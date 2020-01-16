Yeni kararlar almak

Yeni yıl için yeni kararlar aldınız, ne var ki bir türlü uygulayamıyorsunuz. Sizi tutan bazı düşünce kalıpları, yeni kararları hayata geçirmenize engel olabilir. İşte daha mutlu bir hayat için aldığımız kararlardan bizi alıkoyan alışkanlıklar ve bunlardan kurtulma yolları…

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    Korktuğunuz için çok istediğiniz bir şeye başlamamak

    Araba kullanmayı hala öğrenmemiş veya tek başına seyahate çıkmamış olabilirsiniz. “Ya beceremezsem?” gibi düşünceler yüzünden çok hayal ettiğiniz bir şeyden uzak kalabilirsiniz. Aslında birçok korkunun temeli, şimdiki hayatımızla ve bilinç halimizle ilgisi olmayan, çok geçmişte kalan bir deneyim yüzünden atılmış olur. Korkunun başlangıcına inmek ve ona sebep olan olayı hatırlamak bile, iyi bir başlangıç olabilir. Geçmişte yaşadığınız korku ile şimdi sizi alıkoyan korku arasında ayrım yapmak, ona bir adım dışarıdan bakmanızı sağlar. Böylece o korkunun geçmişte yaşanan bir olayla bağlantılı olduğunu fark etmek kolaylaştır. Bu farkındalık sayesinde cesaretiniz artar. Hayatınızı tehlikeye atmayacak bir konuysa, harekete geçmek için biraz motivasyon ve çaba bazen yeterli olur.

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    Hayatınızı sosyal medyada görünen diğer hayatlarla karşılaştırmak

    Başkalarının sosyal medyadaki paylaşımlarına ve fotoğraflarına özenmeden duramıyor musunuz? Kendinize şunu hatırlatmanız yardımcı olabilir; Eğlence dolu birçok kare, ünlülerin pozları bile aslında bir ön hazırlık sonrasında paylaşılıyor. Sosyal medyada influencer olmak iş haline dönüştüğünde, birçok fotoğraf aslında önceden tasarlanıyor ve üzerine çalışılarak yayınlanıyor. Başka yaşamlarla kendi yaşamınızı çok fazla karşılaştırdığınızı fark ettiğinizde, kendi hayatınızdaki olumlu yanları hatırlayın. Belki de o anda çok daha avantajlı bir durumda olabilirsiniz. Kendi yaşamınızda neleri eksik hissettiğinizi fark etmeye çalışın. Gerekirse aldığınız kararları gözden geçirin. Başka yaşamlarda ne ilginizi çekiyor? İlginizi çeken şey hangi ihtiyacınıza dokunuyor? Aldığınız ama uygulayamadığınız karara bir de bu gözle bakın ve gerekirse kararı gözden geçirin. Fikriniz değişmediyse harekete geçin. Bu sizin kendi yaşamınız. Onun içinde yol alın.  

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    Kontrol edemeyeceğiniz durumlar için endişe etmek 

    Bazı olaylar biz ne yaparsak yapalım gerçekleşir. Elimizden geleni yapmış olsak bile istemediğimiz sonuçlar doğuran olaylar yaşamış olabiliriz. Geçmişte sadece bunlar varmış gibi görünse de zihnimizin aslında çoğunlukla kötü anıları hatırlamaya meyilli olduğunu da bilmek gerek. Kontrol edemeyeceğimiz şeyler olabildiği gibi, bundan sonraki birçok şeyin bizim katılımımızla şekillenebileceğini bilmek gerek. Endişe ve kaygı, doğal duygulardır ve hayatın bir parçasıdır. Ancak bunlar sizi eyleme geçmekten alıkoyan seviyeye gelirse, üzerinde durmak gerekir. Yaşamınızda gerçekten neyin sizin elinizde olup olmadığını gerekirse bir kenara yazıp üzerinde çalışın. Halen harekete geçmek sizi korkutuyorsa, kaygı ve anksiyete hali yüksekse, bir uzman yardımı gerekebilir.  

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