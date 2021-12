Gerçek kehribar taşının oldukça kıymetli olduğunu söyledik ve bu sebeple gerçek olanını ayırt etmek de önemli oluyor. Bebeklerde ve yetişkinlerde hastalık süreçlerini kolaylaştırdığı düşünülen kehribarın kullanımına dair merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz...

Kehribar taşının faydaları neler ve ne işe yarar?

Aslında kehribar fosilleşmiş bir çam ağacından ortaya çıkıyor diyebiliriz. Hatta öyle ki ısıtıldığında taze bir reçine kokusu geliyor.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesinin yanında özellikle bebekler için diş ağrılarını ve boyun bölgesine yakın diğer ağrıları azalttığı biliniyor.

Bedeninizde biriken elektriği topladığından vücudunuzdaki gerginliği ve stresi azaltmaya yardımcı oluyor.

Ayrıca migreni olan kişiler arasında sıkça tercih edilen bir doğal taş olma özelliği de bulunuyor.

Özellikle guatr gibi boğaz kısmında yer alan hastalıklara eski zamanlardan beri iyi geldiği düşünülüyor.

Kehribar taşının özellikleri

İçerisinde fosilleşmiş çiçek veya böcek bulunması kehribar taşını daha kıymetli bir hale getiriyor. En fazla bulunduğu yer Baltık Denizi olsa da ülkemizin doğusunda da kehribar taşı bulunuyor. Zamanla renk değişimi yaşanabilen bu taşlardaki en belirgin iki renk sarı ve kızıl renkleri.

Gerçek kehribar taşı nasıl anlaşılır?

Kehribar taşının oldukça sert bir yapısı olduğundan ısıtılmış bir iğne batırıldığında taşın ezilmemesi gerekiyor. Bunun yanında ısıtıldığında kötü bir plastik kokusu yerine tıpkı bir çam ağacının reçinesi gibi bir koku yayması gerekiyor.

Kehribar taşı neyle ilgilidir?

Çakrası: Sakral çakra, Solar Plexus

Doğum taşı olduğu ay: Şubat ayının alternatif taşı

Sayısal titreşim: 3 sayısı

Zodyak: Aslan, Kova

Element: Toprak

Renk: Turuncu, altın sarısı, kızıl

Kehribar taşı nasıl kullanılır?

Kehribar taşının son zamanlarda en sık görüldüğü yerlerden biri bebeklerde kolye şeklinde olduğundan bebeklerin ağızlarına götürmeleri ve yemeye çalışmaları sakıncalıdır. Bu sebeple çıkarıldıktan sonra onların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza etmekte fayda var. Daha sonrasında banyo sırasında çıkarmanız yapısının bozulmamasına yardımcı olur. Ayrıca özellikle sıcak havalarda güneş ışınlarına doğrudan maruz kalıp çok ısınması sakıncalı olabilir. Çünkü kehribar taşı içerisinde nem barındırdığından fazla ısı çatlamasına sebep olabilir. Yine aynı şekilde geceleri bebeğinizin boynundan çıkarmanız gece ağızlarına alıp yutmamaları bakımından iyi bir önlem olabilir. Onlar için kolay diş çıkarmaları için kullanıldığını biliyoruz. Bu sebeple tenlerine doğrudan temas etmesi ve özellikle boyun kısımlarında ağrıyan bir yer varsa taşların büyüklüğünün ağrıyan kısım kadar olması, daha etkili olabilir.

Kehribar taşının temizliği, arındırılması ve bakımı

Gün boyu boynunuzda, bileklerinizde ya da ellerinizde bulunan kehribar taşının enerjisi zamanla gün içinde yaşadıklarınızla birlikte dolup taşacaktır. Bu nedenle her gün kehribar taşını arındırmak ve onu yeniden kullanıma hazır hale getirmek için bakımı yapmak oldukça önemli. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz?

Geceleri toprağa gömerek

Tüm gün kullandığınız bu taşları uyumadan önce toprağa yerleştirmeniz ve bir süre bekletmeniz arınması ve toprağın enerjiyi çekmesi bakımından faydalı olacaktır. Üstelik bunu bir tam gün boyunca yapmak tamamen temizlenmesine yardımcı olabilir. Fakat dikkat edin, bu toprak ev saksınızın içerisindeki toprak olmamalı.

Akan suya tutarak

Kehribar taşınızı alıp akan bir suyun önünde sabun veya başka temizlik ürünü kullanmadan yıkayabilirsiniz. Böylece taş içerisindeki enerjiyi temizlemiş olursunuz. Daha sonradan kurumaya bıraktıktan sonra kuruduğundan emin olduğunuz zaman takabilirsiniz. Bunu yaparken taşınıza başka ellerin temas etmesini önleyin ki yeniden vücuttaki enerji ve elektriği toplamasın.

Dikkat edilmesi gerekenler

Son olarak kehribarınızı takıları temizlemeye götürdüğünüz bir yere teslim etmemeye özen gösterin. Çünkü kullandıkları malzemeler veya makineler taşınıza zarar verebilir ve başka enerjilerin toplanmasına sebep olabilir. Ayrıca parlak görüntüsünü kaybetmemek için zaman zaman hafif nemli bir bezle etrafından taşınızı hafifçe silebilirsiniz.

Kehribar taşının anlamı

Amber olarak da bilinen diğer adıyla kehribarın ısıtıldığında yaydığı enerjinin çok kuvvetli olduğu biliniyor. Temel olarak taşın özelliği pozitif enerji yayarak ağrıları azaltmada yardımcı olması. Ayrıca taşın bilinen bir diğer özelliği bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesi.

Belki kulağa ilginç gelebilir fakat kehribar taşı, Antik Roma'da akıl hastalıklarından koruyucu olarak kullanılması sebebiyle oldukça büyük bir etkiye ve şöhrete sahipti. Ayrıca günümüzde bebeklerin diş ağrıları ve diş çıkarmalarını kolaylaştırmaya yönelik etkisi Orta Çağ'dan bu yana gelen bir anlam taşıyor. Son olarak Avrupa'nın bazı bölgelerinde eski zamanlarda ölen kişinin ardından ve kurulan yeni ailelerin ömğr boyu mutlu yaşamaları için tütsü yakılıyordu.

Kehribar taşı ile Feng Shui uygulamaları

Genel olarak iyi hissetmeniz için daha fazla desteğe ihtiyacınız varsa evinizin Tai Qi (sağlık) kısmına bir parça kehribar yerleştirmek iyi bir fikir olabilir. Ayrıca toprağın güzel enerjisini daha fazla davet etmek için amberi yatak odanızın ortasına veya yatağınızın altına yerleştirebilirsiniz. Yatak odanız sizi temsil ettiğinden, kişisel yaşamınıza daha fazla istikrar, destek ve topraklama davet etmek istiyorsanız güzel bir seçim olabilir. Kehribar taşı mutfağınıza harika bir katkı olabilir. Mutfağınız, kendinizi ne şekilde önemsediğinizi ve beslediğinizi temsil eder. Evinizin bu kısmına girebilecek herhangi bir negatif enerjiyi değiştirmek amacıyla buraya kehribar yerleştirmeyi deneyin. Bu, mutfağınızda daha besleyici, sevgi dolu, pozitif enerjiyle yemek hazırlamanızı sağlayacaktır.

Son olarak evinizde sunağınız yoksa, bir sunak oluşturmayı deneyebilirsiniz. Evinizde kolayca erişilebilecek fakat rahatsız edilmeyecek bir yüzey bulun ve sizin için manevi değeri olan birkaç nesneyi toplayın. Bunlar büyüklerinizin fotoğrafları, bir vazo taze çiçek veya anlamlı bulduğunuz herhangi bir şey olabilir. Sunağınıza kehribar eklerken niyetinizi aklınızdan geçirin. Gençleşme ve yenilenme mi arıyorsunuz? Daha sakin bir zihin mi? Kehribarın arzularımızı gerçeğe dönüştürmemize yardımcı olduğu da söylenir, böylece kehribarınız için bir hayalinizi gerçekleştirmenize yardımcı olması için bir niyet belirlemeyi deneyebilirsiniz.

Referans: Anjie Cho. "Uses of Amber in Feng Shui". Şuradan alındı: https://www.thespruce.com/amber-gemstone-for-feng-shui-1274601. (19 Mart 2021).