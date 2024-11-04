Özel sosuyla çok lezzetli olan domatesli & nohutlu arpa şehriye salatası vegan beslenenler için de alternatif lezzet olabilir...
Servis: 4 kişilik
Pişirme süresi: 10 dakika
Hazırlama süresi: 20 dakika
Malzemeler:
- 1 su bardağı arpa şehriye + 2 lt su + 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
Sosu için;
- 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- Yarım limonun suyu
- 1 yemek kaşığı elma veya üzüm sirkesi
- 1 diş sarımsak, ezilmiş
- 1 tatlı kaşığı hardal
- 1 tatlı kaşığı kurutulmuş kekik
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
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- 10 - 12 adet çeri domates
- 2 adet Çengelköy salatalık
- 1 küçük mor soğan
- 15 adet siyah zeytin
- 8 - 9 dal taze nane
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
Yapılışı:
*Orta boy tenceye suyu aktarın, açık ateşte kaynamaya başlayınca tuz ve arpa şehriyeyi ekleyin. Şehriyeler yumuşayıncaya kadar haşlayın (yaklaşık 10 dakika). Haşlanan şehriyeleri süzdürüp geniş bir kaseye alın ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyip karıştırın (şehriyelerin yapışmaması için), tamamen soğuması için kenara alın.
*Sos malzemeleri derin bir kasede karıştırın.
*Çeri domateslerin her birini dörde bölün, salatalıkları uzunlamasına ikiye kesip incecik doğrayın, soğanı piyazlık doğrayın, zeytinlerin çekirdeklerini çıkartıp ikiye bölün, naneyi de incecik doğrayın.
*Doğranan tüm malzemeler, haşlanmış nohut ve tamamen soğuyan arpa şehriyeyi geniş bir kaba aktarın, sosu üzerlerine gezdirip karıştırarak servis tabağına geçirin.
Kısa bir not;
*Salatayı buzdolabında 2 - 3 gün saklayabilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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