Türkiye'de en çok hangi yemek tarifleri araştırılıyor?

2020'de yemek yapmaya olan ilgi her zamankinden biraz daha arttı. Özellikle evde kaldığımız günlerde birbirinden farklı yemekler ve tarifler öne çıktı. İşte geçirdiğimiz 1 senenin en çok araştırılan yemekleri...

Türkiye'de en çok hangi yemek tarifleri araştırılıyor?
Yaşam
31 Aralık 2020 Perşembe

2020'de yemek yapmak en önemli aktivitelerimizden biri oldu. Evlerden birbirinden lezzetli kokular yükselirken püf noktalarını öğrenmek için Google'da aramalar yaptık. İşte Google'da bu yıl Türkiye'de en çok aranan lezzetler:


1) Ekmek

Ekmek yapımı gerçekten de bu yılın en favori aktivitelerinden oldu. Ekşi mayalı veya diğer başka türdeki ekmekleri denemeyen kalmadı. Zaman geçirmek için de herkesin işine yaradı. İşte yapabileceğiniz bir ekmek tarifi:



2) Pide

Kaşarlıdan pastırmalıya kadar birçok pidenin tadını özlerken evde yapmaya karar verdik. Fırında yapılan bu pideleri ev ahalisinin zevkine göre hazırlamanız sonrasında 25 dakika pişirerek güzel lezzetler elde etmeniz mümkün.


3) Aşure

Muharrem ayının 10. gününün meşhur tarifi olan aşureyi birçoğumuz seviyoruz. Belki de senenin en çok paylaşılan yemeği olan aşurelere zevke göre birçok malzeme dahil edilebilir.


Bereketin simgesi: Aşure
Bereketin simgesi: Aşure


4) Çökertme kebabı

Kibrit kadar oluşuyla çıtır çıtır patateslerinin üstünde bonfile etle birlikte servis etilen çökertme kebabına kimse karşı koyamaz. Domates sosu ve genelde sarımsaklı yoğurdu yanına eşlik ediyor. Evde hazırlaması ve yemesi oldukça zevkli.


5) Ramazan pidesi

Fırınların önünde beklenen pidenin tadı bir başka olsa da ülkece pide yapımına giriştik hatta o kadar denendi ki en çok aranan tarifler arasında girdi. Tarifi için haberimize göz atabilirsiniz.


6) İzmir bombası

Çikolatalı iç dolgusuyla dayanılmaz bir görüntü yaratıyor İzmir bombası. Belki de birçoğumuzun tatlı krizi yaşadığı anlarda imdadına koştu. İnce hamuru ve içerisindeki dolgunun akışkan yapısı en çok aratılan tariflere girmesine sebep oldu.


7) Lahmacun

Tüm zamanların vazgeçilmez yemeği lahmacunu dışarıdan getirtmeye çekindiğimizden olsa gerek "Biz neden yapamayalım?" hevesiyle mutfağa giriştik ve sonuç olarak popüler tarifler arasına girdi.


Ev usulü lahmacun
Ev usulü lahmacun

8) Güllaç

Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı güllaç, hafifliğiyle de iftar sonrasında akşamın mutlu bitmesini sağlıyor. Osmanlı'da vazgeçilmez bir tatlı olan güllaç, bu sene de en çok aranan tarifler arasında yerini alıyor. Tarifimiz için haberimize göz atabilirsiniz.


9) Ezogelin

Ezogelin çorbası, her daim soframızda bulunan bir çorba. Özellikle kış aylarında içimizi ısıtan bu çorba gelenekselliğiyle de sofralarda yerini alıyor.


Ezogelin çorbası
Ezogelin çorbası

10) Kalburabastı

Şerbetli ve çok lezzetli olan bu tatlı, içerisinde ceviz içi barındırıyor. Şekli kalbura benzediği için bu isim kullanılıyor. Pişirmesiyle birlikte 1 saatinizi alan tatlıyı şerbetini iyice çektikten sonra servis edip afiyetle yiyebilirsiniz.

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