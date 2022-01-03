Topaz taşının faydaları nelerdir?

Çok eski zamanlarda keşfedilen ve şifalarından yararlanılan Topaz taşıyla, ilişkilerde ve kendi benliğinizde huzuru bulmak mümkün olabilir...

Topaz taşının faydaları nelerdir?
Sağlık
03 Ocak 2022 Pazartesi

Topaz taşları genelde renksiz olsa da takılarda en sık görülen taşlar sarı veya şeri kahve tonları ve pembedir. Geçmişte tüm sarı taşların topaz olduğu ve tüm topazların sarı olduğu düşünülüyordu. Artık topazın renginin soluk mavi ve renksizden sarı, turuncu, kahverengi ve pembeye kadar değiştiğini biliniyor.


Topaz taşının faydaları nelerdir?

Topaz, Aralık ayının doğum taşıdır ve evliliğin 4. ve 19. yıldönümlerini kutlamak için kullanılan bir taştır. Topaz, sevgi ve şefkatin bir simgesidir ve kişinin tatlılığına ve mizacına yardımcı olduğu söylenir.


Hindu mitolojisinde topaz kelimesi ısı anlamına ve bu kültürde oldukça kutsaldır. Şok veya travma tedavisinde ve yaşamları anormal miktarda stres veya gerginlik içeren kişiler için de mükemmel bir taştır. Topaz, bir kişiyi hayata daha parlak bir bakış açısı sağlamaya teşvik edebilir.


Topaz taşına, kişiyi yüksek benliğine uyumlama yeteneği atfedilir. Hayatı başkalarını memnun etmek için yaşamaktansa kendi arzu ve görüşlerinize göre yaşamayı kolaylaştırır. Bir partnerden beslenmek yerine kendi ihtiyaçlarınıza dikkat ederek ve içsel duygusal beslenme kaynaklarınızı bularak kendi kendini beslemeye teşvik eder ve hayatı bir ortaklık içinde yaşarken, herkes aradığı içsel tatmini bulabilir.


Sonuç olarak, topazın açgözlülük, kıskançlık, entrika ve tüm rahatsız edici duyguları giderdiği söylenir. Sakinleştirdiği, iyileştirdiği, yeniden motive ettiği ve kullanıcıya güç, sadakat, güzellik, koruma, şifa, neşe, cömertlik, bolluk, bilgelik, aydınlanma, sağlık, liderlik erdemleri ve sevgi getirdiği düşünülür.


Topaz, zenginlik ve para getirmek için kullanılabilir. Geleneksel olarak sevgi ve iyi şans taşı olarak bilinir ve hedeflere başarılı bir şekilde ulaşılmasını sağlar. Özellikle altına yerleştirildiğinde ve sol kola bağlandığında etkili olduğu söylenir. Topaz güven verir, problem çözmeye yardımcı olur, açıklık, dürüstlük, öz kontrol, kendini gerçekleştirme ve içsel bilgeliğin gelişmesine yardımcı olur.


Eve yerleştirilen topaz yangına ve kazalara karşı koruma sağlar. Yastığın altına konduğunda kabusları savuşturur ve uykuda yürümeyi bitirir. Genel olarak, topazın negatif enerjiyi pozitif enerjiye dönüştürdüğü bilinmektedir.


Özellikle topazın sinirli bir yapıya olanlara son derece yardımcı olduğu söylenmiştir. Taş, kişinin öfkesini serbest bırakmasına ve duygularının ve duygusal acılarının yüzeye çıkmasına yardımcı olur. Kişinin gerçek ve gerçek duygularını öğrenmesine ve onları onurlandırmasına, öfke ve küskünlüğü bırakmasına yardımcı olur. Topaz kendini ve başkalarını affetmeye teslim olmayı teşvik eder, böylece kişiyi sağlıklı bir yaşam sürmekten alıkoyan öfkeyi serbest bırakır.


Topaz ayrıca dile getirmeye yardımcı olur ve meditasyon yapmak ve kendi arzularınıza ve görüşlerinize göre yaşamak için mükemmeldir. Gerçeği ve bilgeliği tanımanıza ve kendi gerçeğinizden tam olarak nerede saptığınızı anlamanıza yardımcı olur. Tüm yaşamımızı anlamak istediğimiz, en büyük dileğimiz, en güçlü arzumuz gibi görünen şeyin neden gerçekleşmediğini bilmek istediğimiz zaman için harika bir seçimdir. Neleri başardığımızı ve hala başarmak için kalan hedeflerimizi açıkça görmemizi sağlar. Bu net vizyon, iç huzura götürür.


Referanslar:

“Topaz Meaning, Powers and History”. Şuradan alındı: https://www.jewelsforme.com/topaz-meaning


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