Kaçınmanız gereken 8 güzellik tüyosu

Parlak bir cilde sahip olayım derken güzelliğinizden ve sağlığınızdan olmayın! İşte asla denememeniz gerek güzellik tüyoları...

Kaçınmanız gereken 8 güzellik tüyosu
Güzellik
07 Ekim 2021 Perşembe

İnternette pek çok güzellik ipucu var. Ancak özellikle hassas bir cildiniz varsa, bu ipuçları bazen yarardan çok zarar verebilir. Ve yüzünüze zerdeçal maskesi uygulamak bir kabusa dönüşebilir. Bunun nedeni, cildinizin deneyleri sevmemesi ve uygun bakıma ihtiyacı olmasıdır.


1. Cildinizi boyayabilen kendin yap maskeleri uygulamak

Doğal maskeler cildimiz için faydalı olabilir ancak kullandığınız malzemelere dikkat edin. Mesela, havuç veya zerdeçal gibi maske karışımları gibi cildinizi boyayabilir. Bu durum, bir blogger'ın başına geldi bile.


2. Hindistan cevizi yağını yüzünüzde kullanmak

Uzmanlar, hindistan cevizi yağının oldukça komedojenik olduğunu söylüyor. Sonuç olarak, gözenekleri tıkar, bu nedenle cildinizde sivilcelere ve siyah noktalara neden olur. Aynısı vücudunuzda geçerlidir. Cildinize iyi bakmak istiyorsanız, özel olarak yapılmış kremleri kullanmak daha iyidir.


Cildinize zarar verebilecek 7 cilt bakım ürünü
Cildinize zarar verebilecek 7 cilt bakım ürünü

3. Cildinizi parlatmak için limon kullanmak

Limonların pH'ı 2-3'tür ve cildin koruyucu bariyerine zarar verebilir. Cildimizin pH'ı ise 4-5 arasındadır. Yüzünüze limon suyu sürmek cildinizi hafifletebilse de, biraz güneş ışığına maruz kaldıktan sonra ciltte kabarcıklara neden olur ve cildiniz tahriş olabilir.


4. Vücudunuzun kötü kokusunu gidermek için elma sirkesi kullanmak

Vücut kokusunu gizlemek için elma sirkesinin nasıl kullanılacağına dair bazı ipuçlarını internette bulabilirsiniz, ancak sirke güçlü asit içerdiği için yanıklara neden olur ve bu yüzden önerilmez. Uyguladıktan sonra, özellikle sirke seyreltilmemişse cildinizin tahriş olma olasılığı yüksektir. Elma sirkesinin faydaları ve kullanım şekilleri yazısını okumak için tıklayınız...


5. Kabartma tozu ve kahve ile peeling

Kabartma tozu, cilt eksfoliyan olarak çalışabilir ve ölü cilt hücrelerini ve bakterileri temziler. Ancak diğer yandan cildiniz nem kaybına karşı hassaslaşabilir ve kuruyabilir. Nem bariyerinin kaybı da yabancı bakterilerin büyümesine yol açar.


6. Sivilceleri kurutmak için diş macunu sürmek

Sivilcelerinizi kurutmak için diş macunu sürmekten kaçının! Bu işlem muhtemelen cildinizi, özellikle de yüzünüzü yakacak ve tahriş edecektir. Ayrıca kontakt dermatit olarak bilinen kızarıklığa neden olabilir.


7. Cildi rahatlatmak için buhar kullanmak

Aşırı buhar, cildinizi tahriş edebilir ve kurutabilir. Bu prosedürü sık sık yapmadığınızdan ve buharın sıcaklığını düzenlediğinizden emin olun. Isı, kolajeni kırarak kırışıklıkların daha hızlı görünmesine neden olabilir.


8. Yüzünüz için vücut losyonu kullanmak

Losyonlar sadece vücudunuz içindir. Yüzünüzdeki hassas cildi kurutabilir ya da tahriş edebilir. Vücuttaki cilt daha kalındır ve güçlü kokuları, daha ucuz malzemeleri işleyebilir.



Kaynak: https://brightside.me/inspiration-girls-stuff/8-beauty-procedures-that-youre-probably-better-off-avoiding-803499/


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