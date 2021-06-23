Şişkinlik yapan besinler bazı bireylerde, gaz sıkışmasıyla birlikte gelen ani sancılara neden olduğu için kişinin sosyal hayatını etkileyen büyük bir problemdir. Protein açısından zengin olan et ve sakatatlar, akşam yemeğinde tercih edildiğinde, mide için herhangi bir sorun teşkil etmez. Ayrıca hazır çorbalar dışındaki bütün çorbalar, gaz oluşumunun önüne geçebilir. İşte şişkinlik yapmayan besinler:

Pirinç

Buğdaygiller familyasından olan pirinç, dünya nüfusunun yarısından fazlası için büyük önem taşıyan bir besindir. Özellikle rafine edilmemiş pirinç, lif oranı oldukça yüksek olduğu için, mide için en ideal besinlerden biridir.

Sarımsak

Soğanlı bir bitki türü olan sarımsakla ilgili gaz yaptığı yönünde yanlış bir algı mevcuttur. Sarımsak; öksürük, ishal, astım ve mide şişkinliği gibi problemleri önlediği için sindirim sistemi bozukluklarını önlemede oldukça önemli bir seçenektir.

Karahindiba

Papatyagiller familyasından olan karahindiba içeriğindeki c vitamini, potasyum, demir, kalsiyum, magnezyum, çinko ve fosfor nedeniyle sindirim sistemine dost bir besindir. Nisan ve mayıs aylarında yetişen Karahindibanın, kanı temizleme özelliği de vardır.

Keten Tohumu ve yağı

Keten tohumu ve yağı, yüksek lif içeren bir besin türü olduğu için bağırsakları rahatlatır ve temizler. Keten tohumu, içeriğindeki Omega-3 yağ asidi ile vücuttaki iltihapla da savaşır.

Fesleğen

Ilıman bölgelerde yetişen fesleğen, şifalı bitkiler ailesinde yer alır. Stres, depresyon, uykusuzluk gibi birçok soruna çare olan fesleğen, sindirim sistemi için de vazgeçilmez bir bitkidir. Bağırsakları ve mideyi rahatlatan fesleğen; hazımsızlık, mide krampları ve mide bulantısına oldukça iyi gelir.

Muz

Besleyici bir meyve olan muz, dünya üzerinde meyvesi en çok tüketilen bitkilerden biridir. İçerdiği yüksek lif oranı nedeniyle, bağırsaklardaki yararlı bakterilerin artışına yardımcı olur. İshali önleyici görevi olan muz, ayrıca içeriğindeki potasyum nedeniyle böbrekler için de oldukça faydalıdır.