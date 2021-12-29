Bal kabaklı peynirli börek

Servis: 28 cm’lik yuvarlak fırın kabında

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 - 35 dakika

Bal kabaklı börek için malzemeler:

İç harcı için:

Yarım kg helvacı bal kabağı, ayıklanmış ölçü

1 orta boy kuru soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarımşar çay kaşığı karabiber, pul biber ve zerdeçal

1/4 çay kaşığı muskat

1 çay kaşığı kuru reyhan

1 çay kaşığı tuz

100 gr beyaz peynir, ufalanmış

1 çay kaşığı zeytinyağı, fırın kabına sürmek için

2 yufka

Sosu için:

75 ml zeytinyağı

75 ml maden suyu

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı, eritilmiş

1 yumurta sarısı

Bal kabaklı börek yapılışı:

*İç harcı için; Bal kabağını rendenin iri tarafıyla rendeleyin, soğanı yemeklik doğrayın. Zeytinyağını tavaya alın, kabak ve soğanı ilave ederek orta ateşte 4 - 5 dakika soteleyip ocağı kapatın, baharatlar, tuz ve peyniri ekleyip karıştırın.

*Sosu için; Zeytinyağı ve maden suyunu derin bir kaseye alarak iyice karıştırın.

*Yufkanın birini tezgaha serin, üzerine sosun yarısını sürüp iç harcın yarısını yufkanın tamamını kaplayacak gibi serpiştirin. Yufkayı ortadan ikiye keserek her bir parçayı gevşek rulo yapın ve fırın kabının ortasına yuvarlayarak yerleştirin, diğer yufkaya da aynı işlemi yaparak diğer ruloların etrafına dolayın.

*Üzeri için; Eritilmiş tereyağı ve yumurta sarısını iyice çırparak yufkaların üzerine fırça yardımıyla sürün. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 35 dakika pişirin.

Kısa bir not:

*Bizim evde bal kabağının yoğun lezzeti daha çok sevildiğinden yufkayı tek kat olarak kullanıyorum. Dilerseniz sos malzemesini orantılı olarak artırıp iki kat yufkayla da hazırlayabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...