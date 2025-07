Güneş kremi kullanırken yapılan hatalar nelerdir?

Güneş kremi kullanmanın cilt kanseri ve yaşlanma belirtilerine karşı önemli bir koruma sağladığını çoğumuz biliyoruz. Ama dürüst olalım: Gerçekten her gün güneş kremi sürüyor musunuz? Yağmur da yağsa, bulutlu da olsa, evde olsanız bile? Dr. Emi Arpa ya göre insanlar güneş koruyucunun önemini bilse de uygulamaktan genellikle kaçınıyor. Kimi ciltte bıraktığı yağlı hissi sevmiyor, kimi ise sadece güneşli günlerde gerekli olduğunu sanıyor. Ancak, en iyi güneş kremi bile yanlış uygulanırsa işe yaramaz. İşte Dr. Arpa’ya göre sık yapılan 7 güneş kremi hatası ve bunlardan nasıl kaçınabileceğiniz:

Hata 1: Her gün güneş kremi kullanmamak

Hava nasıl olursa olsun, güneş kremi her sabah sürülmeli. Çünkü zararlı UVA ışınları bulutları ve camları geçebilir. Arabanızda ya da ofiste olsanız bile cildiniz etkilenir. Dr. Arpa, özellikle lazer tedavisi sonrası güneşe karşı daha da dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Hatta çoğu zaman araba kullananlarda sadece yüzün güneşe bakan tarafında (genellikle sol) lekeler oluşabiliyor.

Hata 2: Çok az güneş kremi kullanmak

Birçok insan güneş kremini yetersiz miktarda sürüyor. Dr. Arpa’nın tavsiyesi: Yüz için iki parmak kuralı – işaret ve orta parmağınıza uzunlamasına birer şerit güneş kremi sıkın. Boyun ve dekolte dahilse üç parmak bile olabilir.

Hata 3: Güneş kremini gün içinde yenilememek

Sabah sürdüğünüz güneş kremi, gün içinde terleme, dokunma ya da gözlük takıp çıkarma gibi nedenlerle etkisini yitirir. Özellikle sıcak havalarda, dışarıda vakit geçiriyorsanız ya da UV indeksi yüksekse, birkaç saatte bir güneş kremini yenilemelisiniz.

Hata 4: SPF’li nemlendirici veya fondötene güvenmek

Gündüz kremleri ya da fondötenlerde SPF olsa bile, yeterli koruma sağlamak için bu ürünlerden çok fazla sürmeniz gerekir – ki genellikle kimse bu kadar yoğun fondöten kullanmaz. Dr. Arpa’nın önerisi: Önce cilt bakımınızı yapın, ardından ayrı bir güneş kremi sürün, en son makyajınızı yapın.

Hata 5: Önemli bölgeleri atlamak

Güneş kremi sürerken genelde kulaklar, burun, dudak çevresi, eller, elmacık kemikleri, kaş üstü gibi bölgeler unutulur. Oysa bu alanlar güneşe çok fazla maruz kalır ve cilt kanseri riski yüksektir. Dr. Arpa’ya göre bu bölgeler “güneşlenme terasları” olarak adlandırılır ve ekstra dikkat ister. Özellikle kulak gibi hassas bölgeleri korumak çok önemlidir.

Hata 6: Dudakları güneşten korumamak

Dudaklarımızda cildi koruyan ter ya da yağ bezleri neredeyse yoktur. Bu yüzden güneşten daha kolay etkilenirler ve hem kanser hem de kırışıklık riski artar. Ayrıca, UV ışınları uçuk oluşumunu da tetikleyebilir. Dr. Arpa, her gün SPF içeren dudak balmı kullanmanızı öneriyor.

Hata 7: SPF’yi akşam iyice temizlememek

Güneş kremi ciltte kaldığında gözenekleri tıkayabilir, bu da özellikle yaz aylarında sivilce ve lekelere neden olabilir. Dr. Arpa, “Mallorca aknesi” olarak bilinen bu durumun, terleme ve güneş kremi birleşimiyle ortaya çıktığını belirtiyor. Bu nedenle:

Yağlı ciltler için hafif, sıvı formda güneş kremleri tercih edin.

Akşamları güneş kremini yüz temizleyici ve duş jeli ile iyice çıkarın.

Özellikle sırt ve dekolte gibi terlemeye meyilli bölgelerde temizlik çok önemlidir.

Güneş kremi sadece yaz tatillerinde değil, yılın her günü bir alışkanlık haline getirilmesi gereken bir bakım adımıdır. Cildinizi korumanın en etkili yollarından biri, doğru ürünü doğru şekilde ve doğru miktarda kullanmaktır.

