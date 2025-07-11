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Bakım

Kendin yap: Durulanmayan saç kremi

Durulanmayan sıvı saç kremlerini evde kendi imkanlarınızla da kolaylıkla yapabilirsiniz. Marketlerde satılan birçok üründen hem daha sağlıklı hem de daha etkili sonuçlar almanız mümkün.

Kendin yap: Durulanmayan saç kremi
Giriş: 11 Temmuz 2025, Cuma 19:00
Güncelleme: 11 Temmuz 2026, Cumartesi 23:38

Özellikle uzun saçlara sahip olan kadınların en büyük düşmanı dolaşmış saçlar. Hele ince telli saçlara sahipseniz duştan sonra saçları açmak kabusa dönüşebiliyor. Bu sorunu çözmek için duşta kullanılan saç kremleri yeterli olmayınca özellikle duştan çıktıktan sonra kullanılan durulanmayan saç kremleri de gayet başarılı sonuçlar veriyor.

Eğer piyasada satılan ürünlerden ve içlerindeki kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız, durulanmayan sıvı saç kremlerini evde kendi imkanlarınızla da kolaylıkla yapabilirsiniz. Marketlerde satılan birçok üründen hem daha sağlıklı hem de daha etkili sonuçlar almanız mümkün.

Durulanmayan sıvı saç kremi için ihtiyacınız olan malzemeler;

  • Su
  • 1 çorba kaşığı hindistancevizi sütü ve esans
  • 50 ml’lik sprey şişesi

Eğer şebeke suyu kullanacaksanız öncesinde 5 dakika kadar kaynatın ve soğuttuktan sonra kullanın. Eğer saçlarınız yağlı ise esans olarak çay ağacı yağı ya da biberiye yağı kullanabilirsiniz. Normal ya da kuru saçlar için lavanta yağı, güzel koku amaçlı da vanilya yağı kullanabilirsiniz.

Çeyrek su bardağı suyu, 1 çorba kaşığı hindistancevizi sütünü ve esansı ayrı bir kapta güzelce karışıncaya kadar çırpın. Daha sonra bu karışımı sprey şişesinin içine boşaltın. Elinizde kalan hinditancevizi sütü varsa buz kalıplarını bir çorba kaşığı doldurarak daha sonra kullanmak üzere dondurabilirsiniz. Karışımı kullanmadan önce iyice çalkalayın ve karışan saçlarınıza güzelce sıkın. Daha sonra tarayabilirsiniz. Buzdolabında saklayarak ürünün ömrünü uzatabilirsiniz.

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brush-purple Yorumlar
Misafir 19 Mayıs 2021, Çarşamba

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Misafir 19 Mayıs 2021, Çarşamba

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