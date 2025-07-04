Tatil valizi için 10 güzellik tüyosu

Tatile gitme fikri güzel de valizi hazırlaması biraz zor. Gündüz için bikini, terlik, havlu; akşam için şık elbiseler ve yüksek ökçeleri yerleştirmekle bitmiyor. Cildi korumak da tatil hazırlıklarının önemli bir bölümü haline geldi.

Tatilden miras cilt lekeleri, tahriş olup güneşten kavrulmuş bir ten, yıpranmış saçlar ve yeni kırışıklıklarla dönmek istemiyorsanız, yanınıza almanız gereken bakım ürünleri var. Bir de güzelliğinizin altını çizecek makyaj malzemeleri...

Yüksek faktörlü güneş koruyucu

Cilt tipi ve rengine göre seçilecek güneş koruyucu, açık tenliler için 50, koyu tenliler için 30 koruma faktörü içermeli. Uzmanlar, sivilceli ciltlere yağsız koruyucular öneriyor. Bronzlaşma konusunda hevesli olsanız da yavaş bir bronzlaşma cilt sağlığı ve gençliği için daha uygundur. Bronzlaşmayı kolaylaştırmak için kullanılan kakao yağı, havuç yağı gibi çeşitli ürünler lekelenmelere sebep olabilir. Ayrıca irritasyon veya alerjik reaksiyonlara da yol açabilir. Bu 10 cilt bakım efsanesi ilginizi çekebilir...

Yüz ve vücut nemlendiricisi ABD’de 35 yaş üzerinde yapılan araştırmaya göre, nemlendirici krem kullananların kırışıklık şikâyetlerinin kullanmayanlara kıyasla yüzde 50 azaldığı saptanmış. Sadece tatilde değil, her gün kullanılması gereken nemlendiricileri güneş altında fazla kalınan günlerde hiç ihmal etmemek gerek. Zira nem kaybına uğrayan cildin en üst yüzeyi olan epidermdeki su molekülleri, buharlaşma karşısında koruyucu bariyer görevini yerine getiremez hale gelir ve cilt savunmasız kalır. Güneş sonrası losyon Yoğun buharlaşmayla nem kaybeden cilde içinde vitamin desteği bulunan güneş sonrası losyonları uygulanması, cildin rahatlatmasına yardımcı oluyor. Ayrıca bronzluğu sabitleme özelliği bulunanları da var. Sağlıklı bronzlaşma yöntemlerine bir göz atın! Gözaltı kremi Yüzümüze oranla 7 kat ince olan gözaltlarının güneşten ne kadar etkilendiğini tahmin etmek zor değil. Gözaltlarının kırışmasına engel olmaya çalışan gözaltı kremleri, halkalanma ve morluklarla da savaşıyor. Bu kremlerin güneşkoruma faktörü içerenleri de bulunuyor.

Kendi şampuanınız Saçınıza iyi gelen şampuanı tatilde yanınızda götürmeyi ihmal etmeyin. Otellerin şampuanları saçlarınızı kurutabilir, kepek yapabilir. Kuru saç bakımı içinse bu ipuçlarını takip edebilirsiniz. Saç bakım yağı Cilt kadar saçlar da güneşin zararlı ışınlarından nasibini alıyor. Havuz ve denizin olumsuz etkileri de cabası... Duştan sonra saçlara sürülecek birkaç damla bakım yağı, saçların beslenmesine yardımcı olacağı gibi parlaklık kazanmasını da sağlar. Ayak bakım kremi Kumdan, havuzdan ve klordan etkilenen ayakların sandalet giyildiğinde bakımlı ve çekici görünmesi için bir kreme ihtiyacı olabilir. Artık pek çok markanın ayaklar için geliştirilmiş özel bakım kremleri mevcut. Maskara Akşam yemeğinde güzelliğinizin altını çizecek maskaranızı unutmayın. Sıcak havalarda leke bırakmayan ve akmayan waterproof maskara işinize yarayacaktır. Allık Güneşten hafif pembeleşmiş ve biraz da bronzlaşmış teninizi fondötenle kapatmayın. Doğal güzelliğinizi vurgulayacak bir allık yeterli.

Lip gloss Ruj ve dudak renklendiricisi olmadan elbette tatile çıkılmaz. Bizim yapacağımız hatırlatma, dudaklarınız için kullanacağınız ürünün UV koruması olup olmadığından emin olmanız. Mat ürünler deniz ve klorlu su ile kurumaya meyilli hale gelen dudaklarınıza iyi gelmeyebilir. Nemlendirici özelliği yüksek bir dudak ürünü tatil için uygun bir eşlikçi olur.