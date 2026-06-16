Gigi Hadid, Hailee Steinfeld ve Lindsay Lohan gibi dünyaca ünlü isimlerle çalışan ünlü saç tasarımcıları Laura Polko ve Alex Pardoe, yaz aylarında saç kabarmasını önleyecek profesyonel bakım rutinlerini paylaştı. İşte uzman gözünden adım adım saç bakım rehberi:

Saçlar yazın neden daha çok kabarır?

Saçların kabarma eğiliminin temel nedeni aslında saçın doğal yapısı. Ancak aşırı ısı uygulamaları, açıcılar ve yanlış bakım nedeniyle oluşan hasarlar bu durumu tetikliyor. Havada artan nem ise adeta saçın yapısını "yeniden ıslatarak" tellerin şişmesine ve elektriklenmesine yol açıyor. Sık yapılan diğer bir hata ise: Saçı aşırı yıkamak. Saçı doğal yağlarından arındırmanın ve her gün düzleştirici/maşa gibi ısıtıcılar kullanmak kabarmayı kaçınılmaz hale getiriyor. Bilinmelidir ki saç ne kadar neme doyarsa, o kadar pürüzsüz kalır. Peki, ne yapmalı? İşte adım adım saçın kabarmasını önleyecek öneriler:

BAKIM Yazın kabarık saçlarla baş etmenin yolları

Birinci adım: Banyo

Nemlendirici şampuan seçimi: Bakımın temeli doğru temizlikle başlar. Saçı kurutmayan, yoğun nem etkili ürünler tercih edilmeli.

Haftalık maske kürü: Haftada bir kez uygulanacak derinlemesine nemlendirici maskeler saçı yatıştırır. Hatta uzmanlar, yoğun hasarlı saçlar için maskeyle uyuma yöntemini öneriyor.

Soğuk durulama kapanışı: Banyodan çıkmadan önce saçları birkaç saniye soğuk suyla durulamak, saç pullarını (kutikülleri) anında kapatarak elektriklenmeyi ilk adımda engelliyor.

İkinci adım: Banyo sonrası

Mikrofiber havlu: Saçları normal havluyla sertçe kurulamak kırılan uçları kaldırır ve kabarmayı artırır. Bunun yerine mikrofiber havluyla nemi nazikçe tampon hareketlerle alınmalı. Ayrıca ıslak saçı sertçe fırçalamaktan kaçınılmalı.

Durulanmayan krem desteği: Saç henüz nemliyken uygulanan durulanmayan (leave-in) bakım kremleri, gün boyu sürecek bir nem kalkanı oluşturur.

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Üçüncü adım: Saç şekillendirme

Ürünleri katmanlayın: Kurutma işlemine geçmeden önce saça sırasıyla durulanmayan krem, pürüzsüzleştirici serum ve mutlaka ısı koruyucu sıkılmalı.

Tamamen kurutun: Saçta kalan en ufak bir nem bile dışarı çıktığınızda kabarmaya neden olur. Saçın tamamen kuruduğundan emin olunmalı ve kurutma makinesinin dar başlığı (fön başlığı) hava akımı yukarıdan aşağıya gelecek şekilde tutulmalı.

Serumla mühürleyin: Kurutma bittikten sonra saç uçlarına hafif bir saç bakım yağı sürerek nemi saça hapsedin. İnce telli saçlar hafif, kalın telli saçlar ise daha yoğun yağları tercih edebilir.

Dördüncü adım: Gece bakımı

İpek yastık kılıfı: Pamuklu kılıflar sürtünmeye yol açarak saçı yıpratır ve kabartır. Gece boyunca saç sağlığını korumak için ipek veya saten yastık kılıfına geçiş yapılmalı.

Islak saçla uyumayın: Islak saçla uyumak, sabah uyandığınızda kontrolü imkansız, tiftiklenmiş saçlarla karşılaşmanın en kesin yoludur.

Yaz aylarında saç kabarmasıyla mücadele etmek, aslında doğru adımlarla sandığınızdan çok daha kolay. Hollywood stilistlerinin önerdiği bu basit ama etkili bakım rutinini hayatınıza dahil ederek, sıcak ve nemli günlerde bile pürüzsüz saçların keyfini çıkarabilirsiniz.

Referanslar

Lauren Barnhill. “Dreading a Frizzy Hair Summer? Try This Celebrity Stylist-Recommended Routine”. Şuradan alındı: https://theeverygirl.com/frizzy-hair-care/ (05.06.2026).

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