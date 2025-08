Çiftler ayrı yatakta: Uyku boşanması

Yeni bir anket, yetişkinlerin şaşırtıcı bir şekilde önemli bir kısmının partneriyle aynı yatakta veya odada uyumadığını ortaya koydu. Farklı gece rutinleri, horlama, dönüp durma… Partnerinizle aynı yatakta uyumak her zaman iyi bir gece uykusu anlamına gelmeyebilir. Ankete göre birçok çift, bu uyumsuz uyku alışkanlıklarıyla başa çıkmak için “uyku boşanması” yöntemine başvuruyor.

Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi’nin (AASM) yayımladığı anket, ABD’li yetişkinlerin yaklaşık üçte birinin partneriyle aynı yatağı paylaşmadığını veya evin başka bir odasında uyuduğunu ortaya koydu. Peki, uyku boşanması gerçekten daha iyi dinlenmenin anahtarı mı? Herkese uyan tek bir çözüm yok, ancak uzmanlara göre bu yöntem faydalı olabilir.

Dr. Seema Khosla: “Ayrı uyku alanlarında uyumak, her iki partnerin de daha iyi uyumasını sağlayabilir. Bu yöntem özellikle her iki taraf birbirini rahatsız ediyorsa etkili olabilir. Örneğin, bir partner horlar, diğerini uyandırır; ardından uyanan partner, horlayan kişiden dönmesini ister ve bu şekilde ikisi de uykusundan olur" açıklamasında bulundu.

Uyku boşanması yaygın

AASM’nin 5 - 13 Haziran tarihleri arasında, 2.007 yetişkinle yaptığı ankete göre katılımcıların %31’i partneriyle uyku boşanması yaşıyor. Bunun %23’ü tamamen farklı bir odada uyumayı tercih ederken, %13’ü partneriyle aynı odada ama farklı yataklarda uyuyor. Bu oran, 35 - 44 yaş aralığındaki Y kuşağında en yüksek seviyede: Neredeyse %40’ı partneriyle uyku boşanması yaşadığını söylüyor. 65 yaş ve üzerindekilerde ise bu oran yalnızca %18.

Anket ayrıca partnerine uyum sağlamak için başka değişiklikler yapan kişilerin olduğunu da gösterdi:

%37’si normalde istediğinden farklı bir saatte yatağa gidiyor

%15’i partnerini rahatsız etmemek için sessiz alarm kullanıyor

Genel olarak erkekler, kadınlara kıyasla bu değişiklikleri yapmaya ve uyku boşanmasında yatağı terk eden taraf olmaya daha yatkın. Bu verilerin özellikle ilginç çünkü anket, genellikle rahatsız eden partner yerine rahatsız edilen partnere odaklanıyor. Ancak bu veriler öz bildirime dayalı; kontrollü bir deney ortamında gözlem yapılmadığı için sınırlı olduğunu da vurguluyor.

Neden ayrı uyuma kararı alınır?

Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Doçenti Yue Leng, uyku boşanmasının “uyku kalitemizle doğrudan ilişkili” olduğunu ve uyku kalitesini artırmak isteyenlerin ciddiye alması gerektiğini söylüyor. Leng’e göre partnerden ayrı uyumayı tercih etmenin yaygın sebepleri şunlar:

İş stresi

Çakışmayan iş saatleri

Horlama

Bu sorunların özellikle genç Y kuşağı çiftlerde daha yaygın olması, onların uyku boşanmasını daha çok benimsemesini açıklayabilir. Ayrıca bu kuşak, ilişkilerinin farklı yönlerini müzakere etmeye daha açık olabilir; oysa yaşça büyük kuşaklar, ayrı uyumanın “ilişkide bir sorun” anlamına geldiğini düşünebilir. Uzmanlara göre, Y kuşağı aynı zamanda “teknolojiye hâkim” ve iyi uyku yollarını araştırmaya daha hevesli. Ayrıca uzun yıllardır birlikte uyuyan çiftler kadar partnerlerinin uyku alışkanlıklarına alışkın olmayabilirler.

Uyku boşanmasının artı ve eksileri

Ayrı uyumak, partnerinizden kaynaklanan uykusuzluk riskini azaltır ve genel uyku kalitenizi artırabilir. Psikolog Michelle Drerup, REM uykusu davranış bozukluğu gibi durumlarda ayrı uyumanın sıklıkla önerildiğini söylüyor. Bu bozuklukta kişi, rüya görürken tekme atma, vurma gibi partnerine zarar verebilecek istemsiz hareketlerde bulunabiliyor.

Ancak uyku boşanması her çift için uygun değil. Drerup’a göre yalnız uyumak, bazı kişilerde güvenlik hissini azaltabilir ve daha hafif uyumalarına neden olabilir. Partnerin varlığı, güven hissi sağlayarak uykusuzluk ve uyku bölünmelerini azaltabilir. Ayrıca ayrı uyumak, bazı çiftlerde yakınlığı da azaltabilir.

Size en uygun uyku düzenini seçmek

Partnerler, uyku alışkanlıkları ve yaşam tarzına en uygun yöntemi açıkça konuşmalı. Uyku problemleri yaşıyorsanız partnerinizle konuşarak ayrı uyumanın nasıl uygulanabileceğini değerlendirin. Bu kalıcı mı olacak, sadece iş günlerinde mi uygulanacak? Kulak tıkacı ya da oda sıcaklığını değiştirmek sorunu çözer mi? Uzmanlar kararın; iş saatleri, uyuma zamanları, horlama durumu ve gece uyanma sıklığı gibi faktörlere bağlı olduğunu belirtiyor.

Bazı çiftlerin uyku boşanması kararı aldığında birlikte kaliteli zaman geçirmeye öncelik verilmesi gerektiğini söylüyor. Örneğin; uyumadan önce bir süre aynı yatakta vakit geçirip sonra ayrı yataklara geçebilirsiniz. Her çift için uyku alanını optimize etmek mümkün olmayabilir; fiziksel alan kısıtlamaları veya partnerin isteksizliği engel olabilir. Burada makul bir uzlaşma şart.

