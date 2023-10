Meditasyon, bedeni ve zihni birleştirmeye yardımcı olabilecek çeşitli zihinsel odaklanma tekniklerini kapsayan bir şemsiye terimdir. Konsantrasyon, rahatlama, farkındalık ve duygusal tarafsızlık yönlerini içerir. Birçok insan için bu aynı zamanda manevi bir deneyimdir. Meditasyon genellikle genel refahınızı iyileştirmenin güvenli bir yolu olarak görülür ve bir dizi fiziksel ve zihinsel sağlık faydası sağlayabilir. Rutininize meditasyonu eklemek istiyorsanız, bunu yapmak için günün "kötü" bir zamanı yoktur, ancak sabah meditasyon yapmanın faydaları daha etkili olabilir.

Güne iyi başlamak bir tarafa, fiziksel ve zihinsel olarak pozitif bir dönüşümü başlatmak için en iyi yol, sabah alışkanlıklarınız arasına yogayı eklemek. Devamı: Sabah yogasının faydaları nelerdir?

Meditasyon yapmak için günün en iyi zamanı hangisidir?

Meditasyon yapmak için günün en iyi zamanı, programınıza ve motivasyon seviyenize uygun olan zamandır. Bunu gerçekten yapmaya kararlı olduğunuz zaman aslında önemlidir. Yapılan araştırmya göre, sabahın bunu yapmak için harika bir zaman olduğu ve eğer sabah vakit ayırabilirseniz bu harikadır. Ama eğer değilse, meditasyon için ayırabileceğiniz her zaman doğru zamandır.

Sabah meditasyonunun faydaları nelerdir?

Meditasyonun faydaları günün saatine bağlı değildir, ancak sabah meditasyon yapanların sıklıkla sabahları meditasyonu tavsiye etmelerinin nedenleri vardır.

Güne iyi başlamak

Meditasyon eğitmeni ve bütünleyici sağlıklı yaşam uzmanı olan Aine Rock; sabahları meditasyon yapmanın günün geri kalanının gidişatını belirlediğini açıklıyor. Sabah meditasyonu, önümüzdeki gün için sakinlik ve dengenin temelini atıyor. Zihni merkezlemeye, stresi yönetmeye ve genel duygusal refahı artırmaya yardımcı olur.

Ekstra stresli günleri yönetmek

Sabah meditasyonu, özellikle stresli günlerde endişe, beklenti ve endişe duygularınızı yönetmenize yardımcı olabilir. Asıl önemli olan nokta, meditasyonun güne hazırlanmamıza yardımcı olabileceği ve meditasyon için en az zamanımız olduğunu düşündüğümüz günlerin belki de meditasyondan en çok yararlanabileceğimiz günlerdir.

Sabah huzuru ve sessizliği

Sabah meditasyonu gününüze zemin hazırlayabilir, ancak aynı zamanda düzenli meditasyon yapmak için de zemin hazırlayabilir. Bir klinik sosyal hizmet uzmanı olan Caroline Schmidt'e göre sabahlar, günün koşuşturmasından önce doğuştan gelen bir huzur duygusuna sahip olma eğilimindedir. Zihniniz doğal olarak dinlenme nedeniyle sakinleşir ve etrafınızdaki dünya kolektif uyku nedeniyle sessizdir. Herkes uyumaya devam ederken sabahın erken saatleri, yalnız vakit geçirme fırsatı veriyor. Bu sefer senin için ve yalnız senin için olabilir. Ve bu, teknolojiyle her zamankinden daha fazla birbirine bağlanan bir dünyada deneyimlenmesi oldukça nadir olan bir şey.

Meditasyon yapmak için kolay fırsat

Meditasyon ile ilgili en güzel şeylerden biri, özellikle yeni başladığınızda, bunun için önemli bir zaman ayırmanıza gerek olmamasıdır. Sabahların zaten konforlu ve rahat olduğunuz bir ortamda, yani yatağınızda meditasyonu keşfetmek için mükemmel bir zamandır. Yeni uyandığınız ve hâlâ yatakta yattığınız için, sadece 5 dakika bile olsa kendinizle bağlantı kurma şansını yakalayabilirsiniz. Vücudunuzun battaniyenin altında nasıl hissettiğini dikkatli bir şekilde hissedebilir ve keşfedebilirsiniz.

Ne kadar süre meditasyon yapmalısınız?

Faydaları deneyimlemek için ne kadar süre meditasyon yapmanız gerektiğine ilişkin araştırmalar sınırlı ve karışıktır. Bazı uzmanlar tekrar, yeterlilik ve tutarlılığın süreden daha önemli olduğunu öne sürüyor. 2018'de yapılan bir araştırma, deneyimsiz meditasyon yapanların çoğunun olumlu değişiklikleri fark etmesi için 8 hafta boyunca, günde 13 dakikanın yeterli olduğunu buldu.

Bazen, bir zorlukla doğrudan yüzleşmek için doğru odaklanma ve netlik seviyesine ulaşmak için ihtiyacınız olan tek şey birkaç dakikalık arabuluculuk olabilir. Meditasyon yapmak için gerçekten iyi ya da kötü bir zaman yoktur.

Sabah meditasyonu türleri nelerdir?

Her türlü meditasyon sabah meditasyonu olabilir. Karar verdiğiniz uygulama, hedeflerinize ve ilkelerinize hitap eden bir uygulama olmalıdır. Aralarından seçim yapabileceğiniz meditasyon türlerine örnekler:

farkındalık meditasyonu

manevi meditasyon

odaklanmış meditasyon

mantra meditasyonu

transandantal meditasyon

sevgi dolu şefkat meditasyonu

ilerleyici gevşeme

görselleştirme

yürüyüş meditasyonu

odaklanmış nefes alma

travma bilgili meditasyon

Meditasyon pratiğine başlamak için ipuçları

Meditasyonu yavaş yavaş, gününüze mantıklı ve angarya gibi hissettirmeyecek bir şekilde dahil edebilirsiniz.

5 - 10 dakikalık küçük bir zaman hedefiyle başlayarak,

Mümkünse özellikle meditasyon için zaman ayırmak, ancak esnek kalmak,

Bir meditasyon noktası için evin ya da doğanın farklı alanlarını keşfetmek,

İyi bir uyum bulmak için farklı meditasyon uygulamalarını denemek,

Seçtiğiniz meditasyon formatı hakkında daha fazla bilgi edinmek,

Meditasyon yapan diğer kişilerle bağlantı kurmak ve deneyimleri paylaşmak,

Meditasyon uygulamaları ya da sakinleştirici müzik gibi yardımcıları kullanmak,

Öğrenirken kendinize karşı nazik ve sabırlı olmalısınız. Meditasyonun amacı refahı arttırmaktır ve ilerledikçe sorunları çözmenizde bir sakınca yoktur. Meditasyon yapmak için yanlış zaman yoktur. Sabah, meditasyon için harika bir zaman olabilir, ancak meditasyon için günün "en iyi" zamanı, bu fırsatı değerlendirme olasılığınızın en yüksek olduğu zamandır.

Kaynak: Daniel Bubnis. "What Are the Benefits of Meditation in the Morning?". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/benefits-of-meditation-in-the-morning. (23.10.2023).