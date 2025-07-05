Denize girdikten sonra saçların doğal dalgası birçok kadının en sevdiği görünüm olabilir. Bu görünümü yaz-kış elde etmek isteyenler için firmalar deniz tuzu spreyleri geliştirdiler. Fakat kozmetiğe para harcamak istemeyenler için evde yapabileceğiniz deniz tuzu spreyi tarifimizi paylaşıyoruz.

Deniz tuzu spreyi nedir?

Yaz aylarında denize girip çıktıktan sonra elde ettiğiniz doğal dalgalar hoş bir görünüm sağlamanıza yardımcı olsa da saçlarınızın yıpranmasına sebep olurlar. Bu tür yıpranmaları engelemek ve o güzel dalgalara her daim sahip olabilmek için üretilen hem saçı besleyen hem de şekillendiren sprey şeklindeki ürünlerdir.

Deniz tuzu spreyi nasıl kullanılır?

Bu spreyi ister banyodan sonra ıslak saça isterseniz de kuru olan saça uygulayabilirsiniz. Spreyi uyguladıktan sonra ellerinizle saçlarına doğal bir dalga yaratabilirsiniz.

Deniz tuzu spreyi tarifi

2 su bardağı sıcak suyun içine 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı hindistancevizi yağı ve yarım çay kaşığı aloe vera dökün. Güzel kokmasını isterseniz lavanta veya yasemin gibi esanslardan en fazla 10 damla olacak şekilde bu karışıma ekleyebilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra bir sprey şişesine boşaltıp kullanabilirsiniz. 2 hafta içinde tütketebilirseniz ürününüz bozulmadan rahatça kullanmış olursunuz.

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