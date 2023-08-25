"Sessiz lüks" nedir?

Son zamanların moda dünyasındaki en ses getiren akımı olan "sessiz lüks" hakkında neler biliyoruz?

"Sessiz lüks" nedir?
Moda
Giriş: 25 Ağustos 2023 09:05
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"Gizli zenginlik" ya da "quiet luxury" olarak da bilinen bu ölçülü ama kaliteli giyinme tarzı, popüler kültüre damgasını vuruyor. Terimin ima ettiği gibi, sessiz lüks söz konusu olduğunda göründüğünden daha fazlası oluyor.


Sessiz lüks nedir?

Sessiz lüks, aslında yüksek kaliteli ve minimalist ürünlere yatırımı vurgulayıp yeniden canlanan bir moda hareketi. Bu parçaların zamansız bir çekiciliği oluyor. Cesur logolar ve gösterişli desenler deneyen popüler markalarının çok daha ötesinde bir akım. Bunun yanında sürdürülebilirlik açısından da keşfedilmesi gereken bir trend. Doğası gereği, sessiz lüks sadece mevsimlik modadan uzaklaşır ve bunun yerine zamana saygı duyan tasarımlara güvenir. Bu sayede daha kaliteli bir parça alıp daha fazla kullanıp daha az ürüne sahip olabilirsiniz.


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Sessiz lüks neden bu denli popüler?

Birçok sosyal medya platformunda gördüğümüz ve kimi popüler yabancı dizilerde yer alan ve popülerlik kazanan bu akımı 2023 Sonbahar/Kış kreasyonlarında çok fazla görmeye hazır olun. Logomania trendlerinin artık geride kalacağını düşünürsek pahalı bir kıyafeti birden fazla kez giymek için artık o kadar da uğraşmaya gerek kalmayacak.


Gürültülü lüksün sessiz lüksten farkı ne?

Sessiz lüks yükselişte olsa da gürültülü lüks hala sürücü koltuğunda. Peki onu farklı kılan ne?

Yüksek sesli lüksün daha çok sosyal statü ve giyim dahil tüketim mallarını daha ilgi çekici kıldığı sebebiyle popülerliğini henüz yitirmediğini ileri sürebilirsiniz. Bu kategoriye giren etiketler, görünür marka işaretleri ve tasarımlarla birçok marka hemen tanınabiliyor. Bu parçalar, kimi zaman kaybolmak için değil, bir sohbet başlatmak için bile giyilir durumdalar. Nötr paletler yerine, cesur renkler ve eğlenceli baskılardan henüz vazgeçilmiş değil. Fiyat ve kalite aynı olsa da bu iki akım arasında felsefe ve estetik bakımından birçok fark var.


Referans: "What is quiet luxury?". Şuradan alındı: https://www.carlfriedrik.com/int/magazine/what-is-quiet-luxury.


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