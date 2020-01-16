Her şeyde haklı çıkma ihtiyacı
Herkes yanılabilir! Hepimiz tartışmalarda haklı olmaya gayret ederiz ancak bu, tartışma konusundan daha fazla strese bile neden olabilir. Bazen tartışma esnasında takıldığımız bazı kelimeler ve cümleler, altta yatan daha büyük sorunların önüne geçer. Tartıştığımız kişinin sarf ettiği bir söz bizde bir tetiklenme yaratabilir. Bu da asıl tartışma konusundan uzaklaştıracak yeni bir tartışma zincirini başlatabilir. Sadece haklı çıkmak için küçük detaylara takılı kalmak size vakit kaybettirebilir. Büyük resmi görmekten ve asıl isteklerinizi, kararlarınızı uygulamaktan uzaklaştırabilir. Hayatınızın genelinde enerjinizi ne ile tükettiğinize bakın. Küçük detaylara takılmak ilerlemenizi durdurmuş, motivasyonunuzu düşürmüş olabilir. Günlük yaşamda yapılan tartışmaların etkisi, tartışmanın sebebinden daha büyük hale gelebilir. Bu da öfkeye, endişeye ve kendi kendine konuşma zincirini başlatabilir. Haklı çıkma ihtiyacı yerine kavganın sebebi olan probleme odaklanın. Gerekirse “Aşırı tepki verdim” demekten çekinmeyin. Bu sizi haksız göstermez ama tartışma odağına dönerek konuyu etkili şekilde halletmenizi sağlar.