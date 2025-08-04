Çiftler ayrı yatakta: Uyku boşanması

Horlama, farklı uyku saatleri ve gece huzursuzluğu nedeniyle çiftler giderek daha fazla ayrı yataklarda uyumayı tercih ediyor.

Çiftler ayrı yatakta: Uyku boşanması
İlişki
Giriş: 04 Ağustos 2025 14:18 Güncelleme: 04 Ağustos 2025 14:20
ABONE OL

Yeni bir anket, yetişkinlerin şaşırtıcı bir şekilde önemli bir kısmının partneriyle aynı yatakta veya odada uyumadığını ortaya koydu. Farklı gece rutinleri, horlama, dönüp durma… Partnerinizle aynı yatakta uyumak her zaman iyi bir gece uykusu anlamına gelmeyebilir. Ankete göre birçok çift, bu uyumsuz uyku alışkanlıklarıyla başa çıkmak için “uyku boşanması” yöntemine başvuruyor.


Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi’nin (AASM) yayımladığı anket, ABD’li yetişkinlerin yaklaşık üçte birinin partneriyle aynı yatağı paylaşmadığını veya evin başka bir odasında uyuduğunu ortaya koydu. Peki, uyku boşanması gerçekten daha iyi dinlenmenin anahtarı mı? Herkese uyan tek bir çözüm yok, ancak uzmanlara göre bu yöntem faydalı olabilir.


Dr. Seema Khosla: “Ayrı uyku alanlarında uyumak, her iki partnerin de daha iyi uyumasını sağlayabilir. Bu yöntem özellikle her iki taraf birbirini rahatsız ediyorsa etkili olabilir. Örneğin, bir partner horlar, diğerini uyandırır; ardından uyanan partner, horlayan kişiden dönmesini ister ve bu şekilde ikisi de uykusundan olur" açıklamasında bulundu.


Mutlu çiftler ayrı yataklarda uyumayı tercih ediyor!
Mutlu çiftler ayrı yataklarda uyumayı tercih ediyor! Bir araştırmaya göre, çiftlerin ...
Ayrı uyuyoruz ama birbirimizi seviyoruz! Yapılan bir araştırmaya göre, çi...

Uyku boşanması yaygın

AASM’nin 5 - 13 Haziran tarihleri arasında, 2.007 yetişkinle yaptığı ankete göre katılımcıların %31’i partneriyle uyku boşanması yaşıyor. Bunun %23’ü tamamen farklı bir odada uyumayı tercih ederken, %13’ü partneriyle aynı odada ama farklı yataklarda uyuyor. Bu oran, 35 - 44 yaş aralığındaki Y kuşağında en yüksek seviyede: Neredeyse %40’ı partneriyle uyku boşanması yaşadığını söylüyor. 65 yaş ve üzerindekilerde ise bu oran yalnızca %18.


Anket ayrıca partnerine uyum sağlamak için başka değişiklikler yapan kişilerin olduğunu da gösterdi:

  • %37’si normalde istediğinden farklı bir saatte yatağa gidiyor
  • %15’i partnerini rahatsız etmemek için sessiz alarm kullanıyor

Genel olarak erkekler, kadınlara kıyasla bu değişiklikleri yapmaya ve uyku boşanmasında yatağı terk eden taraf olmaya daha yatkın. Bu verilerin özellikle ilginç çünkü anket, genellikle rahatsız eden partner yerine rahatsız edilen partnere odaklanıyor. Ancak bu veriler öz bildirime dayalı; kontrollü bir deney ortamında gözlem yapılmadığı için sınırlı olduğunu da vurguluyor.


Neden ayrı uyuma kararı alınır?

Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Doçenti Yue Leng, uyku boşanmasının “uyku kalitemizle doğrudan ilişkili” olduğunu ve uyku kalitesini artırmak isteyenlerin ciddiye alması gerektiğini söylüyor. Leng’e göre partnerden ayrı uyumayı tercih etmenin yaygın sebepleri şunlar:

  • İş stresi
  • Çakışmayan iş saatleri
  • Horlama

Bu sorunların özellikle genç Y kuşağı çiftlerde daha yaygın olması, onların uyku boşanmasını daha çok benimsemesini açıklayabilir. Ayrıca bu kuşak, ilişkilerinin farklı yönlerini müzakere etmeye daha açık olabilir; oysa yaşça büyük kuşaklar, ayrı uyumanın “ilişkide bir sorun” anlamına geldiğini düşünebilir. Uzmanlara göre, Y kuşağı aynı zamanda “teknolojiye hâkim” ve iyi uyku yollarını araştırmaya daha hevesli. Ayrıca uzun yıllardır birlikte uyuyan çiftler kadar partnerlerinin uyku alışkanlıklarına alışkın olmayabilirler.


Uyku boşanmasının artı ve eksileri

Ayrı uyumak, partnerinizden kaynaklanan uykusuzluk riskini azaltır ve genel uyku kalitenizi artırabilir. Psikolog Michelle Drerup, REM uykusu davranış bozukluğu gibi durumlarda ayrı uyumanın sıklıkla önerildiğini söylüyor. Bu bozuklukta kişi, rüya görürken tekme atma, vurma gibi partnerine zarar verebilecek istemsiz hareketlerde bulunabiliyor.


Ancak uyku boşanması her çift için uygun değil. Drerup’a göre yalnız uyumak, bazı kişilerde güvenlik hissini azaltabilir ve daha hafif uyumalarına neden olabilir. Partnerin varlığı, güven hissi sağlayarak uykusuzluk ve uyku bölünmelerini azaltabilir. Ayrıca ayrı uyumak, bazı çiftlerde yakınlığı da azaltabilir.


Size en uygun uyku düzenini seçmek

Partnerler, uyku alışkanlıkları ve yaşam tarzına en uygun yöntemi açıkça konuşmalı. Uyku problemleri yaşıyorsanız partnerinizle konuşarak ayrı uyumanın nasıl uygulanabileceğini değerlendirin. Bu kalıcı mı olacak, sadece iş günlerinde mi uygulanacak? Kulak tıkacı ya da oda sıcaklığını değiştirmek sorunu çözer mi? Uzmanlar kararın; iş saatleri, uyuma zamanları, horlama durumu ve gece uyanma sıklığı gibi faktörlere bağlı olduğunu belirtiyor.


Bazı çiftlerin uyku boşanması kararı aldığında birlikte kaliteli zaman geçirmeye öncelik verilmesi gerektiğini söylüyor. Örneğin; uyumadan önce bir süre aynı yatakta vakit geçirip sonra ayrı yataklara geçebilirsiniz. Her çift için uyku alanını optimize etmek mümkün olmayabilir; fiziksel alan kısıtlamaları veya partnerin isteksizliği engel olabilir. Burada makul bir uzlaşma şart.



Kaynak: Brian Mastroianni. "Sleep Divorce? One in Three Couples Sleeps Separately—Why It Might Help You Get More Rest". Şuradan alındı: https://www.health.com/do-sleep-divorces-lead-to-better-sleep-11780674. (01.08.2025).


Uyku pozisyonunuz ilişkinize dair ne söylüyor?

Uyku pozisyonuna göre ilişki analizi yapıyoruz! İşte uyuma şekillerinize göre ilişkinizin verdiği sinyaller...

17
Başınızı göğsüne koyuyorsanız Başınızı göğsünde dinlendiriyorsanız, uyurken bile kalp atışlarını duyabilirsiniz. Bu var olan en romantik sarılma pozisyonlarından birisidir. Eğer partnerinizle bu şekilde uyumayı tercih ediyorsanız, sizi korumaya ve güvende hissetmenizi sağlamaya çalışıyor demektir. Sizi dünyadaki tüm kötülüklere karşı korumaya hazır olduğunu gösterir.
Sadece bir el ya da bacakla dokunmak Eğer sarılırken el ele tutuşuyor ya da bir bacağınızı sevgilinizin üzerine atıyorsanız, bu dengeli bir ilişki yaşadığınızı gösterir. İlişkinizde biraz alana sahip olmaktan hoşlandığınızı gösterir ama yine sevgilinizin yanınızda olduğunu hissetmek ve bilmek istersiniz.
Karşılıklı kucaklaşıyorsanız Bu en yoğun sarılma konumudur. Eğer iki insan uyurken kucaklaşıyorsa, vücutları birbirlerine iç içe geçer. Aslında oldukça konforsuz bir pozisyon olduğu için genellikle ilişkinin sadece ilk zamanlarında gözlemlenir. Duyguların çok ateşli ve tutkulu olduğu dönemde. Birbirlerinden ayrı bir saniye bile geçirmek istemediklerini gösterir.
Yüz yüze uyumak Yüz yüze uyumayı seven çiftler, konuşmayı seven çiftlerdir. İletişim kurmanın sağlıklı bir ilişkinin önemli bir parçası olduğunu düşünürler ve muhtemelen geceleri de konuşurken uykuya dalarlar.
Büyük ve küçük kaşık Erkek arkadaşınız size ya da siz ona arkadan sarıldığınızda buna kaşık pozisyonu denilir. Her iki durumda da sarılan koruyucu taraftır ve diğerine zarar gelmesini istemez. Sarılınan taraf ise şımartıldığını ve korunduğunu hissetmekten hoşlanır.
Hiç dokunmamak Bazı çiftler yatakta dinlenirken birbirlerine hiç dokunmamayı tercih ederler. Bu farklı anlamlara gelebilir. Ya ilişkileri sarılmaya ihtiyaç duymayacakları kadar yerleşik ve sağlamdır ya da ilişki tehlikededir ve artık birbirlerine dokunma ihtiyacı duymuyorlardır.
Balayı sarılması Uyku pozisyonlarının en samimisi; bu, kaşığın daha az yaygın alternatifi, yoğun duyguların mevcut olduğu anlarda ortaya çıkar - seks sonrası ya da ilişkinin başları gibi. Bazı çiftler, ilişkilerinin tamamı boyunca koruyabilir bu pozisyonu; ancak çift, birbirine, ayrı yatamayacak derecede bağımlı hale gelebilir.
Kaşık pozisyonu Kaşık: çiftler arasındaki en yaygın pozisyonlardan birisi - özelliklede 3 ila 5 yıllık evliler arasında. Kaşık, partnerinizle aranızda maksimum temas sağlayarak fiziksel yakınlığı garantiler. Tam olarak erotik değildir; daha çok rahatlatıcı ve güvenlidir.
Takip Bu pozisyon, teknik açıdan kaşıktır; ama bir taraf, diğerini kovalar. Partnerinizin sırtı size dönük bir şekilde yatağın diğer tarafına döndüğünü düşünün. Takip, ona yaklaşıp kaşık şeklini aldığınız pozisyondur. Bu da iki anlama gelebilir. Sonuç olarak oluşan kaşık, karşı taraf kendi alanını istediğinden, illegal kaşık olarak etiketlenebilir. Alternatif olarak, kendini uzaklaştıran kişi, kovalanmak istiyor da olabilir; bir tür oyun daveti gibi.
Tüm alanı kaplamak Bu bir sarılma şekli olamasa da çoğu çift için uyurken geçerli bir pozisyondur. Taraflardan biri yataktaki büyük bölümü kaplarken, diğeri kendine kalan alanla yetinir. Bunun anlamı az yer kaplayan tarafın diğerinin mutluluğu için fedakarlık yapmaya hazır olduğudur.
Çatıdaki kiremitler gibi Bu pozisyon, güçlü egoların ve bir tür yetki hissinin işaretidir ve oldukça popülerdir. Partnerlerden biri sırt üstü yatarken, diğeri partnerinin omzunda dinlenerek bağımlı ve uysal partner haline gelir. Bu pozisyonda güçlü bir arkadaşlık ve koruma hissi olduğundan, yüksek derecede güven vardır.
Bacaktan sarılma Bu pozisyon, iki şeyi gösteriyor olabilir: birincisi, çift, fiziksel yakınlık gösterme konusunda çok rahat değildir ve bacaklar kazara temas eder. İkincisi, tamamıyla tersi olabilir; aşinalık, konfor ve sevgi göstergesi olabilir - neredeyse gizli bir şifre gibi.
Hafifçe bağlı İlk çıkmaya başladığınızda ya da evlendiğinizde, kendi uyku pozisyonunuzun pahasına, ne kadar yakın bir şekilde uyuduğunuzu hatırlıyor musunuz? Ama zaman geçtikçe, insanlar bu pozisyonu benimsemeye başlarlar - kaşığın biraz daha mesafeli olanını. Yakınlıktan ödün vermeden daha fazla alan ve konfor sağlayarak güven anlamına gelir.
Sevgilinin beşiği Bir öncekinin daha güçlü, daha samimi versiyonu; sevgilinin beşiğinde, partnerlerden biri, diğerini omzunda yatırmaktansa, kolları ile tutar. Elde kalan ise bir tür korunma ve güvenlik hissi yaratan şefkatli, anaç ve samimi bir pozisyondur.
Zen stili Bu pozisyon, uzun süredir birlikte olan çiftlerde öne çıkar. Zaman geçtikçe, kişiler, bağımsızlıklarını ve kişisel alanlarını yeniden elde etmek isterler. Zen, sarılma olmaksızın fiziksel temas yaratan, bağlanabilirlik ile bağımsızlık arasındaki ödündür.
Yengeç İşte birkaç anlamı olan, belirsiz bir uyku pozisyonu daha. İlişkinizde zorlu bir dönemden geçiyorsanız ya da anlaşmazlıklarınız olduysa, bu pozisyon, sizin ya da partnerinizin, birbirinizden uzaklaşma ihtiyacı yaratarak, sorunları vurgulama yönteminiz olabilir. Canınızın yandığı anlamına da gelebilir. Nasıl otururken pozisyon değiştiriyorsanız, yataktayken de yeni pozisyonlara geçersiniz. Ya da gerçekten yaratıcı uykucularsınız.
Arkası yarın Bu pozisyon, takibe oldukça benzer; ancak bu sefer kovalamaca yoktur, çünkü diğer taraf böyle bir şey istememektedir. Yani tam olarak 'arkası yarın'dır; ne olduğunu merak ettiğinizle kalırsınız. Bir şeylerin ters gidip gitmediğini merak etmeye başlarsınız; partneriniz neden çekiliyordur? Öfke? Üzüntü? Kin? İşte bu anda, karşınızdaki kişiyi analiz etmeli ve gerçekten alana ihtiyacı olup olmadığını görmelisiniz. Zamanla geri gelecektir. Fotoğraflar yapay zeka ile oluşturulmuştur.


YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.