En sık görülen rüyalar ve tabirleri

Rüya yorumu konusu, uzun yıllardır ve iyi bir sebepten dolayı ilgi görmüştür. Rüyaların daha derin anlamını anlamak, nasıl hissettiğiniz ve düşündüğünüzle ilgili gerçekleri ortaya çıkarabilir, bu da kişisel iç görü sağlamak için faydalı olabilir.

Ünlü psikanalist Sigmund Freud, rüyaları bilinçdışına giden "kraliyet yolu" olarak tanımlar ve rüyaların bariz içeriğini inceleyerek nevroza yol açan gizli ve bilinçsiz arzuları gün ışığına çıkarabileceğimizi öne sürer.

Rüya sembollerini analiz etmek ve onlara anlam yüklemek popüler kültürde hem eğlence hem de kendini yansıtma kaynağı olmuştur. Rüyaların gerçekten gizli anlamları var mı? Rüyalarınızı yorumlayarak bilinçsiz istek ve arzularınızı öğrenebilir misiniz?

Bazı modern rüya teorileri, cevabın hayır olduğunu öne sürse de bu, yorumcuları ve analistleri ortak rüya temalarının ve sembollerinin ne anlama geldiğini belirlemeye çalışmaktan alıkoymadı. En yaygın rüyalardan bazılarına ve rüya tabir kitaplarının onlar hakkında ne söylediğine daha yakından bakalım.

1. Rüyada düşmek ne anlama geliyor?

Yükseklerden düşme ile ilgili rüyalar çok yaygındır. Rüyanızda yere düşerseniz gerçek hayatta öleceğinize dair popüler bir efsane olsa da, bu doğru değildir. Peki düşmeyle ilgili rüyalar tam olarak ne anlama gelebilir?

Birçok popüler rüya yorumuna ve araştırmaya göre, düşen rüyalar hayatınızdaki bir şeyin iyi gitmediğinin bir işaretidir. Örneğin, bir seçimi yeniden düşünmeniz veya bazılarında yeni bir yön düşünmeniz gerektiğini önerebilir. Düşmek gerçek hayatta - belki de işte veya aşk hayatında başarısız olmanın - bir korku sembolüdür. Düşmek, genellikle kendinizi daha fazla bırakma ve hayattan daha çok zevk alma ihtiyacını ifade eder.

2. Rüyada çıplak olmak ne anlama geliyor?

Okulda veya ofiste doğum günü kıyafetinizle göründüğünüz o garip rüyalardan birini hiç gördünüz mü? Merak etmeyin. Rüyada çıplak olduğunu görmek oldukça yaygın bir durumdur.

Aptallar için Rüya Sözlüğü'nün yazarı olan Penney Peirce, kamusal çıplaklık rüyasının kendinizi bir sahtekar gibi hissettiğinizi veya kusurlarınızı ve eksikliklerinizi ortaya çıkarmaktan korktuğunuzu gösterebileceğini öne sürüyor.

3. Rüyada kovalanmak ne anlama geliyor?

Bilinen veya bilinmeyen bir saldırgan tarafından takip edildiğini gösteren rüyalar özellikle korkutucu olabilir ve birçok insan bu tür rüyalar yaşar. Peki kovalanma rüyaları zihninizde olup bitenler hakkında ne söylüyor?

Rüya yorumcuları genellikle bu tür rüyaların günlük yaşamınızda bir şeylerden kaçınmaya çalıştığınız anlamına geldiğini söyler. "Rüya Sözlüğü"nün yazarı Tony Crisp, bir rüyada kovalanmanın kendi korkularından veya arzularından kaçma arzusunu gösterebileceğini öne sürüyor.

Böyle bir rüyanın ne anlama gelebileceğini anlamanın anahtarı, kısmen sizi takip eden kişinin kimliğine bağlıdır. Eğer öyleyse:

Bir hayvan: Kendi öfkenizden, tutkularınızdan ve diğer hislerinizden saklanıyor olabilirsiniz.

Bilinmeyen bir kovalayan: Takipçiniz gizemli, bilinmeyen bir figürse, çocukluk deneyimini veya geçmiş travmayı temsil ediyor olabilir.

Karşı cinsten biri: Aşktan korktuğunuz veya geçmiş bir ilişkiden musallat olduğunuz anlamına gelebilir.

4. Rüyada diş düşürmek ne anlama geliyor?

Diş düşürmenin herkes için birden fazla anlamlı olabilir. Örneğin, çekiciliğiniz veya görünümünüz hakkında endişelendiğiniz anlamına gelebilir. Ayrıca, iletişim kurma yeteneğinizden endişe duyduğunuzu veya utanç verici bir şey söylemiş olabileceğinizden endişe duyduğunuzu da gösterebilir. Dişlerin gerçek özü, onların ısırma, kesme, yırtma ve öğütme yetenekleridir. Düşerse, kişisel gücünüzü ve iddialı, kararlı ve kendini koruma yeteneğinizi kaybedersiniz.

5. Rüyada ölmek ne anlama geliyor?

Ölüm, rüyaların başka bir yaygın konusudur ve özellikle rahatsız edici olabilir. Rüya görenler bazen sevdikleri birinin ölümünü, hatta kendilerinin ölmesini görebilirler. Popüler rüya yorumları, bu tür rüyaların değişimle ilgili kaygıyı veya bilinmeyenden korkmayı yansıttığını öne sürer.

Ölüm gibi, değişim de korkutucu olabilir çünkü ölüm gibi değişimin 'diğer tarafında' ne olduğunu bilmiyoruz, bu yüzden rüya gören zihin değişimi ölümle eşitler. Ayrıca, sevilen birinin ölümüyle ilgili rüya görmek, özellikle çocuklarımızla ilgili olarak benzer bir değişim korkusunu yansıtabilir. Bir çocuk büyüdükçe, bir ebeveynin zihni, çocuğun daha genç versiyonunun nereye gittiğini merak etmeye başlar. Bu nedenle, ölme rüyaları bir tür yansıtmadır.

Araştırmalar ayrıca, yaşamın sonuna yaklaşanların ve çevrelerindeki sevdiklerinin, genellikle rahatlatıcı bir varlık, gitmeye hazırlanma, ölen kişiyi izleme veya onunla ilgilenme, sevdiklerin bekleme, üzücü deneyimler ve bitmemiş işlerle ilgili önemli ve anlamlı rüyalar gördüklerini göstermiştir.

6. Rüyada sınav olmak ne anlama geliyor?

Rüyanızda sınava girmek, altta yatan bir başarısızlık korkusunu ortaya çıkarabilir. Sınavlar, eksikliklerinizle yüzleşmek zorunda kaldığınız stresli deneyimlerdir. Bir sınavdan kalma, geç kalma veya hazırlıksız olma hayali, uyanık yaşamın zorluklarına karşı hazırlıksız olduğunuzu gösterir.

7. Rüyada aldatılmak ne anlama geliyor?

Eşinizin veya romantik partnerinizin sizi başkasıyla aldattığını görmek inanılmaz derecede üzücü olabilir. Bazı durumlarda, insanlar rüyanın gerçekten doğru olup olmadığını merak etmeye bile başlar. Partnerinizin sadakatsiz olduğunu hayal etmek, bunun olabileceği anlamına mı geliyor? Yoksa zaten oluyor mu?

Çoğu kişi, aldatma ile ilgili rüyaların bir ilişkide güven, sadakat ve iletişim ile ilgili sorunları gösterdiğini öne sürer. Siz veya eşiniz rüyanızda aldattıysanız, biriniz o ilişkiden şu anda ihtiyacınız olanı alamıyor olabilir.

8. Rüyada uçmak ne anlama geliyor?

Birçok insan uçmakla ilgili rüyalar görür. Uçan rüyalar heyecan verici ve hatta özgürleştirici olabilir, ancak bazen oldukça korkutucu da olabilir. Özgürlük ve bağımsızlık duygularını temsil edebilirler. Öte yandan, hayatın gerçeklerinden kalma veya kaçma arzusunu da gösterebilirler.

Yalnız uçmak, en sık olarak, uçmanın bağımsız yönünü göstererek meydana gelir ancak, genellikle olumlu zevk duygularını içerdiğinden, uçmak cinselliği de tasvir edebilir. Özellikle de sosyal normlardan ve kısıtlamalardan özgürlüğü ifade eden yönlerini.

9. Rüyada hamile olduğunu görmek ne anlama geliyor?

Rüya yorumcuları genellikle hamilelikle ilgili rüyaların yaratıcılıktan korkuya kadar her şeyi temsil ettiğini öne sürer. Bazıları ise hamilelik rüyalarının rüya sahibinin bir potansiyel alanı geliştirdiğini veya bir ilişkiyi derinleştirdiğini gösterdiğini öne sürerek farklı bir görüşe sahip.

Referans: Kendra Cherry. "9 Common Dream Interpretations" Şuradan alındı: https://www.verywellmind.com/understanding-your-dreams-2795935 (14.02.2022).