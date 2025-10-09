Boşanmaya alternatif model: Ebeveynlik evliliği

Dünya genelinde boşanma oranları hızla artarken, birçok çift hem aile birliğini koruyup hem de kendi bireysel ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni yollar arıyor. Bu arayışın sonucu olarak ortaya çıkan “ebeveynlik evliliği” (parenting marriage), geleneksel evlilik anlayışını sorgulayan modern bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

Ebeveynlik evliliği nedir?

“Ebeveynlik evliliği” kavramı ilk kez 2007 yılında San Francisco merkezli terapist Susan Pease Gadoua tarafından ortaya atıldı. Gadoua, çiftlerin sağlıklı biçimde yeniden bağ kurmalarına veya ayrılmalarına yardımcı olan bir uzman olarak bu modeli geliştirdi. Bu modelde çiftler, romantik bağlarını geri planda bırakıp ortak ebeveynlik görevlerine ve çocuklarının refahına odaklanıyor. Yani çift, romantik bir ilişki içinde olmadan da birlikte çocuk yetiştirme sorumluluğunu paylaşıyor. Psikoloji alanında araştırmalar yapan Dr. Amy Desai, ebeveynlik evliliklerinde çiftlerin genellikle güçlü iletişim kurduğunu, ortak karar alma süreçlerine önem verdiğini ve çocuklarının iyiliğini ön planda tuttuklarını belirtiyor.

Ebeveynlik evliliği neden popülerleşiyor?

Son yıllarda bu tür evliliklerin sayısında belirgin bir artış gözleniyor. Değişen toplumsal değerler, bireysel tatmin arayışının yükselmesi ve çocukların boşanmalardan olumsuz etkilenmesi gibi nedenler bu eğilimi destekliyor. Araştırmalar, çocukluk döneminde ebeveynleri boşanan kişilerin ilerleyen yaşlarda evlenme olasılığının azaldığını ve boşanma risklerinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu da ebeveynlik evliliğini, çocuklara daha istikrarlı bir aile ortamı sunmak isteyen çiftler için cazip hale getiriyor.

Ebeveynlik evliliği nasıl işliyor?

Ebeveynlik evliliklerinde katı kurallar bulunmuyor. Çiftler, kendi sınırlarını ve yaşam düzenlerini birlikte belirliyor. Kimi çiftler ayrı evlerde yaşayabiliyor, kimi ise aynı evde ancak farklı özel alanlarda yaşamayı tercih ediyor. Amaç; çocukların ihtiyaçlarını merkeze alırken, ebeveynlerin bireysel mutluluklarını da koruyabildikleri bir denge oluşturmak. Bu süreçte açık iletişim, net sınırlar ve karşılıklı saygı büyük önem taşıyor.

Ebeveynlik evliliğinin avantajları ve zorlukları…

Avantajları:

Çocukların refahı merkeze alınır.

Sorumluluklar paylaşılır, tek ebeveyn üzerindeki yük azalır.

Çocuklar için istikrarlı bir ortam sağlanır.

Ebeveynler bireysel hedeflerine ve kariyerlerine odaklanabilir.

Sağlıklı iletişim becerileri gelişir.

Dezavantajları:

Romantik bağın eksikliği duygusal tatminsizlik yaratabilir.

Toplumun olumsuz bakışıyla karşılaşılabilir.

Kişisel yaşamla ebeveynlik arasındaki denge zor olabilir.

Uzun vadeli sürdürülebilirliği belirsizdir.

İlginizi çekebilir: Ebeveynliğin 10 karanlık gerçeği

Başarılı bir ebeveynlik evliliği için…

Uzmanlar, bu tür ilişkilerin başarılı olabilmesi için bazı temel ilkeleri vurguluyor:

Açık iletişim: Beklentiler, sınırlar ve kararlar sık sık konuşulmalı.

Net roller: Her ebeveynin görev alanı belirlenmeli, esneklik korunmalı.

Karşılıklı saygı: Çocukların önünde olumsuz tutumlardan kaçınılmalı.

Psikolog Dr. Jennifer Schulz, ebeveynlik evliliğinin özünü şöyle özetliyor: “Bu tür bir evlilikte, kendi duygularınızı bir kenara bırakıp çocukların iyiliğine odaklanmak gerekir. Eski eşinize dair olumsuz hisleriniz olsa bile, sağlıklı ebeveynlik biçimleri öncelikli olmalıdır.”

Boşanmak mı, kalmak mı?

Ebeveynler çoğu zaman, mutsuz bir evliliği sürdürmenin mi yoksa boşanmanın mı çocukları için daha iyi olacağını sorguluyor. Uzmanlar, yüksek çatışmalı evliliklerin çocuklara zarar verebileceğini, bazı durumlarda boşanmanın hem ebeveynler hem çocuklar için daha sağlıklı bir ortam sağlayabileceğini belirtiyor.

Dr. Schulz bu konuda şu ifadeyi kullanıyor: “Eskiden çiftlere ne olursa olsun çocuklar için birlikte kalmaları öğütlenirdi. Ancak artık biliyoruz ki her aile için tek bir doğru yok. Bazen çocuklar, ebeveynlerinin ayrı ama huzurlu birer birey olduğu durumda daha sağlıklı gelişiyor.”

Sonuç: Her aile farklıdır

Ebeveynlik evliliği, her çift için uygun bir çözüm olmayabilir. Ancak ortak payda, çocukların duygusal ve fiziksel refahını korumak olmalı. Boşanmak ya da bu modeli denemek gibi kararlar alınırken, çiftlerin empati, anlayış ve açık iletişim içinde olmaları büyük önem taşıyor.

Sonuç olarak, ister birlikte kalın ister yollarınızı ayırın — öncelik, çocukların güvenli ve sevgi dolu bir ortamda büyümesidir.

Referanslar

Jennifer Jacobsen Schulz. “Parenting Marriage: A Viable Alternative to Divorce”. Şuradan alındı: https://www.marriage.com/advice/parenting/try-parenting-marriage/ (20.12.2024).

İlginizi çekebilir: Boşanma davası açma hakkında bilmeniz gerekenler...