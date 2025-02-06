Sivilce bantları işe yarıyor mu?

Sivilcenin bir numaralı kuralı 'ellememek' olsa da, bazen büyük bir beyaz noktayla karşılaştığınızda tüm mantık uçup gidebilir. Eğer dermatologların tavsiyelerine karşı gelip sivilcenizi sıktıysanız, sonrasında ortaya çıkan manzarayla baş başa kalmış olabilirsiniz: İrin, yağ ve hatta kan sızdıran açık bir yara. İşte tam bu noktada devreye sivilce bantları giriyor. Peki reçetesiz satılan sivilce bantları gerçekten işe yarıyor mu?

Sivilce bantları nasıl çalışır?

Sivilce bantları, hafif yapışkan bir yara iyileştirme jeli olan hidrokolloidden yapılmış küçük çıkartmalardır. Daha büyük versiyonları 'su toplamış yaralar için bandaj' olarak satılsa da hepsi aynı amacı taşır: Cildin daha hızlı iyileşmesine yardımcı olmak. Dermatolog Amy Kassouf: “Sivilce bantları, sivilceden gelen akıntıyı emerek bölgeyi kapatır ve yaraya daha fazla zarar gelmesini, yani sıkma gibi travmatik müdahaleleri önler. Bu bantlar en iyi, açık, akıntılı, iyileşme sürecinde olan püstüller, papüller ve kistik sivilceler üzerinde işe yarar” açıklamasında bulundu.

Tabii ki cildinize dokunmamanız ve sivilcelerinizi patlatmamanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Ancak eğer bu hatayı yaptıysanız, bir sivilce bandı iyileşme sürecini hızlandırabilir.

Sivilce bantları nasıl kullanılır?

Çoğu sivilce bandının etkili olması için birkaç saat boyunca ciltte kalması gerekir. Bu yüzden genellikle uyumadan önce uygulanmaları tavsiye edilir. Bazı markalar ise gün içinde fark edilmeden kullanılabilecek kadar ince tasarlanmıştır. Sivilce bandını uygulamadan önce, cildinizin tamamen kuru olduğundan emin olun çünkü bantlar ıslak cilde iyi yapışmaz. Eğer yeni sıktığınız sivilce sızıntı yapıyorsa, önce bölgeyi nazikçe temizleyin.

Ardından, sivilcenin üzerine bandı yerleştirin. Unutmayın, bu bantlar yalnızca açık yaralarda işe yarar. Üreticinin belirttiği süre boyunca yerinde bırakın ve çıkardıktan sonra sivilcenin daha küçük ve daha az iltihaplı hale geldiğini görebilirsiniz.

Sivilce bantları akneyi daha kötü hale getirebilir mi?

Çoğu insan için sivilce bantları en kötü ihtimalle etkisizdir—yani aknenizi kötüleştirmezler ama belirgin bir iyileşme sağlamayabilirler de. Ancak hassas bir cildiniz varsa, bu bantlardan kaçınmak isteyebilirsiniz. Dermatolog Amy Kassouf: “Bu bantların cilde yapışmasını sağlayan bir miktar yapıştırıcı bulunur, dolayısıyla yapıştırıcılara alerjiniz veya hassasiyetiniz varsa, lezyonun etrafındaki cilt tahriş olabilir" ifadelerini kullandı.

Bazı markalar salisilik asit veya çay ağacı yağı gibi sivilceyi kurutan bileşenler içerebilir. Ancak bu maddeler hassas cildi daha fazla kurutup tahrişe neden olabilir.

Sivilce bantlarının yapamayacağı şeyler

Sivilce bantları mevcut sivilceler üzerinde etkili olsa da, bazı ciddi kısıtlamaları vardır. Sivilce bantları kapalı lezyonlar, derin sivilceler, siyah noktalar veya beyaz noktalar (komedonlar) üzerinde işe yaramaz. Bunlar sadece belirli türdeki aktif sivilceler için nokta tedavisidir. Akneyi önleme veya gözenekleri temizleme gibi bir özellikleri yoktur.

Başka bir deyişle, eğer kistik akne, yaygın sivilce patlamaları veya daha ciddi cilt sorunlarınız varsa, sivilce bantları sizin için yeterli olmayacaktır.

Sivilce bantları yerine ne kullanabilirsiniz?

Sivilce bantlarını denemekte sakınca yoktur. Bunlar, yalnızca belirli bir tür lezyon için kullanılan yara iyileştirme pedleridir. Faydalı olabilirler, ancak genel akne tedavisi için çok etkili değillerdir. Endişelenmeyin, başka seçenekleriniz de var:

Adapalen: A vitamini türevi olan bu madde, cilt hücrelerinin gözenekleri tıkamasını önleyerek akneyi iyileştirebilir ve yeni sivilcelerin oluşmasını engelleyebilir.

Salisilik asit: Bu beta hidroksi asit, temizleyiciler ve topikal uygulamalar yoluyla cildi eksfoliye eder, temizler ve sivilce iltihabını azaltır.

Köpük temizleyiciler: Ciltte biriken kir ve tahrişe yol açabilecek maddeleri temizleyerek akne oluşumunu önleyebilir.

Acil müdahaleler: Önemli bir etkinlik öncesinde büyük bir sivilceden hızlıca kurtulmanız gerekiyorsa, bir dermatoloğa danışarak kortizon veya antibiyotik enjeksiyonları gibi hızlı çözümler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Eğer sivilcelerinizin sebebi hormonal dengesizlik gibi altta yatan bir sorunsa, bu tedaviler sizin için yeterli olmayabilir. Eğer hormonlarınız akneye sebep oluyorsa, bir dermatolog sizin için çok daha etkili tedavi seçenekleri sunabilir.

Sivilce bantları, belirli ve küçük cilt problemleri için faydalı bir seçenek olabilir. Ancak akneye kesin bir çözüm sunmazlar ve ciddi veya sürekli sivilce problemleri için yeterli değildirler. Eğer kalıcı bir çözüm arıyorsanız, cilt tipinize uygun bir tedavi planı oluşturmak için bir dermatoloğa danışmanız en iyisi olacaktır.

Kaynak: "Do Pimple Patches Actually Work?". Şuradan alındı: https://health.clevelandclinic.org/how-do-pimple-patches-work.