve yaralananların sayısı artmaya devam ederken eğitim öğretim alanında da gelişmeler devam ediyor.

İlk başta Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık. Çünkü Türkiye'deki tüm gönüllü öğretmenlerimiz deprem bölgesinde. On binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için tüm Türkiye'de, 71 ilde 13 Şubat'a kadar olan yarıyıl tatilini bir hafta daha uzatıyoruz. Yani 20 Şubat itibariyle 71 ilde eğitim öğretim başlayacak." ifadelerini kullanarak ilkokul, ortaokul ve liselerin açılma tarihlerini ertelemişti.

Daha sonrasında YÖK tarafından yapılan açıklamayla birlikte üniversitelerin bahar dönemine başlangıç tarihleri ikinci bir açıklamaya kadar ertelenmişti.

11 Şubat'ta yapılan üniversitelere dair açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan 11 Şubat tarihli açıklamaya göre üniversiteler yaz mevsimine kadar tatil edildi. Yapılan açıklamada "Bir yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz. Türkiye genelindeki tüm KYK yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.'' ifadeleri kullanılarak üniversitelerle ilgili yeni bir gelişme yaşanmış oldu.