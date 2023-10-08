Servis: 3 - 4 kişilik
Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika
Domatesli kabak salatası için malzemeler
- 3 büyük sakız kabağı
- 1 silme tatlı kaşığı tuz
- 3 domates
- 1 küçük kuru soğan
- 1 yemek kaşığı kapari
- 1 er yemek kaşığı doğranmış maydanoz, fesleğen, dereotu, taze nane
- 2 yemek kaşığı balzamik sirke
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Ayrıca kullanmak üzere 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Domatesli kabak salatası yapılışı
- Kabakları yıkayıp kurulayarak uzunlamasına ortadan kesin. Kenarlardan birer cm pay bırakarak bıçakla verev çizikler atın. Çizik atılmış taraflarına tuz serperek kenara alın (kabakların suyunu bırakması için)
- Kabaklar sularını bırakana kadar bu arada domatesler ve soğanın kabuklarını soyup minik küpler halinde doğrayın. Kapari, taze otlar, balzamik sirke ve bir yemek kaşığı zeytinyağını ilave ederek hepsini geniş bir kapta karıştırın.
- Kabakların fazla suyunu elinizle iyice sıkarak çıkartın, kağıt mutfak havlusu ile iyice kurulayın.
- 2 yemek kaşığı zeytinyağını geniş bir tavaya akıtın, açık ateşte yağ ısınınca kabakların çizik tarafı alta gelecek gibi tavaya sıralayın ve yaklaşık 5 dakika kızartın, diğer taraflarını çevirerek 5 dakika daha kızartın.
- Kızaran kabakları servis tabağına geçirin, üzerlerine domatesli harcı serpiştirin. Ilık veya soğuk olarak servis edin.
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