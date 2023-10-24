İzmir Bomba Tatlısı tarifi İzmir Bombası malzemeleri ve yapılışı

"Keşke dünyadaki tek bomba bu olsa" dedirten, damaklarda tatlı bir lezzet patlamasına dönüşen İzmir Bomba Tatlısı'nın tarifini paylaşıyoruz. Malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarıyla İzmir Bombası...

İzmir Bomba Tatlısı tarifi İzmir Bombası malzemeleri ve yapılışı
Yaşam
Giriş: 24 Ekim 2023 07:42 Güncelleme: 24 Ekim 2023 11:18
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İzmir Bombası için malzemeler

  • 1,5 su bardağı un
  • 1 tepeleme yemek kaşığı şeker
  • 1 çay bardağı ılık su
  • 1 çay bardağı sıvıyağ (zeytinyağı kullanabilirsiniz)
  • 1 paket vanilya
  • Krem çikolata⠀(istediğiniz bir markanın sürülebilir kakaolu fındık kreması)


İzmir Bomba Tatlısı'nın yapılışı

Su, sıvı yağ, şeker ve vanilyayı bir kaba alıp karıştırın. 1,5 su bardağı unun tamamını yavaş yavaş ekleyerek karıştırın ve hamur haline getirin. Elde ettiğiniz hamuru 1-2 dakika kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bezle örtün ve bir kenarda 20 dakika kadar dinlendirin.


Tezgahı hafifçe unlayın. Dinlenmiş olan hamuru 16 eşit parçaya bölün ve her bir parçayı merdane yardımıyla incecik açın. Açtığınız hamurların ortasına bir kaşık yardımıyla kakaolu fındık kremasını yani sürülebilir çikolatayı koyun. Hamuru kenarlarından yukarı doğru bohça şekline getirerek kapatın. Kapattıktan sonra artan parçaları makasla kesin ve yuvarlak şeklini verin. Önceden 220 derecede ısıtılmış fanlı fırında 5-6 dakika pişirin. Açık rengini koruyarak pişmesi için dışı kabuk tuttuğunda, rengi hafifçe koyulaşmaya başladığında fırından alabilirsiniz.


Afiyet olsun!


Çikolata aşıklarını çıldırtacak 12 tarif

Çikolata dünyanın en güzel yiyeceklerinden birisi... Kendisiyle yapılabilecek tarifleri bir araya getirdik...

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Hurmalı kakaolu toplar Malzemeler 5 adet çekirdeği çıkartılmış hurma 2 yemek kaşığı ham kakao (işlenmiş gıda olduğu için paketli kakao kullanmıyorum) 1 yemek kaşığı katkısız, şekersiz fıstık ezmesi (tarifi "Yağları Sevelim" yazımda mevcut) 1 avuç kavrulmamış kaju 5-6 adet badem Hazırlanışı Malzemelerin hepsini rondodan geçirip elle şekil verdim. Sadece 2 dakika sürüyor ve rafine şekersiz çikolata mutluluğuna kavuştuğunuzu garanti edebilirim.
Baharatlı sıcak çikolata tarifi Malzemeler (2 kişilik) 500 ml tam yağlı süt 3 adet kakule 2 adet çubuk tarçın 2 adet yıldız anason 1 tatlı kaşığı şeker (isteğe bağlı) 1 tatlı kaşığı kakao 100 gr bitter çikolata (% 80 kakao oranı) Beze Toz tarçın
Çikolatalı fındık krokanlı kestane pastası Malzemeler 200 gramlık su bardağı ölçüsü ile 100 gr bitter çikolata 80 gr tereyağı Yarım su bardağı pudra şekeri, 50 gr 400 gr kestane püresi* Yarım su bardağı fındık krokan* 1 tatlı kaşığı acıbadem likörü (isterseniz ekleyebilirsiniz) Üzerine 100 gr bitter çikolata 3 çorba kaşığı süt 1 su bardağı fındık krokan 1 çorba kaşığı boziç Yapılışı: Yaklaşık 18 cm çapında bir kalıbı streç film ile kenarlarından taşacak gibi kaplayın. Tereyağı ve çikolatayı orta boy bir tencereye alın, çok kısık ateşte eritin. Pudra şekeri, kestane püresi, fındık krokan ve arzu ederseniz acıbadem likörünü de ilave edip karıştırın. Karışımı streç film ile kaplanmış kalıba dökün (bu aşamada pasta yumuşak oluyor, soğuduktan sonra koyulaşacaktır). Buzdolabında bir gece bekletin, eğer vaktiniz kısıtlı ise 2 saat kadar dondurucuda bekletmek yeterlidir. Kıvam alan pastayı servis tabağına alın ve streç filmi çıkartın. Üzeri için çikolata ve sütü benmari usulü eritin veya mikrodalga fırında 850 watt ısıda 40 saniye ısıtın. Homojen bir kıvam alana kadar çatal ile karıştırın ve soğumadan pastanın üzerini kaplayın. Fındık krokan ve boziçle süsleyerek servis edin.
Çikolatalı kurabiye Malzemeler 1/2 su bardağı tereyağı 1 kahve fincanı pekmez 1 yumurta 1/4 su bardağı yağsız süt 1 çay kaşığı vanilya 1 çay bardağı un 1/2 çay kaşığı karbonat 50 gr damla çikolata Yapılışı Tereyağını, pekmezi, yumurtayı, sütü ve vanilyayı bir kaba koyun ve 2 dakika boyunca blenderla çırpın. Daha sonra unu ve karbonatı ekleyin. Bütün malzemeler iyice karışana kadar çırpmaya devam edin. Damla çikolataları ekleyin. Spatula yardımı ile biraz karıştırın. Kurabiyeleri fırın tepsisine yuvarlayın ve hafifçe avucunuzun içi ile bastırın. Fırınınızı 350 derece ayarlayın. Kurabiyeleriniz altın sarısı olana kadar, yaklaşık 20-25 dakika boyunca pişirin.
Çikolata fondü Tencerede suyu kaynatın. Üzerine cam kase koyun ve çikolataları bu kasenin içerisinde eritin. (Bu eritme yöntemine benmari usulü deniliyor.) Kestiğiniz muzların arasına fıstık ezmesi sürün ve daha sonra bu erittiğiniz çikolataya batırın. Üzerine fındık ekleyin ve servis edin.
Muzlu çubuk Görüntüsüyle de kalbinizi fethedecek bir tarif; muzlu çubuk! Benmari usulü erittiğiniz çikolataya muzları batırın ve çikolata erimeden üzerine istediğiniz malzemeyi (fındık, fıstık, şekerleme, damla sakızı, damla çikolata, cornflakes) serpin. Soğuduktan sonra servis edin.
Muz göbeğinde çikolata nehri Muzun ortasını yarın ve arasına puf bir şeker ve ısıya girince hemen yumuşayan marshmallow şekerleri ve damla çikolata ekleyin. Daha sonra folyo ile kapladığınız muzu fırınlayın. Akışkan ve tatlı bir mucize sizi bekliyor!
Çikolatalı sufle Malzemeler 100 gram bitter çikolata 2 su bardağı süt 4 adet yumurta 2 çorba kaşığı margarin 3 çorba kaşığı un 4 çorba kaşığı toz şeker 1 paket vanilya 1 çay kaşığı tuz Üzeri için 1 paket krem şanti 1 su bardağı süt 2 çorba kaşığı pudra şekeri Yapılışı Ön hazırlık olarak sufle kaplarını bir fırça ile yağlayıp toz şeker serpin. Sütü kaynatıp kenara alın. Çikolatayı rendeleyin. Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırın. Bir tencere de margarini eritip unu 1 dakika kavurun. Ocağı kısıp üzerine toz şekeri ve sürekli karıştırarak azar azar sütü ekleyin. Koyulaşınca ocaktan alın. Ara sıra karıştırarak soğutun. Yumurta sarılarını teker teker karışıma yedirin. Çikolata rendesi ve vanilyayı da üzerine ilave edin. Yumurta aklarını ayrı bir kaba alıp üzerine biraz tuz ekleyin. Kar gibi olana kadar çırptıktan sonra tahta bir kaşık kullanarak karışıma yavaşça ekleyin. Karışımı sufle kaplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Daha sonra fırının ısısını 160 dereceye indirip 25 dakika daha pişirin. Krem şantiyi sütle çırpıp suflelerin üzerine koyun. Pudra şekeri serperek servis yapın.
Bisküviden çikolata topları Malzemeler 100 gr. sade bisküvi 200 gr. çikolata 2 çorba kaşığı süt 20 gr. toz fındık Çikolatalı süsleme şekeri Toz hindistancevizi Hazırlanışı Fındık ve ufalanmış bisküviyi (veya blender'de çekilmiş kek) karıştırın. Çikolatayı sütle benmari usulü eritin. Bisküvili karışıma erittiğiniz çikolatayı ekleyip ılıttıktan sonra küçük yuvarlaklar oluşturun. Hindistancevizi ve çikolatalı süsleme şekerlerine bulayın.





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