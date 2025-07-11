Özellikle uzun saçlara sahip olan kadınların en büyük düşmanı dolaşmış saçlar. Hele ince telli saçlara sahipseniz duştan sonra saçları açmak kabusa dönüşebiliyor. Bu sorunu çözmek için duşta kullanılan saç kremleri yeterli olmayınca özellikle duştan çıktıktan sonra kullanılan durulanmayan saç kremleri de gayet başarılı sonuçlar veriyor.

Eğer piyasada satılan ürünlerden ve içlerindeki kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız, durulanmayan sıvı saç kremlerini evde kendi imkanlarınızla da kolaylıkla yapabilirsiniz. Marketlerde satılan birçok üründen hem daha sağlıklı hem de daha etkili sonuçlar almanız mümkün.

Durulanmayan sıvı saç kremi için ihtiyacınız olan malzemeler;

Su

Su 1 çorba kaşığı hindistancevizi sütü ve esans

1 çorba kaşığı hindistancevizi sütü ve esans 50 ml’lik sprey şişesi

Eğer şebeke suyu kullanacaksanız öncesinde 5 dakika kadar kaynatın ve soğuttuktan sonra kullanın. Eğer saçlarınız yağlı ise esans olarak çay ağacı yağı ya da biberiye yağı kullanabilirsiniz. Normal ya da kuru saçlar için lavanta yağı, güzel koku amaçlı da vanilya yağı kullanabilirsiniz.

Çeyrek su bardağı suyu, 1 çorba kaşığı hindistancevizi sütünü ve esansı ayrı bir kapta güzelce karışıncaya kadar çırpın. Daha sonra bu karışımı sprey şişesinin içine boşaltın. Elinizde kalan hinditancevizi sütü varsa buz kalıplarını bir çorba kaşığı doldurarak daha sonra kullanmak üzere dondurabilirsiniz. Karışımı kullanmadan önce iyice çalkalayın ve karışan saçlarınıza güzelce sıkın. Daha sonra tarayabilirsiniz. Buzdolabında saklayarak ürünün ömrünü uzatabilirsiniz.

BAKIM Hindistan cevizi yağının artıları eksileri

5 farklı saç problemi için 5 farklı çözüm Yazın sıcaktan ve güneşten, kışın ise soğuklardan dolayı saçlar nem kaybedebilir. Saçların çok nem kaybetmemesi için kre... Daha Fazla Göster Özellikle mevsim geçişlerinde bu sorun daha çok artsa da her mevsim karşılaşılabilecek bir problemdir. Sardunya sabunu i... Daha Fazla Göster Kepek sorunu saçlarda nemin azalması ve kuruyan saç diplerinin pul pul dökülmesi sonucu olur. Kepek sorununu saçlarınızı... Daha Fazla Göster Özellikle sentetik malzemeler bunun yanında yün, pamuk gibi tekstil ürünleri saçın daha çok elektriklenmesine neden olur... Daha Fazla Göster Cansız ve güçsüz saçlar kırılmaya daha müsaittir. Özellikle kuru bir yapıya sahiplerse uçlardan çatallaşmaya başlarlar.... Daha Fazla Göster 5 farklı saç problemi için 5 farklı çözüm Yazın sıcaktan ve güneşten, kışın ise soğuklardan dolayı saçlar nem kaybedebilir. Saçların çok nem kaybetmemesi için krem ve yağ kullanmak önemli. Kış aylarında hindistancevizi yağından ziyade shea yağı saçlara daha fazla yararlı olur. Nem kaybını önlemek için maskelerden ve kremlerden yararlanabilirsiniz. 5 farklı saç problemi için 5 farklı çözüm Özellikle mevsim geçişlerinde bu sorun daha çok artsa da her mevsim karşılaşılabilecek bir problemdir. Sardunya sabunu ile saçlarınızı yıkayıp durularken mutlaka saç diplerinize tırnaklarınızı değdirmeden parmak uçlarınızla masaj yapabilirsiniz. Bu saç diplerinizdeki kan dolaşımını hızlandıracak ve saç köklerinizi güçlendirecektir. Ayrıca bir tutam biberiyeyi 20 dakika kaynattıktan sonra süzüp saçlarınızı bu suyla duruladığınızda biberiye yeni saç oluşumunu sağlayacaktır. 5 farklı saç problemi için 5 farklı çözüm Kepek sorunu saçlarda nemin azalması ve kuruyan saç diplerinin pul pul dökülmesi sonucu olur. Kepek sorununu saçlarınızı nemlendirerek giderebilirsiniz. Özellikle seçtiğiniz şampuan saç derinizin kurumasına ve kepeklenmesine neden olabilir bu nedenle şampuanınızı iyi seçmenizde fayda var. Saçlarınızı çok iyi duruladığınızdan da emin olmanız gerekir. Daha sonra zeytinyağı bal ve yumurtadan yapabileceğiniz maskeyi haftada 1 kez uyguladığınızda saçlarınızın daha çok nem kazandığını ve ve kepek sorununuzun ortadan kalktığını göreceksiniz. 5 farklı saç problemi için 5 farklı çözüm Özellikle sentetik malzemeler bunun yanında yün, pamuk gibi tekstil ürünleri saçın daha çok elektriklenmesine neden olur. Eğer saçlarınız elektriklenmesin istiyorsanız ipek bir eşarp kullanabilirsiniz. Ya da saten kumaşlardan yararlanabilirsiniz. Berelerinizin içine yastık kılıfınızın üzerine ipek ya da saten koyduğunuzda saçlarınızın daha az elektriklendiğini göreceksiniz. 5 farklı saç problemi için 5 farklı çözüm Cansız ve güçsüz saçlar kırılmaya daha müsaittir. Özellikle kuru bir yapıya sahiplerse uçlardan çatallaşmaya başlarlar. Eğer saçlarınızda kırıklar cirit atıyorsa önce onlardan kurtulmanız gerekir bu nedenle saçlarınızdaki kırıkları aldırmak doğru bir seçenek olcaktır. Daha sonraysa saçlarınız kırılmasın diye saç uçlarınızı argan yağı ile nemlendirmenizi öneririr. Kuru saçlar elastikiyetlerini kaybettikleri için çok daha çabuk kırılacaklardır.