Özel sosuyla çok lezzetli olan domatesli & nohutlu arpa şehriye salatası vegan beslenenler için de alternatif lezzet olabilir...

Servis: 4 kişilik

Pişirme süresi: 10 dakika

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

1 su bardağı arpa şehriye + 2 lt su + 1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Sosu için;

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Yarım limonun suyu

1 yemek kaşığı elma veya üzüm sirkesi

1 diş sarımsak, ezilmiş

1 tatlı kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı kurutulmuş kekik

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

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10 - 12 adet çeri domates

2 adet Çengelköy salatalık

1 küçük mor soğan

15 adet siyah zeytin

8 - 9 dal taze nane

1 su bardağı haşlanmış nohut

Yapılışı:

*Orta boy tenceye suyu aktarın, açık ateşte kaynamaya başlayınca tuz ve arpa şehriyeyi ekleyin. Şehriyeler yumuşayıncaya kadar haşlayın (yaklaşık 10 dakika). Haşlanan şehriyeleri süzdürüp geniş bir kaseye alın ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyip karıştırın (şehriyelerin yapışmaması için), tamamen soğuması için kenara alın.

*Sos malzemeleri derin bir kasede karıştırın.

*Çeri domateslerin her birini dörde bölün, salatalıkları uzunlamasına ikiye kesip incecik doğrayın, soğanı piyazlık doğrayın, zeytinlerin çekirdeklerini çıkartıp ikiye bölün, naneyi de incecik doğrayın.

*Doğranan tüm malzemeler, haşlanmış nohut ve tamamen soğuyan arpa şehriyeyi geniş bir kaba aktarın, sosu üzerlerine gezdirip karıştırarak servis tabağına geçirin.

Kısa bir not;

*Salatayı buzdolabında 2 - 3 gün saklayabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...