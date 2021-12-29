Bal kabaklı peynirli börek

Bal kabaklı, baharatlı ve peynirli yumuşacık leziz börek... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Bal kabaklı peynirli börek
Yaşam
29 Aralık 2021 Çarşamba

Servis: 28 cm’lik yuvarlak fırın kabında

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 - 35 dakika


Bal kabaklı börek için malzemeler:

İç harcı için:

  • Yarım kg helvacı bal kabağı, ayıklanmış ölçü

  • 1 orta boy kuru soğan

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarımşar çay kaşığı karabiber, pul biber ve zerdeçal

  • 1/4 çay kaşığı muskat

  • 1 çay kaşığı kuru reyhan

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 100 gr beyaz peynir, ufalanmış

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı, fırın kabına sürmek için

  • 2 yufka

Sosu için:

  • 75 ml zeytinyağı

  • 75 ml maden suyu

Üzeri için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı, eritilmiş

  • 1 yumurta sarısı




Bal kabaklı börek yapılışı:

*İç harcı için; Bal kabağını rendenin iri tarafıyla rendeleyin, soğanı yemeklik doğrayın. Zeytinyağını tavaya alın, kabak ve soğanı ilave ederek orta ateşte 4 - 5 dakika soteleyip ocağı kapatın, baharatlar, tuz ve peyniri ekleyip karıştırın.


*Sosu için; Zeytinyağı ve maden suyunu derin bir kaseye alarak iyice karıştırın.

*Yufkanın birini tezgaha serin, üzerine sosun yarısını sürüp iç harcın yarısını yufkanın tamamını kaplayacak gibi serpiştirin. Yufkayı ortadan ikiye keserek her bir parçayı gevşek rulo yapın ve fırın kabının ortasına yuvarlayarak yerleştirin, diğer yufkaya da aynı işlemi yaparak diğer ruloların etrafına dolayın.


*Üzeri için; Eritilmiş tereyağı ve yumurta sarısını iyice çırparak yufkaların üzerine fırça yardımıyla sürün. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 35 dakika pişirin.


Kısa bir not:

*Bizim evde bal kabağının yoğun lezzeti daha çok sevildiğinden yufkayı tek kat olarak kullanıyorum. Dilerseniz sos malzemesini orantılı olarak artırıp iki kat yufkayla da hazırlayabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.