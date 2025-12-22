Yılbaşı döneminde süslenen ağaç, birçok ev için atmosferin merkezinde yer alır. Ancak kediler için bu süsleme; tırmanılacak dallar, sallanan objeler ve keşfedilmeyi bekleyen yeni kokularla dolu cazip bir oyun alanına dönüşür. İlk bakışta masum görünen bu merak ise devrilen süslemeler, zehirli iğne yapraklar ve kırılan aksesuarlar gibi ciddi güvenlik risklerini beraberinde getirebilir.

Peki, yılbaşı ağacını ve kedinizi güvende tutmanın yollarını nelerdir? Yılbaşı ağacınızı nasıl 'kediye dayanıklı' hâle getirebilirsiniz?

Kediler yılbaşı ağaçlarını neden sever?

Kediler doğaları gereği tırmanmayı sever, bu da yılbaşı ağacını onlar için mükemmel bir oyun alanı hâline getirir. Ağaç; tünemek ve oynamak için ideal alanlar sunar, saklanma noktaları barındırır ve odayı yukarıdan gözlemleyebilecekleri yeterli yüksekliğe sahiptir.

Kedi davranış danışmanı Kate Luse, ağaçların kedilerin içgüdüsel olarak ilgi duyduğu dikey alanlar sunduğunu ve onları aşağıda olabilecek rahatsız edici unsurlardan uzaklaştırdığını söylüyor.

Veteriner hekim Kendall Putnam’a göre ise yılbaşı ağaçları, dış ortamı çağrıştırdığı için kediler için daha da cazip hâle geliyor. Tırmanılabilir dallar ve ağacın altındaki sıcak, korunaklı alanlar kediler için karşı konulmaz olabilir. Bu nedenle ağacın güvenli ve sağlam bir şekilde sabitlenmesi büyük önem taşıyor. Yılbaşı ağacınızı kedilere karşı nasıl güvenli hâle getirebilirsiniz? Uzmanlar, bu yılbaşı sezonunda hem kedinizi koruyup hem de dekorasyonun keyfini çıkarmanız için önerilerini paylaşıyor. Kedi dostu bir ağaç seçin Gerçek yılbaşı ağaçları cazip olsa da, evinizde meraklı bir kedi varsa yapay ağaç tercih etmek en güvenli seçenektir.Gerçek ağaçlar genellikle pestisitlerle ilaçlanır ve kediler ağaca sürtündüğünde bu maddeleri deri yoluyla emebilir. Ayrıca, dökülen iğne yaprakların yutulması kedilerde ciddi sindirim problemlerine yol açabilir. Ağaç standındaki suyu içmek de tehlikelidir; özellikle suya katkı maddeleri eklenmişse bu risk daha da artar. Ağacı seçtikten sonra sağlam bir şekilde sabitlendiğinden emin olun. Aağaç dengeli değilse, kediniz tırmanmaya çalıştığında devrilebilir ve bu da yaralanmalara neden olabilir.

Tırmanmayı önleyin Kedinizin yılbaşı ağacına tırmanmasını engellemek zor olabilir; özellikle evde olmadığınız zamanlarda. Kedinizin ağaca tırmanmasını istemiyorsanız, ağacı kapısı kapatılabilen bir odaya yerleştirmenizi öneriyor. Bir diğer seçenek, ağacın etrafına bir yavru hayvan çiti koymak olabilir; ancak bu yöntem yalnızca kediniz çitin üzerinden atlamaya hevesli değilse işe yarar. Ayrıca kediler için cazip bir dikey alan sunmayan, masa üstü gibi küçük ağaçları da tercih edebilirsiniz. Alternatif seçenekler Yılbaşı süslemeleri sırasında kedilerin zarar görmesini önlemek için bazı pratik önlemler alınabiliyor. Öncelikle süslenen ağacın devrilme riskine karşı duvara ya da tavana sabitlenmesi öneriliyor. Kedilerin kolayca ulaşabildiği alt dallara cam veya kırılabilir süsler asmamak da olası kazaların önüne geçebilir. Bazı evcil hayvan sahipleri ise kedilerin hoşlanmadığı narenciye kabukları veya alüminyum folyo gibi yüzeylerden yararlanarak kedilerin ağaca yaklaşmasını engellemeye çalışıyor. Evcil hayvan dostu süsleme trendleri Son dönemde evcil hayvan dostu süsleme anlayışı da yaygınlaşıyor. Keçeden, ahşaptan ya da kumaştan yapılan süsler, cam ürünlere göre daha güvenli bir alternatif sunuyor. Işıksız ya da pilli aydınlatmaların tercih edilmesi ve daha sade, minimal süsleme yaklaşımı hem güvenliği artırıyor hem de olası kazaların önüne geçiyor.

İlginizi çekebilir: Eviniz kedi dostu mu? Ağacınızı güvenli şekilde süsleyin Kediler sallanan ve parlak nesnelere karşı oldukça ilgili oldukları için yılbaşı ağacı süsleri onlar için adeta oyuncak gibi görünebilir. Ağacınızı süslemeden önce şu noktalara dikkat edin: Sim ve uzun şeritlerden kaçının: Ağaçta sim kullanmamalı ve hediye paketlerinde uzun, parlak kurdelelerden kaçınmalısınız. Bu tür nesneler birçok kedi ve yavru kedi için son derece cezbedicidir. Oynamak istemelerinin yanı sıra, bunları çiğneyip yutmak da isteyebilirler. Bu tür maddelerin yutulması bağırsak tıkanıklığına yol açabilir ve bu durum acil bir sağlık sorunudur. Cam veya kırılabilir süsler kullanmayın: Kırılabilir süsleri ağacın alt yarısına asmaktan kaçının. Bu tür süsleri en üste yerleştirmek en güvenli seçenektir; böylece kediniz onları patisiyle düşürüp kırmaz ve kendini yaralama riski azalır. Kanca yerine ip kullanın: Süsleri asmak için metal kancalar kullanmayın; çünkü kediniz onlarla oynarsa patilerinde kesiklere neden olabilir. Bunun yerine süsleri ip ile asmanızı ve üst kısımda bir ilmek oluşturarak ağaca yerleştirin. Kaynak: Olivia McIntosh. "How to Cat-Proof Your Christmas Tree, According to Experts". Şuradan alındı: https://www.marthastewart.com/how-to-cat-proof-a-christmas-tree-11865093. (15.12.2025).