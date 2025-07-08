Kadınlar için kıyafet seçimleri biraz stresli geçer. Özellikle düğünlere giderken kıyafet seçimi bizi biraz daha yorabilir. Mekâna, gittiğimiz kişinin yakınlığına ve mevsime göre kıyafetlerin seçimleri değişebiliyor. Bu haberle işinizi biraz kolaylaştıralım dedik!

Kır düğününde ne giyilir?

Kır düğünü elbiselerinin en güzel tarifi “uçuş uçuş” olabilir. Çok yüksek topuklu ayakkabılar giymemek, elbiselerde zarif yırtmaçlar kullanmak yararınıza olacaktır. Hatta kıyafetlerin biraz bohem olması size farklı bir tarz katarken mekâna uyum sağlamanızı sağlayacaktır. Özellikle şifon ve tül elbiseler kurtarıcınız olacaktır.

Havuz başı düğününde ne giyilir?

Şifon ve tül kumaşları kullanmak avantajlı olacaktır. Uzun elbiseler sizi şık gösterirken, güzel bir yırtmaçla bacaklarınızın güzelliğini ön plana çıkarabilirsiniz.

Plaj düğününde ne giyilir?

Plaj düğününde kombinlenen kıyafetler size zorluk yaratabilir. O yüzden bizim size önerimiz tercihinizi tek parça, kısa ve şık elbiselerden yana kullanmanız. Tek parça elbise seçerken de straplez kıyafetlerden uzak durmanız küçük kazalardan korunmanızı sağlayacaktır.

Tekne düğününde ne giyilir?

Teknede yapılacak bir düğüne davetliyseniz uzun kuyruklu elbiseleri tercih etmeseniz iyi olur. Teknelerin darlığını ya da hareketliliğini hesaba katmalısınız. Kombin yapmak ya da midi boy renkli elbiseler tercih edip çok uzun olmayan topuklu ayakkabılar tercih etmek gün boyunca rahatça eğlenebilmenizin garantisini veriyor.

Kulüp ve davet alanlarındaki düğünlerde ne giyilir?

Işıltılı, taşlı ve dekolteli elbiseleri kaldırabilecek bu mekânlarda oldukça şık ve zarif görünmek mümkün. Midi boy elbiseler ve dans elbiseleri uygun olabilir.

Otel düğününde ne giyilir?

Otel salonunun ağırlığına yakışır ışıltılı ve özellikle sırt dekolteli elbiseler sizin olduğunuzdan zarif gösterecektir.

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Konak, yalı ve diğer tarihi mekân düğününde ne giyilir?

Tarihi dokuyu yansıtacak zarif dantel, taş işlemeleri bu konsepte çok uyacaktır. Vintage bir etki yaratmak için kayık yaka elbiseler ideal.

Deniz kenarında yapılan düğünde ne giyilir?

Rüzgâr faktörünü göz önüne alarak giyinmeniz yararınıza olur. Uzun ve uçuş uçuş elbiseler sizi zora sokabilir. Bu yüzden dar ve boyundan bağlamalı elbiseler giymekte fayda var.

Katılacağınız düğünün sahibiyle yakınlığınıza göre de önerilerimiz var:

Arkadaş düğünleri:

Eğer yakın arkadaşınızın sizin için önemli bir renk ya da elbise isteği yoksa midi boy renkli elbiseler dikkatleri üzerinize çekmeye yarayacaktır. Tabii uzun pastel tonlarda olan size fresh bir görüntü katacak elbiseler de seçmeniz uygun olabilir. Sıradan bir arkadaşınızın düğününde güzel bir kombin ya da pastel tonlarında elbiseler tercih edebilirsiniz.

Akraba düğünleri:

Akraba düğünlerinde elbise seçimlerine normalden biraz daha dikkat etmek gerekebilir. Yakın çevrenin ve aile büyüklerinin bulunduğu bu ortamlar düğündeki ağırlığı hissettirecek elbiseler giymeye sebep oluyor. Düz kesim, kayık yaka elbiseler rahat etmeni sağlarken zarif ve ağır bir görünüm oluşturmana yardımcı olacaktır.

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