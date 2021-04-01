Keten tohumu nedir? Ketengiller\u00a0familyas\u0131ndan\u00a0keten\u00a0cinsinin en yayg\u0131n t\u00fcr\u00fc olan keten tohumu, Haziran - A\u011fustos aylar\u0131 aras\u0131nda ipek gibi, mavimsi veya sar\u0131 renkli\u00a0\u00e7i\u00e7ekler\u00a0a\u00e7an bir\u00a0bitkidir. Tohumlar\u0131\u00a0%40 - 45 ya\u011f i\u00e7erir. B12, K ve E vitamini a\u00e7\u0131s\u0131ndan zengin olan keten tohumunda ayn\u0131 zamanda lignanlar, antioksidanlar, lif, protein ve omega-3 gibi \u00e7oklu doymam\u0131\u015f ya\u011f asitleri bulunur. Bitkisel protein kaynaklar\u0131 yaz\u0131s\u0131n\u0131 okumak i\u00e7in t\u0131klay\u0131n... \u00a0 Keten tohumu nas\u0131l kullan\u0131l\u0131r? Keten tohumu; tohum,\u00a0keten tohumu ya\u011f\u0131, keten tohumu tozu, keten tohumu tabletleri ya da kaps\u00fclleri ve keten tohumu unu gibi \u00e7e\u015fitli \u015fekilde kullan\u0131lmaktad\u0131r.\u00a0 \u00a0 Haber i\u00e7in t\u0131klay\u0131n\u0131z... \u00a0 Keten tohumun faydalar\u0131 nelerdir? Kanser riskini azalt\u0131r Keten tohumu, omega-3 ya\u011f asitleri i\u00e7erir. Ara\u015ft\u0131rmalar sonucunda bu ya\u011f asitlerinin farkl\u0131 kanser h\u00fccrelerinin b\u00fcy\u00fcmesini engelledi\u011fi g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fcr. Keten tohumu ayr\u0131ca i\u00e7erdi\u011fi lignanlarla yeni kan damarlar\u0131 olu\u015fmas\u0131n\u0131 engelleyerek t\u00fcm\u00f6r b\u00fcy\u00fcmesini yava\u015flatmaktad\u0131r. \u00a0 Sa\u011fl\u0131kl\u0131 \u015fekilde kilo vermeye yard\u0131mc\u0131 olur Uzun s\u00fcreli tokluk sa\u011flayan keten tohumu ayn\u0131 zamanda v\u00fccutta bulunan zararl\u0131 maddeleri de yok ediyor. \u0130\u00e7inde bulunan ya\u011flar sayesinde v\u00fccudumuzdaki zararl\u0131 ya\u011flar\u0131 ortadan kald\u0131rd\u0131\u011f\u0131 gibi kilo vermede etkilidir. H\u0131zl\u0131 kilo vermenin yollar\u0131 yaz\u0131s\u0131n\u0131 okumak i\u00e7in t\u0131klay\u0131n...\u00a0 \u00a0 Unutkanl\u0131\u011fa iyi gelir Keten ya\u011f\u0131, omega-3\u00a0ya\u011f asitleri bak\u0131m\u0131ndan zengin oldu\u011fu i\u00e7in unutkanl\u0131k konusunda tedavi edici bir etkisi vard\u0131r.\u00a0 \u00a0 Kab\u0131zl\u0131\u011f\u0131 \u00f6nler Keten tohumu suda \u00e7\u00f6z\u00fcnmeyen bir besin oldu\u011fundan sindirim sistemimiz i\u00e7in iyi bir \u00e7\u00f6z\u00fcnmez lif kayna\u011f\u0131d\u0131r. Ba\u011f\u0131rsakta bulunan suyu emerek, ba\u011f\u0131rsaklar\u0131n d\u00fczenli \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olur. Ama keten tohumunu az su ile t\u00fcketirseniz, kab\u0131zl\u0131\u011fa neden oldu\u011fu gibi ba\u011f\u0131rsaklar\u0131n\u0131z\u0131n t\u0131kanmas\u0131na da neden olur. \u00c7ok fazla keten tohumu ve keten tohumu ya\u011f\u0131 t\u00fcketmek de ishale neden olabilir. Kab\u0131zl\u0131k nedenleri nelerdir? yaz\u0131s\u0131n\u0131 okumak i\u00e7in t\u0131klay\u0131n... \u00a0 G\u00fcne\u015f yan\u0131klar\u0131na iyi gelir Keten tohumu ya\u011f\u0131 sivilce, rosacea ve egzama gibi iltihapl\u0131 cilt b\u00f6lgelerini iyile\u015ftirir. Ayn\u0131 zamanda, g\u00fcne\u015f yan\u0131klar\u0131n\u0131 da etkili bir \u015fekilde tedavi eder. \u00c7il ve g\u00fcne\u015f lekeleri i\u00e7in keten tohumu yaz\u0131s\u0131n\u0131 okumak i\u00e7in t\u0131klay\u0131n... \u00a0 Haber i\u00e7in t\u0131klay\u0131n\u0131z... \u00a0 Glutensiz bir besindir Keten tohumu %100 glutensiz oldu\u011fu i\u00e7in \u00e7\u00f6lyak hastal\u0131\u011f\u0131 olanlar t\u00fcketebilir. Glutensiz leziz tarifler yaz\u0131s\u0131n\u0131 okumak i\u00e7in t\u0131klay\u0131n... \u00a0 Keten tohumu nas\u0131l yenir? Keten tohumu t\u00fcketmenin\u00a0en iyi yolu filizlenmi\u015f formda olmal\u0131d\u0131r. Tohumlar\u0131 \u0131slatmak ve sonra filizlendirmek, i\u00e7inde bulunan fitik asidi \u00e7\u0131kar\u0131r. Ayr\u0131ca mineral emilimini art\u0131r\u0131r. Tohumlar \u0131l\u0131k suda 10 dakika ya da so\u011fuk suda 2 saat bekletilmelidir. Daha sonra tohumlar\u0131 sabah m\u0131s\u0131r gevre\u011fine eklenerek t\u00fcketilebilirsiniz. \u00a0