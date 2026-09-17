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Dekorasyon Önerileri

Jennifer Lopez'in evinde sonbahar estetiği

Jennifer Lopez, Ben Affleck'le boşandıktan sonra satın aldığı yeni evinden fotoğraflar paylaştı.

Giriş: 17 Eylül 2026, Perşembe 11:01
Güncelleme: 17 Eylül 2026, Perşembe 11:01
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Lopez'in yeni evi, Los Angeles bölgesindeki ünlü ve güvenlikli yerleşimlerden Hidden Hills'te bulunuyor. Şarkıcı ve oyuncu, yaklaşık 800 metrekarelik, beş yatak odalı ve sekiz banyolu malikâneyi 2025'in başında yaklaşık 17,5 milyon dolara satın aldı. 

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Evin içinde sinema odası, spor salonu, masaj odası ve spa özellikli geniş bir ana süit de bulunuyor. Evin geniş yaşam alanları bahçeye açılıyor ve mülkün açık alanlarında da havuz ve binicilik alanları bulunuyor.

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New England tarzı ile rahat California yaşamını birleştiren bir tasarıma sahip olan ev, Lopez'in Ben Affleck ile birlikteyken oturduğu gösterişli Beverly Hills evine göre daha sıcak ve samimi bir atmosfere sahip. 

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Oturma odasının duvar rengi olarak adaçayı yeşili dikkat çekerken, bu renkle zıtlık oluşturan açık tarçın ve kiremit tonlarındaki perdeler sonbahar mevsimi ile uyum oluşturuyor. 

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Jennifer Lopez'in yıllar içinde sahip olduğu evler çoğunlukla genişlikleri, yüksek bütçeli tasarımları ve gösterişli özellikleriyle gündeme geldi. Yeni Hidden Hills evi ise bu açıdan oldukça farklı bir görünüm sunuyor. 

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Lopez'in maun ağacından bir piyano önünde poz verdiği fotoğraf, ünlü yıldızın yaşam alanındaki doğal doku seçimini öne çıkarıyor. Ahşap zemin ve el dokuması halı üzerinde hasır, deri ve doğal dokulu kumaş seçimleri ile ünlü şarkıcının evi sıcak bir sonbahar dekorasyonu örneği sunuyor.  

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