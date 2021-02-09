Sevgililer Günü'nü yalnız geçirenlere özel keyifli öneriler

14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamanız için illaki yanınızda birinin olmasına gerek yok. İşte kendi kendinize Sevgililer Günü'nü kutlamak için nedenler ve size iyi gelecek öneriler...

Sevgililer Günü'nü yalnız geçirenlere özel keyifli öneriler
İlişki
09 Şubat 2021 Salı

Sevgiliniz olsa da olmasa da eğer sevgiliniz ile birlikte yaşamıyorsanız 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Covid-19 tedbirlerinden dolayı yalnız geçireceksiniz. Sevgililer Günü'nü yalnız geçirmek kulağa dramatik bir durum gibi gelse de bu yalnızlığın keyfini çıkarmanız mümkün! İşte bugüne özel öneriler...


Yataktan kalkmak istediğiniz an kalkın

Hazır pazar gününe denk gelmişken ve Sevgililer Günü gibi özel bir günü bahane edebiliyorken yatakta neden daha fazla vakit geçirmeyelim ki? Yatağınızın keyfini çıkararak güne başlayın hatta güzel bir kahve veya bitki çayınızı yapıp tekrar yatağınıza dönün. Önerimiz nefesinizi, kendinizi dinleyeceğiniz bir meditasyon yapmanız ancak size ne iyi geliyorsa o an onu yapın.


Meditasyon nedir ve nasıl yapılır?
Meditasyon nedir ve nasıl yapılır?

Güzel bir kahvaltı

Yalnız geçirdiğimiz günlerde ne yazık ki özensiz tabaklar ile öğünleri geçiririz ancak bunu özellikle bugün sakın yapmayın. Çayınızı, portakal suyunuzu hazırlayın ve damak tadınıza, gözünüze hitap eden bir tabak hazırlayın.


Öz bakım zamanı

Cildiniz için peelinglerinizi, maskenizi hazırlayın, manikürünüzü, pedikürünüzü yapın, saç bakım yağınızı saçınıza sürün ve saçlarınızı sıcak bir havluya sararak bir süre daha oturun.


Güzel bir duş ile başlayın

Küvetiniz varsa kesinlikle doldurun ve sıcak suyun keyfini çıkarın. Ancak banyo keyfi yapmak için küvet şart değil; duş teknesi varsa da aramotik kokular eşliğinde sıcak suyun altında yine keyif yapabilirsiniz.


Bitkisel banyolarla dinlenin, gençleşin
Bitkisel banyolarla dinlenin, gençleşin

Kendinize masaj yapın

Bacaklarınıza, kollarınıza, yüzünüze dokunun önerimiz lavanta yağı ile bu masajı gerçekleştirmeniz... Güzel bir müzik açmayı unutmayın!


Bir mektup yazmaya ne dersiniz?

Bir mektup yazın ama alıcısı da göndericisi de aynı kişi olsun. Yani kendinize hatıra bırakın. Size iyi gelecek şeyleri, planlarınızı, yaptıklarınızı, yapamadıklarınızı, kendinizi sevdiğinizi daha fazla sevebileceğinizi ifade edin. E ne de olsa "Sevgi"liler Günü...


Sevgiliniz varsa...

Kendinize bu zamanı ayırdıktan sonra sevgiliniz varsa ona zaman ayırabilirsiniz. İkiniz de ev halinizden uzaklaşıp, birbiriniz için hazırlanıp görüntülü konuşma aracılığı ile karşılıklı bir şeyler içebilirsiniz.


Sevgiliniz yoksa...

Sevginizi paylaştığınız insanları arayın ve bu özel günü onlarla kutlayın. Bu fikri yadırgamayın, emin olun bunu yaptığınız insanlar da sizi gülümseyerek karşılayacak ve pozitif enerjiniz yayılacak.


Güzel bir film, kitap, dizi...

Yeni bir diziye başlamaya ne dersiniz? Ya da kitaba, filme? Bugünü kendi keyfinize ayırdınız unutmayın!


Akşam yemeği...

Eğer mümkünse dışarıdan bir yemek sipariş edin. Karbonhidrat mı? Neden olmasın?


Yatağa geçmeden önce

-Her şey planladığımız gibi giderse- güzel bir gün geride bıraktınız değil mi? O zaman bu daha pozitif günler için bir başlangıç olsun. Yeni haftaya iyi dilekler ile başlayın, kendinize daha çok inanın, kendinizi daha çok sevin. Böyle rutinleri özel gün bahanesi olmaksızın hayatınıza geçirin, hayatın keyfini çıkarın!


Yeni kararları hayata geçirebilmek için öneriler
Yeni kararları hayata geçirebilmek için öneriler


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