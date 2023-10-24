İzmir Bomba Tatlısı tarifi İzmir Bombası malzemeleri ve yapılışı

İzmir Bombası için malzemeler

1,5 su bardağı un

1 tepeleme yemek kaşığı şeker

1 çay bardağı ılık su

1 çay bardağı sıvıyağ (zeytinyağı kullanabilirsiniz)

1 paket vanilya

Krem çikolata⠀(istediğiniz bir markanın sürülebilir kakaolu fındık kreması)

İzmir Bomba Tatlısı'nın yapılışı

Su, sıvı yağ, şeker ve vanilyayı bir kaba alıp karıştırın. 1,5 su bardağı unun tamamını yavaş yavaş ekleyerek karıştırın ve hamur haline getirin. Elde ettiğiniz hamuru 1-2 dakika kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bezle örtün ve bir kenarda 20 dakika kadar dinlendirin.

Tezgahı hafifçe unlayın. Dinlenmiş olan hamuru 16 eşit parçaya bölün ve her bir parçayı merdane yardımıyla incecik açın. Açtığınız hamurların ortasına bir kaşık yardımıyla kakaolu fındık kremasını yani sürülebilir çikolatayı koyun. Hamuru kenarlarından yukarı doğru bohça şekline getirerek kapatın. Kapattıktan sonra artan parçaları makasla kesin ve yuvarlak şeklini verin. Önceden 220 derecede ısıtılmış fanlı fırında 5-6 dakika pişirin. Açık rengini koruyarak pişmesi için dışı kabuk tuttuğunda, rengi hafifçe koyulaşmaya başladığında fırından alabilirsiniz.

Afiyet olsun!