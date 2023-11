Kendinize iyi bakmak ilişkinizi etkiliyor

Herhangi bir ilişkinin gelişmesi için ortak çaba gerekir ancak istikrarlı ve sağlıklı ilişkiye sahip olabilmek için hemen hemen hepimiz en önemli unsuru ihmal ediyoruz: Kişisel bakımı… Çoğu zaman kendi ihtiyaçlarımızdan ziyade partnerimizin ihtiyacına yönelmemiz aslında önce kendimiz sonra partnerimiz ve ilişkimiz için oldukça sağlıksız.

İlişkilerde öz bakım neden önemlidir?

Öz bakım size önce kendinizi sevmeyi öğretir. Kendinizi sevmezseniz veya kendinizi ihmal ederseniz bünyenizde derin boşluklar yaratırsınız ve bu boşlukları doldurmasını partnerinizden beklersiniz ve hatta farkında olmadan partnerinizi bu duygusal boşluğu doldurmak için “kullanabilirsiniz”. Unutmamak gerekir ki sevgiliniz/eşiniz hayatınıza girmeden önce sizin kendi tercihleriniz, tutkularınız, ihtiyaçlarınız ve değerleriniz vardı hayatınıza biri girdiğinde size dair olan bu değerleri bir kenara atmak zamanla kendinizi unutmanıza neden olup karşınızdaki kişinin daima sizi düşünmesine yönelik bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olur. Oysaki yapılması gereken şey oldukça basit: Önce kendinizi mutlu edeceksiniz, kendinize bakım vereceksiniz. Bunu ilişkinin dışındaki ilgi alanlarınıza ve hobilerinize zaman ayırarak yapabilirsiniz.

Kendinize öncelik vermeniz ve kendiniz için sağlıklı sınırlar belirlemeniz zaman içinde partnerinizin sınırlarına da saygı göstermenizi sağlayacağından ideal bir ilişkiye sahip olmak için yapılması gereken önemli bir harekettir. Tüm bunlara ek olarak yapılan bazı araştırmalar öz bakımın depresyonu, kaygıyı ve stresi azalttığı veya ortadan kaldırdığını göstermiştir. Ayrıca mutluluğu arttırdığı ve enerji seviyelerini iyileştirdiği kanıtlanmıştır. Kendinizin daha sağlıklı, daha mutlu bir versiyonu haline geldikçe partnerinizin hayatında da olumlu etki yaratırsınız.

Uygulamaya başlamanız gereken 5 öz bakım alışkanlığı

1- Öz bakımın gerçekte neyle ilgili olduğunu anlayın

ÖZ bakım yalnızca makyaj, manikür, pedikür değildir. Öz bakım kendinize bakmanız ve zihinsel/fiziksel/duygusal ihtiyaçlarınıza öncelik vermenizle ilgilidir; fiziksel ve zihinsel sağlığınızı korumanızın yanı sıra, size keyif veren aktiviteleri alışkanlıkla takip etmekle ilgilidir. Böylece içinizdeki destek sistemi hem kendinize hem de değer verdiğiniz insanlara yetecektir. Kişisel bakımın bir lüks değil, bir zorunluluk olduğunu anladığınızda, bir bütün olarak hayatınızı etkilediği için ilişkinizi iyileştirme gücünün farkına varacaksınız.

2- Öz bakım ve bencilliğin aynı şey olmadığını bilin

Kişisel bakımı bencillikle ilişkilendirdiğiniz sürece, kendinize öncelik verdiğiniz için kendinizi suçlu hissedeceksiniz. Popüler inanışın aksine, kendinize zaman ve enerji harcamak üretken bir sevgi eylemidir.

3- Kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak insanlarla çevreleyin

Eşiniz dışında benzer düşüncelere sahip insanlarla etkileşime girmek kişisel bakımın önemli bir yönüdür. "Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim" sözünde bir miktar doğruluk payı vardır. Yalnızca etrafınızdaki insanlar ile farklı bir insana dönüşmezsiniz elbette ancak sevdiğiniz insanlarla olmak, içinizdeki ve dolayısıyla ilişkilerinizdeki en iyi yönleri ortaya çıkarmanıza yardımcı olabilir.​​​​​​​

4- “Ben” zamanını planlayın

Evet, kişisel bakımınıza zaman ayırmaya çalışın. Takviminizdeki kaçırılmayacak randevular gibi buna da öncelik verin. Haftada bir “kişisel bakım gecesi” planlamak kadar basit olabilir. İster yan odada kitap okuyor olun ister müzik dinliyor olun, size keyif veren ve yeniden enerji kazanmanıza yardımcı olacak bir şey yapmalısınız.

5- “Hayır” demeyi öğrenin

“Hayır” diyebilme yeteneği, sağlıklı sınırlar koymaya ve kendine güvenmeye doğrudan bağlıdır. Good Therapy'ye göre, "Hayır diyebilmek, başkalarına karşı daha dürüst ve özgün olmanızı sağlayabilir. Avantajlı olduğunuzu hissetme olasılığınız azalabilir ve insanlar, evet demeye daha yatkın olduğunuz şeyler için size gelmeyi öğrenebilirler.” Dürüst olmak ise her sağlıklı ilişkinin temel taşı olarak bilinen güveni artırır.

Unutmadan! Kendinizi mevcut ilişkinizde zorlanırken buluyorsanız, çift terapisinden önce bireysel terapiyi düşünmeyi deneyebilirsiniz. Özellikle partneriniz ilk başta çift terapisi fikrine açık değilse, hayatınızı değiştirecek bir alternatif olabilir…

Her iki partner de sağlıklı ve mutlu olduğunda ilişkiler daha iyi akar. Bu nedenle kişisel bakım rutininize öncelik vermenizi öneririz. Bunu ne kadar çok uygularsanız, kendi varlığınızın ne kadar besleyici olabileceğini o kadar çabuk fark edeceksiniz.

