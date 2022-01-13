Yüzünüzdeki kırışıklıklar ne anlama geliyor?

Aynada yüzünüzü ve oluşan kırışıklıkları incelediniz mi? Veya içten gülümserken göz kenarlarınızın kırıştığını, stresli zamanlarda iki kaşınız arasındaki çizginin belirginleştiğini fark ettiniz mi? Aslında bütün kırışıklıkların buna benzer bir sebebi var ve sizin yüzünüzde hangilerinin daha belirgin olduğu yaşantınıza ve karakterinize dair birçok şeyi ele verebilir. Her bir kırışıklığın sebebini ve bunun sizin hakkınızda neler söyleyebileceğini öğrenin!

Alın çizgileri

Belirgin alın çizgileri güneş ışınlarından kaynaklanırlar ve kaşları yukarı doğru kaldırdığınız mimiklerle pekiştirilirler. Bunun altında yatan sebep gergin bir yüz ifadesine yol açan endişeler veya hayret gösteren mimikler oluşturan maceracı ve heyecanlı bir karakter olabilir. Antioksidan alımını artırmak ve bol miktarda su tüketmek alın çizgilerinin oluşumunu yavaşlatabilir.

Kaz ayağı

Kaz ayakları gözleri kısmaktan dolayı oluşur. Bu, sıklıkla ve içten gülen neşeli bir karakteri veya sürekli odaklanmaya çalışan, meraklı ve çalışkan birini tarif edebilir. Kaz ayağı görüntüsünü yok etmek için kullanılan botoks uygulamaları, gerçekten mutlu hissettiğiniz bir anda oluşan gözlerinizin içinden gelen o gülüşü engelleyebilir.

Nazolabial kıvrımlar

Burun kanatlarınızdan dudak kenarlarına doğru inen bir yol gibi oluşan ve zamanla derinleşen bu çizgiler, gülme çizgisi olarak da bilinirler. Bu; güleç, iyimser ve nazik insanlarda sıkça bulunan bir özelliktir. Yüzünüzün daha ağır olan yanak kısımlarının aşağı doğru yerçekimi yenilerek düşmesiyle belirginleşirler ve asitlerden yardım alarak daha gergin bir cilt yapısı oluşturmak yardımcı olabilir.

Kaş arası çizgiler

Glabellar çizgiler, kaşların çatılmasıyla oluşurlar. İşleri akışına bırakmakta zorlanan, kontrolü kaybetmekten korkan ve sinirli bir mizaca sahip kişilerde daha belirgindir. Glabellar çizgileri azaltmak için kafein alımını azaltmak yardımcı olabilir.

Dudak çizgileri

Dudak çizgileri, dudakların büzüldüğü mimiklerle belirginleşirler, pipet kullanımı, öpücük ve ıslık çalma gibi durumlarda fark edebilirsiniz. Dudak çizgilerini hafifletmek için topikal bir C vitamini uygulamak yardımcı olabilir. Bu, kolajen üretimini teşvik eder ve UVA ve UVB ışınlarına karşı koruma sağlar.

Kırışıklıklar, yer çekimi ve zaman kavramı var olduğu sürecek var olacaktır ve güneş maruziyeti ile mimikler tarafından belirginleştirilirler. Yaşlanmayı durduramasanız da, yüksek SPF'li bir güneş kremi kullanabilir, güneşe maruz kalmayı sınırlayabilir ve bu görüntüleri azaltabilirsiniz.

Referanslar:

“What Your Wrinkles Really Mean” Şuradan alındı: https://thewhoot.com/life/what-your-wrinkles-mean