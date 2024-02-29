Sivilce sıkmanın cilt sağlığına etkileri

Sivilce sıkmak iltihaba, enfeksiyona ve daha fazla sivilceye neden olabilir.

Sivilce sıkmanın cilt sağlığına etkileri
Güzellik
Giriş: 29 Şubat 2024 09:22
ABONE OL

Sivilcelerinizi sıkmak veya patlatmak oldukça cazip gelebilir ama bu dürtüye karşı koymanız gerekiyot. Sivilce patlattığınızda alttaki dokuya zarar verir ve cildinizin daha kötü görünmesine neden olabilirsiniz. Yüzünüzde, sırtınızda, göğsünüzde veya kalçanızda sivilceleri patlatmak daha fazla sivilceye, renk değişikliğine ve sivilce izlerine yol açabilir. İşte sivilcelerinizi sıktığınızda cildinizde yol açabileceğiniz durumlar:


Akne ve iltihap ilişkisi

Dermatologlar, güzellik uzmanları ve hatta annelerimiz bile bizi sivilceleri sıkmamamız konusunda sürekli uyardı, öyle değil mi? Aşırı sebum (yağ), ölü deri hücreleri ve bakteriler gözeneklerde sıkışıp kaldığında sivilceler oluşur. Bu, uçlarında beyaz irin bulunan kırmızı, hassas şişliklerin oluşmasına yol açar. Sivilcenizin altında halihazırda gözenekleriniz zaten şişmiş ve çok fazla baskı altındadır.


Sivilcenizi sıkıp patlattığınızda ne olur?

Görüntüsü ve ağrısı sizi sıkmaya itiyor olsa da derinizin altında neler olduğunu bir hayal edin.

Sivilcenizi sıktığınızda:

Gözenekteki kalıntıları folikülün (her saç telini cilde sabitleyen yapı) daha derinlerine doğru itersiniz. Bu durum ise folikül duvarının yırtılmasına ve enfekte olmuş yapının (irin dahil) dermis adı verilen derinin alt katmanına yayılmasına neden olabilir. Sonuç olarak ciltte artan kızarıklık, şişme ve ısı ile birlikte eskisinden daha fazla iltihaplanma ile karşılaşırsınız. Cildin yapısındaki bozulma aynı zamanda enfeksiyonu da teşvik edebilir ve bu da daha büyük bir sivilcenin oluşmasına ve/veya az önce patlattığınız sivilcenin hemen yanında yeni bir sivilcenin oluşmasına yol açabilir.


Gözenekleri tıkamayan (komedojenik olmayan) yağlar
Gözenekleri tıkamayan (komedojenik olmayan) yağlar Gözeneklerinizin tıkanması, sivi...
Akne için 9 doğal tedavi yöntemi Akne sadece ergenlikte değil, he...

Sivilcenizi sıktıktan sonra cildinizde ne gibi değişiklikler olur?

  • Sıkılan sivilcenin yakınında yeni sivilcelerin oluşmasına ek olarak yara izleri ve renk değişikliği gibi başka cilt değişiklikleri de meydana gelebilir.
  • Bir papülün/püstülün (beyaz başı olmayan sivilce) patlatılması, irin salınması için derinin adeta kırılmasına neden olur. Bu durum ise kabuk oluşumuna ve çevredeki derinin koyulaşmasına yol açar.
  • Bölgenin sık sık sıkılması sivilce nodüllerinin (derin dokularda sertleşmiş sivilce lezyonları) veya sivilce kistlerinin (çıbanlara benzeyen derin, irin dolu lezyonlar) oluşumuna yol açabilir.

Akne ve skar ilişkisi

Sivilceleri patlatmak, şişik bir görünüm veya kabuktan daha fazlasına neden olabilir. Sivilce izine sebep olmaması mümkün bile değildir. Cildiniz her hasar gördüğünde, iyileşme sürecinde doku kaybı yaşanması ihtimali vardır. Bu şekilde depresif veya çukurlu sivilce izleri oluşur. Hasar ne kadar geniş olursa doku kaybı olasılığı da o kadar yüksek olur.

Kalıcı yara izleri gelişmese bile, iltihap sonrası hiperpigmentasyon olarak bilinen koyu lekelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu, şiddetli inflamasyonun keratinositler olarak bilinen hücrelere zarar vermesi ve melanin adı verilen büyük miktarda pigmentin salınmasına neden olması durumunda ortaya çıkar. Hasar minimum düzeydeyse ciltteki koyulaşma sıklıkla tersine döner. Ancak hasar şiddetliyse veya devam ediyorsa, renk değişikliği hafifleyebilir ancak tedavi olmadan tamamen kaybolmaz.


Sivilce bakımındaki güvenli yöntemler

Akne eğilimli cildin bakımı söz konusu olduğunda "dokunulmazlık" politikası en iyi seçimdir. Bununla birlikte sivilcelerinizden hızla kurtulmak istemeniz de bir o kadar doğal. Neyse ki bunun sivilce sıkmaktan daha güvenli yolları var.

Sivilceyi güvenli bir şekilde nasıl patlatacağınızı ve evde sivilceyi sıkmanın güvenli olup olmadığına nasıl karar vereceğinizi size dermatoloğunuz öğretebilir. Yine de sivilce sıkarken asla yapmamanız gereken şeylerden bazıları şunlardır:

  • Sivilceyi sıkmak için asla tırnaklarınızı veya başka sert bir nesneyi kullanmayın.
  • Sivilce patlamıyorsa zorlamayın.
  • Beyaz veya sarı "kafası" olmayan sivilceleri asla patlatmayın.

Referans: Mary Choy. "Is Popping Pimples Bad for Your Skin?". Şuradan alındı: https://www.verywellhealth.com/is-popping-pimples-bad-for-my-skin-15523. (9 Kasım 2022).


Yüzünüzü kurutmak için havlu kullanmayın
Yüzünüzü kurutmak için havlu kullanmayın Havlular kimi zaman klozet kapak...
Çift aşamalı cilt temizliği nasıl yapılır? İngilizce'de "double cleansing" ...

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.