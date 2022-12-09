Yorgunken çocuğunuzla oynayabileceğiniz oyunlar

S\u0131cak-So\u011fuk\nYapman\u0131z gereken tek \u015fey evinizde bulunan bir nesneyi \u00e7ocu\u011funuzu \u00e7ok da u\u011fra\u015ft\u0131rmadan bulabilece\u011fi bir yere saklamak. Ard\u0131ndan \u00e7ocu\u011funuz ararken onu "s\u0131cak" veya "so\u011fuk" diyerek y\u00f6nlendirip e\u011flenmesini sa\u011flayabilirsiniz.. G\u00f6lge oyunlar\u0131\n\u00c7ocu\u011funuzun odas\u0131nda bulunan oyun \u00e7ad\u0131r\u0131 veya \u00e7ar\u015faftan yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z \u00e7ad\u0131r\u0131n i\u00e7inde ihtiyac\u0131n\u0131z olan \u015fey bir el feneri. Ard\u0131ndan bunu \u00e7ad\u0131r\u0131n tepesine yans\u0131tarak ellerinizle \u00e7e\u015fitli hayvan fig\u00fcrleri yaparak \u00e7ocu\u011funuzu e\u011flendirebilirsiniz.. Doktorculuk\nDoktorunuzun odas\u0131ndaki yata\u011f\u0131n\u0131n \u00fcst\u00fcnde uzan\u0131p muayene olmay\u0131 bekleyebilirsiniz. \u015eikayetlerinizi dile getirin ve doktorunuzun tan\u0131s\u0131n\u0131 koymas\u0131n\u0131 bekleyin. . Kuaf\u00f6rc\u00fcl\u00fck\nBiraz bak\u0131ma ihtiyac\u0131n\u0131z oldu\u011funu mu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorsunuz? \u00d6yleyse \u00e7ocu\u011funuzun kuaf\u00f6r oyuncaklar\u0131yla kuaf\u00f6rc\u00fcl\u00fck oynay\u0131p onun keyifli vakit ge\u00e7irmesini sa\u011flayabilirsiniz. F\u00f6n \u00e7ekerken f\u00f6n makinesi sesi \u00e7\u0131kar\u0131n, sa\u00e7\u0131n\u0131z\u0131 keserken makas sesi.... Arkeolojik kaz\u0131\nBir batteniyenin i\u00e7ine yerle\u015ftirdi\u011finiz k\u00fc\u00e7\u00fck oyuncaklarla birlikte bekledi\u011fnizde battaniyenin alt\u0131ndaki fosil ve di\u011fer kal\u0131nt\u0131lar\u0131 t\u0131pk\u0131 bir arkeolog hassasl\u0131\u011f\u0131nda \u00e7\u0131karmas\u0131n\u0131 bekleyin.. Ejderha\nD\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn ki siz bir ejderhas\u0131n\u0131z ve \u00e7ok de\u011ferli bir hazinenin \u00fcst\u00fcnde uyuyorsunuz. Acaba \u00e7ocu\u011funuz siz uyanmadan bu hazineye eri\u015febilecek mi?.
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