Sivilce sıkmanın cilt sağlığına etkileri

Sivilcelerinizi sıkmak veya patlatmak oldukça cazip gelebilir ama bu dürtüye karşı koymanız gerekiyot. Sivilce patlattığınızda alttaki dokuya zarar verir ve cildinizin daha kötü görünmesine neden olabilirsiniz. Yüzünüzde, sırtınızda, göğsünüzde veya kalçanızda sivilceleri patlatmak daha fazla sivilceye, renk değişikliğine ve sivilce izlerine yol açabilir. İşte sivilcelerinizi sıktığınızda cildinizde yol açabileceğiniz durumlar:

Akne ve iltihap ilişkisi

Dermatologlar, güzellik uzmanları ve hatta annelerimiz bile bizi sivilceleri sıkmamamız konusunda sürekli uyardı, öyle değil mi? Aşırı sebum (yağ), ölü deri hücreleri ve bakteriler gözeneklerde sıkışıp kaldığında sivilceler oluşur. Bu, uçlarında beyaz irin bulunan kırmızı, hassas şişliklerin oluşmasına yol açar. Sivilcenizin altında halihazırda gözenekleriniz zaten şişmiş ve çok fazla baskı altındadır.

Sivilcenizi sıkıp patlattığınızda ne olur?

Görüntüsü ve ağrısı sizi sıkmaya itiyor olsa da derinizin altında neler olduğunu bir hayal edin.

Sivilcenizi sıktığınızda:

Gözenekteki kalıntıları folikülün (her saç telini cilde sabitleyen yapı) daha derinlerine doğru itersiniz. Bu durum ise folikül duvarının yırtılmasına ve enfekte olmuş yapının (irin dahil) dermis adı verilen derinin alt katmanına yayılmasına neden olabilir. Sonuç olarak ciltte artan kızarıklık, şişme ve ısı ile birlikte eskisinden daha fazla iltihaplanma ile karşılaşırsınız. Cildin yapısındaki bozulma aynı zamanda enfeksiyonu da teşvik edebilir ve bu da daha büyük bir sivilcenin oluşmasına ve/veya az önce patlattığınız sivilcenin hemen yanında yeni bir sivilcenin oluşmasına yol açabilir.

Sivilcenizi sıktıktan sonra cildinizde ne gibi değişiklikler olur?

Sıkılan sivilcenin yakınında yeni sivilcelerin oluşmasına ek olarak yara izleri ve renk değişikliği gibi başka cilt değişiklikleri de meydana gelebilir.

Bir papülün/püstülün (beyaz başı olmayan sivilce) patlatılması, irin salınması için derinin adeta kırılmasına neden olur. Bu durum ise kabuk oluşumuna ve çevredeki derinin koyulaşmasına yol açar.

Bölgenin sık sık sıkılması sivilce nodüllerinin (derin dokularda sertleşmiş sivilce lezyonları) veya sivilce kistlerinin (çıbanlara benzeyen derin, irin dolu lezyonlar) oluşumuna yol açabilir.

Akne ve skar ilişkisi

Sivilceleri patlatmak, şişik bir görünüm veya kabuktan daha fazlasına neden olabilir. Sivilce izine sebep olmaması mümkün bile değildir. Cildiniz her hasar gördüğünde, iyileşme sürecinde doku kaybı yaşanması ihtimali vardır. Bu şekilde depresif veya çukurlu sivilce izleri oluşur. Hasar ne kadar geniş olursa doku kaybı olasılığı da o kadar yüksek olur.

Kalıcı yara izleri gelişmese bile, iltihap sonrası hiperpigmentasyon olarak bilinen koyu lekelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu, şiddetli inflamasyonun keratinositler olarak bilinen hücrelere zarar vermesi ve melanin adı verilen büyük miktarda pigmentin salınmasına neden olması durumunda ortaya çıkar. Hasar minimum düzeydeyse ciltteki koyulaşma sıklıkla tersine döner. Ancak hasar şiddetliyse veya devam ediyorsa, renk değişikliği hafifleyebilir ancak tedavi olmadan tamamen kaybolmaz.

Sivilce bakımındaki güvenli yöntemler

Akne eğilimli cildin bakımı söz konusu olduğunda "dokunulmazlık" politikası en iyi seçimdir. Bununla birlikte sivilcelerinizden hızla kurtulmak istemeniz de bir o kadar doğal. Neyse ki bunun sivilce sıkmaktan daha güvenli yolları var.

Sivilceyi güvenli bir şekilde nasıl patlatacağınızı ve evde sivilceyi sıkmanın güvenli olup olmadığına nasıl karar vereceğinizi size dermatoloğunuz öğretebilir. Yine de sivilce sıkarken asla yapmamanız gereken şeylerden bazıları şunlardır:

Sivilceyi sıkmak için asla tırnaklarınızı veya başka sert bir nesneyi kullanmayın.

Sivilce patlamıyorsa zorlamayın.

Beyaz veya sarı "kafası" olmayan sivilceleri asla patlatmayın.

Referans: Mary Choy. "Is Popping Pimples Bad for Your Skin?". Şuradan alındı: https://www.verywellhealth.com/is-popping-pimples-bad-for-my-skin-15523. (9 Kasım 2022).