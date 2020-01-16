Korktuğunuz için çok istediğiniz bir şeye başlamamak

Araba kullanmayı hala öğrenmemiş veya tek başına seyahate çıkmamış olabilirsiniz. “Ya beceremezsem?” gibi düşünceler yüzünden çok hayal ettiğiniz bir şeyden uzak kalabilirsiniz. Aslında birçok korkunun temeli, şimdiki hayatımızla ve bilinç halimizle ilgisi olmayan, çok geçmişte kalan bir deneyim yüzünden atılmış olur. Korkunun başlangıcına inmek ve ona sebep olan olayı hatırlamak bile, iyi bir başlangıç olabilir. Geçmişte yaşadığınız korku ile şimdi sizi alıkoyan korku arasında ayrım yapmak, ona bir adım dışarıdan bakmanızı sağlar. Böylece o korkunun geçmişte yaşanan bir olayla bağlantılı olduğunu fark etmek kolaylaştır. Bu farkındalık sayesinde cesaretiniz artar. Hayatınızı tehlikeye atmayacak bir konuysa, harekete geçmek için biraz motivasyon ve çaba bazen yeterli olur.